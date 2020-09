Neueröffnung der Kinderkrippe Maria Hilf

Der Mittwoch, 2. September, war für Oberhaid in der Tat ein erfreulicher Tag. Nach gut eineinhalb Jahren hat die Gemeinde die Neueröffnung des Neubaus für die Kindertagesstätte "Maria Hilf" gefeiert. Bürgermeister Carsten Joneitis ist "dankbar, dass der Anbau und alles so gut geklappt hat".

Ein Gewinn für die Gemeinde, die Eltern, die Mitarbeiter der Kinderkrippe, aber besonders für die Kinder, die nun endlich den nötigen Platz haben, um sich frei zu entwickeln. Knapp 125 Quadratmeter Neubau hat die Kinderkrippe bekommen. Birgit Gläser, Leiterin der Kindertagesstätte: "Seit längerer Zeit hat uns der Platz gefehlt für die vielen Kinder." Es musste improvisiert werden, die Turnhalle musste in einen Gruppenraum umorganisieren werden. Jetzt ist endlich wieder genug Platz für alle Kinder. "Mit dem neuen Anbau der Kindertagesstätte haben jetzt alle Kinder ausreichend Platz. Wir haben einen neuen Gruppenraum, einen Spielflur für beide Krippengruppen, einen großen Sanitärraum mit kindgerechten Toiletten, einen Waschraum, einen Schlafraum und eine Teeküche." Der Altbau und Neubau sind nun gut aufeinander abgestimmt. Alle Bereiche in der Krippe sind so gestaltet, dass alle Kinder frei handeln können und sich so selbstständig entwickeln können. "Auch schön ist es, dass nun alle Kinder wieder die Turnhalle benutzen können, um dort Sport zu machen", so Birgit Gläser.

Zukunft schaffen

Der Neubau bietet zukünftig Platz für insgesamt 12 Krippenplätze. Der Bauherr des Neubaus war die Gemeinde, sie investierte auf dem Kirchengrund - und der Träger der Kinderkrippe ist zukünftig die Katholische Kirchenstiftung Oberhaid.

Mit dem Bau investiert der Bürgermeister Carsten Joneitis in die Zukunft der Gemeinde: "Es ist für Oberhaid ein weiterer Meilenstein zur familienfreundlichen Kommune - und wir haben dadurch das Betreuungsangebot für unsere Familien erweitern können." Der Bürgermeister ist vor allem dem Kindergartenpersonal dankbar für die gute Zusammenarbeit und den ertragenen Baulärm und Schmutz während der Bauzeit. Die Gesamtkosten des Projektes beliefen sich inklusive der Planungsleistungen auf 900.000 Euro, wovon rund 480.000 Euro gefördert wurden.

Mehrwert für Familien

Nun kann sich die Gemeinde Oberhaid über eine moderne, bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Einrichtung freuen. "Am meisten freuen sich die Kinder über den neuen Gruppenraum: mit dem großen Fenster und der Beleuchtung strahlt der Raum eine wirklich schöne Atmosphäre aus", so Birgit Gläser.

Lukas Pitule