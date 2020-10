Rund um die Grabpflege

Wenn ein Angehöriger verstorben ist, steht neben vielen schwierigen Entscheidungen auch die Frage der Bestattungsart im Raum. In Deutschland am häufigsten gewünscht sind die Erd- und die Feuerbestattung. Allerdings gibt es weitaus mehr und auch außergewöhnlichere Möglichkeiten, wie die See-, Wald- oder Diamantbestattung. Der Friedhof ist als geschützter Ort jedoch meist die erste Wahl. Als Ort der Ruhe, des Friedens und vielleicht auch der Besinnung kann er helfen, die Gedanken zu ordnen, zu trauern und ein wenig Abstand vom Alltag zu finden. Bei der Wahl der Grabstätte sollte allerdings immer der spätere Zeit- und Kostenaufwand bedacht werden. Neben den Friedhofsgebühren, die je nach Wohnort und Lage des Grabes unterschiedlich ausfallen, ist die Grabpflege der größte Zeit- und Kostenfaktor.

Ruhezeit und Pflegekosten

Entscheidet man sich beispielsweise für eine Feuerbestattung mit Urnengrabstätte, sind die Folgekosten weitaus niedriger als bei einer Erdbestattung. Wird die Urne in einem Kolumbarium beigesetzt, in einem Bestattungswald oder im Meer, entfallen die Folgekosten komplett. Bei einer Erdbestattung, das bedeutet der Verstorbene wird im Sarg beigesetzt, sind die Pflegekosten deutlich höher.

Dabei spielt auch die Ruhezeit, also die Zeitspanne zwischen Beisetzung und Neubelegung der Grabstätte, eine wichtige Rolle. Bei Erdgräbern beträgt sie 20 bis 30 Jahre, bei Urnengräbern hingegen nur zehn bis 25 Jahre. Nach der Ruhezeit können Wahlgräber in der Regel verlängert werden, wenn dies von den Angehörigen gewünscht wird. Wird keine Verlängerung beantragt, wird die Grabstelle aufgelöst und neu vergeben. Bei Grabarten wie dem Reihengrab ist eine Verlängerung im Regelfall nicht möglich. Die Kosten einer Grabauflösung können zwischen 150 und 500 Euro betragen und werden von den Hinterbliebenen getragen.

Möglichkeiten der Grabpflege

Generell ist der Nutzungsberechtigte - also die Person, die die Grabstätte erworben hat - für die Grabstelle verantwortlich. Wer die Grabstätte selbst pflegt, sollte sich der Anfahrts-, Pflanzen- und Materialkosten bewusst sein. Wer wenig Zeit hat, gesundheitlich eingeschränkt ist oder weit entfernt wohnt, übergibt die Grabpflege am besten in fachkundige Hände. Einfache pflegerische Tätigkeiten übernehmen auch manche Bestattungsunternehmen. Meist ist man mit der Übergabe an eine Friedhofsgärtnerei im Rahmen eines Grabpflegevertrages am besten beraten. Je nach Grabart, Größe, Lage oder Jahreszeit ergibt sich der Pflegeaufwand eines Grabes und damit die notwendigen Pflegeintervalle.

Es wird zwischen der Jahres- und Dauergrabpflege unterschieden. Bei der Jahresgrabpflege werden im Laufe eines Jahres in regelmäßigen Abständen Grabpflegearbeiten und Neubepflanzungen vorgenommen. Diese Leistungen werden den Hinterbliebenen zeitnah in Rechnung gestellt. Bei einer Dauergrabpflege hingegen sind die Kosten schon im Voraus zu ent richten. Der Betrag wird an eine von 24 deutschlandweit vertretenen Treuhandstellen für Dauergrabpflege gezahlt. Diese verwalten das Geld und legen es an. Die so gewonnenen Zinsen werden als Ausgleich für über die Jahre hinweg anfallende Preissteigerungen eingesetzt. Zugleich werden die von der Gärtnerei erbrachten Leistungen regelmäßig kontrolliert. Bei der Jahresgrabpflege erfolgt die Kontrolle selbstständig. Dauergrabpflegeverträge werden in der Regel für Zeiträume von zwei bis zu 30 Jahren geschlossen.

Aufgaben eines Grabpflegers

Zu den Hauptaufgaben eines Grabpflegers gehören das Bepflanzen und Düngen des Grabbeetes, aber auch das Dekorieren mit Grabschmuck, wie etwa Gestecken, Pflanzschalen oder Kränzen. Zudem kümmert sich der Grabpfleger um die Beseitigung von Unkraut und das regelmäßige Gießen. Meist wird die Grabbepflanzung drei Mal im Jahr gewechselt - so wird das Grab auf die saisonalen Wettergegebenheiten angepasst.

Eine weitere Aufgabe von vielen Grabpflegern ist die Beseitigung von kleinen Schäden am Grab, wie etwa Einsenkschäden. Eine Absprache über die Übernahme bestimmter Aufgaben kann in der Regel problemlos getroffen werden.

Was ist erlaubt?

Bei der Gestaltung und Bepflanzung des Grabes ist aber immer auf die jeweiligen Friedhofsvorschriften zu achten. So kann es beispielsweise verboten sein, Grabstätten mit Zäunen oder Steinsetzungen einzufassen. Viele Friedhöfe haben auch ein Verbot von Plastikmaterialien oder Bäumen und großwüchsigen Sträuchern. Generell sollte die Grabgestaltung immer ortsangemessen und die Bepflanzung bodendeckend sein, grelle Farben sind zu vermeiden. Auch sollte die Gestaltung hinsichtlich Beschriftung und Symbolik mit dem Grundgesetz in Einklang stehen.