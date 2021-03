Psychische Schäden bei Kindern: Die schweren Folgen hat eine zu strenge Erziehung

Strenge Erziehung haben Einfluss auf die Psyche von Kindern

Erziehungsmethoden können Teile des Gehirns schrumpfen lassen

Forscher warnen vor ernstzunehmenden Studienergebnissen.

Wie wirkt sich strenge Erziehung auf das Gehirn des Kindes aus? Dieser Frage sind Forscher der Universität von Montreal in einer kürzlich veröffentlichten Studie nachgegangen.

Strenge Erziehung hat Einfluss auf Psyche von Kindern: Das sind die Folgen

Die Ergebnisse zeigen: Nicht nur ein schwerer Missbrauch hinterlässt Spuren im Gehirn des Kindes. Auch das regelmäßige Anwenden strenger Erziehungsmethoden hat gravierende Auswirkungen: Schlagen, anschreien, schubsen - all das führt nachgewiesenermaßen zu einer Abnahme der Größe bestimmter Gehirnstrukturen im Jugendalter.

Tatsächlich konnte die Studie zeigen, dass streng erzogene Kinder einen kleineren präfrontalen Cortex und eine kleinere Amygdala aufweisen. Die beiden Hirnsysteme sind maßgeblich für die Verarbeitung von Emotionen, sowie dem Auftreten von Angst- und Depressionsproblemen verantwortlich.

"Diese Ergebnisse sind wichtig und neu, da es das erste Mal ist, dass negative Erziehungspraktiken ohne schwere Misshandlung mit Unterschieden in der Größe der Gehirnstrukturen verbunden sind, die denen ähneln, die im Zusammenhang mit schwerer Misshandlung beobachtet wurden", erklärt die Psychologin Sabrina Suffren, Erstautorin der Studie, in einer Pressemitteilung der Universität.

Bisher wurde ein verkleinerter präfrontaler Cortex und eine kleinere Amygdala nur bei Kindern beobachtet, die unter schwerwiegenden Misshandlungen sexueller, körperlicher oder emotionaler Art litten. Auch Vernachlässigung führt zu diesem Phänomen. In der Vergangenheit wurde bereits belegt, dass strenge Erziehung zu Funktionsstörungen des Gehirns führen kann - dass allerdings auch die Struktur des Gehirns verändert wird, ist neu.

Strenge Erziehung: Studienergebnisse sollten ernst genommen werden

Besondere Aussagekraft erhält die Studie dadurch, dass die Kinder im Alter von zwei bis neun Jahren wissenschaftlich überwacht wurden. Einmal pro Jahr wurden die Elten zu ihren Erziehungsmethoden befragt. Zudem wurde gemessen, wie viel Angst die Kinder hatten. Im Alter von zwölf bis 16 Jahren wurde das Gehirn der Kinder per MRT gescannt, um Unterschiede der Hirnstrukturen feststellen zu können.

"Wir müssen bedenken, dass negative Erziehungspraktiken zwischen zwei und neun Jahren durchweg erlebt wurden. Gehirnunterschiede sind daher mit negativen Erziehungspraktiken verbunden, die in der Kindheit wiederholt erlebt wurden", erklärt Suffren.

Die Psychologin appelliert dazu, die Ergebnisse, die in der Fachzeitschrift Development and Psychopathologie veröffentlicht wurden, ernstzunehmen. Es sei wichtig zu wissen, welche Auswirkungen strenge Erziehung auf die Entwicklung der Kinder hat: "Wir sprechen hier über ihre soziale und emotionale Entwicklung, aber auch über ihre Gehirnentwicklung."

