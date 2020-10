Neuer "Sternenhimmel" für die Jüngsten

Lichtdurchflutete Räumlichkeiten, ein stimmiges Farbkonzept, eine durchdachte Architektur: Der neue "Sternenhimmel" in der Seelmannstraße in Kronach präsentiert sich in einem modern-frischen "Outfit". Entstanden ist ein wunderbarer Ort für Kinder mit viel Platz zum Herumtollen, Spielen, Lachen und Lernen. Bereits Ende letzter Woche konnten die Kinder und Erzieherinnen, die im Ausweichquartier in der Max-Reger-Straße umgesiedelt waren, wieder Einzug halten. Im Corona-bedingt kleinen Rahmen wurde die unter Trägerschaft der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Kronach stehende Kita ihrem Zweck übergeben.

Zeit des Wartens ist vorbei

"Endlich ist die Zeit des Planens und Wartens sowie der Notlösungen vorbei", freute sich Pfarrer Achim Gerber - auch namens Dekanin Dr. Ulrike Schorn - in seiner Begrüßung der geladenen Gäste. Lange habe das Sprichwort "Für die Erziehung eines Kindes braucht es ein ganzes Dorf" Gültigkeit besessen. Während es frühe viele "Miterzieher" gegeben habe, vertraue man heutzutage Erzieher-Persönlichkeiten in Krippen, Kindergärten und Schulen. Hierfür bedürfe es entsprechender Rahmenbedingungen, deren Schaffung gerade in diesem Falle viel Kraft, Zeit, Geld, Phantasie und wohl manchmal auch letzte Nerven gekostet habe. Dies alles habe sich jedoch gelohnt, sodass man heute Eröffnung feiern könne; wenngleich leider ohne Kinderlachen und Kindergesang. Man hoffe jedoch sehr, dies 2021 bei einem "Tag der offenen Tür" nachholen zu können.

Räume zum Wohlfühlen

"Kinder sind unsere Zukunft", bekundete Kronachs 2. Bürgermeister Michael Zwingmann, dass für diese jede Investition gut angelegt sei - so wie nunmehr auch der sehr gelungene Neubau mit Super-Räumlichkeiten zum Wohlfühlen. Der Kirchengemeinde dankte er für die gute Zusammenarbeit mit der Stadt, die stets ein offenes Ohr für die Belange von Kinder-Einrichtungen habe. "Wir unterstützen gerne im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten", meinte er, auch mit Blick auf den noch nicht fertiggestellten Garten. "Kinder brauchen Platz", appellierte Michaela Schneider von der Fachaufsicht für Kindertagesstätten beim Kreisjugendamt Kronach. Auch namens Landrat Klaus Löffler, der leider nicht anwesend sein konnte, galt ihr Dank allen, die sich für die Umsetzung des Ersatzneubaus eingesetzt hatten. Besonders freue sie sich, dass der Standort beibehalten werden konnte; habe es doch im Vorfeld hartnäckige Verhandlungen über den geeigneten Standort, insbesondere im Hinblick auf die Schaffung neuer Krippenplätze, gegeben. Der Bedarf an Krippenplätzen werde sicherlich weiter steigen. Größten Respekt zollte sie dem Team, das lange Jahre mit Platzproblemen zu kämpfen gehabt und jeden Winkel im vorherigen Kindergarten sowie im Ausweichquartier ausgenutzt habe. Die Glückwünsche der katholischen Kirchengemeinde übermittelte Pastoralreferentin Birgitta Staufer-Neubauer. Das Ausweichquartier stehe nicht lange leer, meinte sie angesichts des bevorstehenden Einzugs des katholischen Montessori Kindergartens Dörfles, der ebenfalls einen Ersatzneubau an gleicher Stelle erfährt.

Anerkennung für alle Beteiligten

"Endlich ist es geschafft", seufzte Vertrauensmann Ulrich Oßmann vom Kirchenvorstand. Die Zeitspanne von den ersten Überlegungen über die Planungen und Ausführungen bis zum Einzug habe nahezu fünf Jahre betragen. Große Anerkennung zollte er den Verantwortlichen des Architekturbüros H2M Kulmbach und allen bauausführenden Firmen für die - trotz schwieriger Rahmenbedingungen - Einhaltung des Einzugstermins zum neuen Kiga-Jahr. "Alleine hätten wir es nicht schaffen können", zeigte er sich dem Freistaat, der Stadt und dem Landratsamt Kronach, der Landeskirche sowie der Gesamtverwaltungsstelle Michelau für die Unterstützung - finanzieller Art wie auch mit "Rat und Tat" - sehr dankbar.

