Perfekt ist out

Während früher jede Strähne perfekt sitzen musste, ist jetzt "undone hair" bei Brautfrisuren in Mode. Das Haar soll möglichst ungemacht und natürlich gestylt werden.

Dies ist aber mit mindestens genauso viel Aufwand verbunden, den auch man für eine klassische Frisur benötigen würde: das Unperfekte muss perfekt geplant werden. Bei Hochsteckvarianten werden nur einzelne Partien hochgesteckt, während der Rest locker herunterfällt. Auch eine Frisur im Boho-Style mit einzeln herausgezupften

Strähnen sieht lässig aus. Verspielte Romantik erreicht man durch lockere Flechtelemente, wie zum Beispiel kleinen Zöpfen, die die Frisur aufwerten. Besonders "undone" wirken Locken, die man ganz einfach selbst mit elektrischen Stäben formen kann.

Eine Seite wird locker nach hinten gesteckt, die andere wellig offen gelassen. Ergänzen kann man dies zum Beispiel durch besondere Haarklammern, die mit dem Kleid harmonieren.Für den lässigen Look eignen sich als Haarschmuck kleine Rosen, die auf den Brautstrauß abgestimmt sind. Auch kleine Perlen, die der Friseur in das Haar einarbeitet, wirken lässig, aber schick. Wer auf retro-chic steht, darf sich gerne an ein Netz wagen. Offene, gelockte Haare kombiniert mit einem Hut erleben ebenfalls ein Revival. Am besten bespricht man zuvor mit seinem Friseur alle Details und bringt ein Foto davon mit, damit dieser die Accessoires und den Style der Frisur darauf abstimmen kann.

dpa-mag