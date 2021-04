Fruchtbarkeit stärken: Mit diesen Lebensmitteln werden Sie schneller schwanger

Für Frauen ist es möglich die Fruchtbarkeit zu steigern

Dazu reicht manchmal schon die Umstellung der Ernährung

Besonders wichtig sind Omega-3 und Zink

Schwanger werden: Neben einem Blick auf den Zyklus, regelmäßigen Sporteinheiten und romantischen Nächte ist auch eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung wichtig für die Erhöhung der Chancen einer Schwangerschaft. Forscher haben sich damit auseinandergesetzt, welche Lebensmittelgruppen einen besonders positiven Effekt auf die Fruchtbarkeit haben. Dabei sorgen eine Vielfalt an Vitalstoffen wie Vitamin D, Folsäure oder pflanzliche Proteine dafür, die körperlichen Ressourcen zu verbessern, um schwanger zu werden.

Fruchtbarkeit erhöhen: Omega-3 und Zink helfen

Um die Energie für eine Schwangerschaft aufzubringen, sollten Frauen, die sich Kinder wünschen, darauf achten, dass ihr Körper ausreichend mit wichtigen Nährstoffen versorgt ist. Nicht nur für eine gesunde Ernährung, sondern auch für die Erhöhung der Fruchtbarkeit eignen sich folgende Lebensmittelgruppen.

Das Spurenelement Zink beeinflusst bei Kinderwunsch die Bildung der Sexualhormone Östrogen und Progesteron. Zudem trägt Zink zur Entwicklung einer befruchtungsfähigen Eizelle bei, so das Onlineportal elevit.de. Zu finden ist Zink in Nahrungsmitteln wie Kürbiskernen, Austern, Käse besonders Emmentaler und Haferflocken.

Omega-3-Fettsäuren gehören zu den essenziellen Fettsäuren. Grundsätzlich ist ein ausgeglichenes Omega-6/ Omega-3 Verhältnis sehr wichtig, um Empfängnischancen und die Fruchtbarkeit zu maximieren. Laut Dr. med. Reinhard Hannen, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, zeigt sich, dass intravenös verabreichtes Omega-3 die Einnistungsrate erhöht und damit zur Entstehung einer Schwangerschaft beitragen kann. Insbesondere Lebensmittel wie Lachs, Thunfisch, pflanzliche Öle und Nüsse können den Omega-3 Bedarf abdecken.

Vitalstoffe für die Schwangerschaft: Vitamin B12, B6 und Folsäure

Laut einer Studie der Universität Massachusetts Amherst kann die Fruchtbarkeit einer Frau um 40 Prozent gesteigert werden, wenn sie Vitamin B6 vor der geplanten Schwangerschaft zu sich nimmt. Der Tagesbedarf für Frauen liegt hier bei 1,2 mg. Vitamin B6 fördert zudem die Blutbildung und trägt zum Aufbau des körpereigenen Eiweißes bei. Besonders in Brokkoli, Bohnen, Erbsen, Kartoffeln und Kohl ist viel Vitamin B6 zu finden.

Vitamin B12 unterstützt nicht nur die Zellteilung, sondern ist auch für die Bildung der Roten Blutkörperchen unverzichtbar. Ein Mangel an Vitamin B12 kann bei Frauen zu Fertilitätsproblemen führen, berichtet das Onlineportal elevit.de. Deshalb ist es wichtig Lebensmittel wie Lachs, Gauda, Ei und Quark insbesondere während der Schwangerschaft zu sich zu nehmen. Ratsam ist zudem die zusätzlich Einnahme des lebenswichtigen B-Vitamin über Präparate, wenn der Tagesbedarf von 3 Mikrogramm nicht erreicht werden kann.

Folsäure ist einer der bekanntesten Schwangerschaftsvitamine. Bereits bei der Planung eines Kindes sollte auf die ausreichende Versorgung mit Folsäure (auch Vitamin B9) geachtet werden. Ideale Lieferanten der Folsäure sind beispielsweise Spargel, Linsen, Brokkoli, Milchprodukte, Nüsse, Kirschen und Erdbeeren. Viele Frauenärzte empfehlen bei Kinderwunsch auch die Einnahme von Folsäure-Präparaten, um den Bedarf von 400 Mikrogramm täglich zu decken, berichtete das Onlineportal minimed.at.