"Sterntaler" und "Sternschnuppen"

Kiga-Leiterin Elke Schwarz sprach von einem "langen Ausharren unter nicht einfachen Bedingungen". Nun habe man einen schönen neuen Kindergarten mit den beiden Regelgruppen "Sterntaler" und "Sternschnuppen" für Kinder im Alter von 2,5 bis 6 Jahren sowie für 12 Krippenkinder, den "Sternflitzern", für Kinder zwischen 0 bis 3 Jahre. Besonders freue man sich über den großen Mehrzweck- wie auch Turnraum sowie die neue "Sternenküche", sprich den Speisesaal. Elternbeirats-Vorsitzende Ramona Schultheiß würdigte die Art und Weise, wie das Team die Platzprobleme im Ausweichquartier gelöst habe. Jeden Tag seien die Mitarbeiterinnen drei Mal mit den Kindern rausgegangen und in Kronach unterwegs gewesen. Da sie selbst Erzieherin sei, wisse sie um die großen Belastungen, die die Mitarbeiterinnen hervorragend gemeistert hätten.

"Für Kinder zu bauen, ist eine schöne, aber auch schwierige Aufgabe", erklärte Dimitra Papadimitriou vom Architekturbüro H2M auch namens ihrer - ebenfalls anwesenden - Kollegen Manuel Korndörfer, Bauleiter Bernd Pachale und Geschäftsführer Johannes Müller. Man habe versucht, eine moderne Kita zu entwerfen, in der sich die Kinder wohlfühlen, kreativ sein und ihre Persönlichkeiten entfalten könnten. Aus diesen Überlegungen heraus sei das "Spielkisten-Modell" entstanden, das sich in der Hoch-/Tiefoptik sowie der Holz-Außenverkleidung widerspiegle. Dabei seien die Gruppenräume durch die Nebenräume aneinander angegliedert und alle Räumlichkeiten mit dem großen Spielflur verbunden. "Ein Kindergarten muss nicht immer grell sein", bekundete sie angesichts gezielt gesetzter Farb-Highlights.

Entscheidung für die große Lösung

Der - sich vorher an gleicher Stelle befindliche und nunmehr abgerissene - Kiga war 1955 errichtetet und bei einer Renovierung Ende der 1980-er Jahre im ersten Stockwerk um den Turnraum und den Glasvorbau mit Treppenhaus ergänzt worden. Aufgrund verschärfter gesetzlicher Vorgaben beziehungsweise veränderter baulicher Anforderungen standen zwei Alternativen im Raum: Die Erneuerung/Modernisierung des kompletten Gebäudes oder ein Neubau. Nachdem die veranschlagten Kosten einer Renovierung lediglich 20 Prozent weniger als bei einem Neubau betragen hätten, entschied man sich für die "große" Lösung. Damit konnten auch zwölf neue Krippenplätze realisiert werden. In der neuen Kita können 62 Jungen und Mädchen optimal betreut und gefördert werden. Alle Räume befinden sich ebenerdig im Erdgeschoss. Neu ist ein separater Essensbereich. Der Krippen-Bereich für 12 Kleinkinder entstand im hinteren Teil des Gebäudes. Leider konnte der 2010 neu gestaltete Garten nicht - wie ursprünglich geplant - erhalten bleiben. Spätestens im neuen Frühjahr soll er jedoch wieder so schön werden wie vor dem Abriss. Der Ersatzneubau war mit rund 2,3 Mio. Euro veranschlagt. Der Kostenrahmen wurde weitgehend eingehalten.

Die traditionelle Schlüsselübergabe erfolgte aus Händen des Architekturbüros - zusammen mit einer Spende von 400 Euro - an die Kita-Leiterinnen Nicole Bätz und Elke Schwarz. Mit sorgsamen Worten aus der Bibel erbat Pfarrer Achim Gerber den Segen Gottes für das Gebäude sowie alle, die darin ein- und ausgehen.hs