Berkshire, Großbritannien: William Thorpe ist ein 99-jähriger Mann aus einem Pflegeheim in Sough, nahe Borkshire (Großbritannien). Das besondere an ihm: Der Mann hat noch nie in seinem Leben bei McDonald's gegessen - bis jetzt. Wir zeigen Ihnen seine Reaktionen und wie es dazu kam.

Pflegeheim stellt Wunschbaum auf - Fast Food soll her

Das Pflegeheim des Rentners stellte für alle Bewohner einen Wunschbaum auf. Daraufhin hatten William Thorpe und seine 80-jährige Freundin Ann Sadler-Smith eine Idee: Sie wollten noch einmal das Sortiment der besten Fast Food Restaurants durchprobieren. Daraufhin bekamen die beiden Essen von McDonald's, Subway, Domino's, Burger King, Greggs und Krispy Kreme geliefert.