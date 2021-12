Mehr Unterhalt für Trennungskinder: 2022 werden die Sätze angepasst

Ab Januar 2022 stehen viele Änderungen in Deutschland an. Vor allem im finanziellen Bereich wird sich im kommenden Jahr viel tun. So steht beispielsweise Trennungskindern laut "Düsseldorfer Tabelle" im neuen Jahr mehr Unterhalt zu. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hat die Erhöhung kürzlich bekanntgegeben. Sie fällt allerdings eher gering aus: In vielen Fällen liegt die Erhöhung demnach unter einem Prozent. Der Mindestunterhalt beträgt vom 1. Januar 2022 an für Kinder von einem bis fünf Jahren 396 Euro im Monat, 3 Euro mehr. Für Kinder von sechs bis elf sind es 455 Euro und damit ebenfalls 3 Euro mehr. Für Kinder von 12 bis 17 Jahren sind es 533 Euro - also 5 Euro mehr als bisher.

Unterhalt für Kinder: Einkommensklasse der Unterhaltspflichtigen ist für die Höhe ausschlaggebend

Der Unterhalt wird mit der Tabelle den Einkommensklassen der Unterhaltspflichtigen entsprechend errechnet. Der Bedarfssatz für Studierende, die nicht bei ihren Eltern oder einem Elternteil leben, bleibt mit 860 Euro unverändert zu 2021. Auch die Einkommensgrenze der Tabelle hat sich verschoben: Sie wurde um ein Einkommen von 11.000 Euro im Monat erweitert.

Bei der "Düsseldorfer Tabelle" handelt es sich um kein Gesetz. Es handelt sich um eine Richtlinie aller Oberlandesgerichte in Deutschland für die Ermittlung und Bemessung des Kindesunterhalts. Bereits seit 1979 wird die Tabelle vom Düsseldorfer Oberlandesgericht herausgegeben. Auch die Unterhaltskommission des Deutschen Familiengerichtstages ist jedes Mal an der Erstellung und Veränderung der Richtlinie beteiligt.

Das Kindergeld wird bei minderjährigen Kindern in der Regel zur Hälfte. bei volljährigen Kindern in vollem Umfang auf den Unterhaltsbedarf angerechnet. Die Selbstbehalte, also das Minimum, das den Unterhaltspflichtigen bleiben muss, bleiben in 2022 unverändert. Unter bestimmten Umständen kann der Selbstbehalt angepasst werden - allerdings nur im Einzelfall.

"Düsseldorfer Tabelle" um fünf Einkommensgruppen ergänzt

Die ersten zehn Einkommensgruppen der Tabelle für Einkommen bis zu 5500 Euro bleiben gegenüber 2021 unverändert. Dafür wurde die Düsseldorfer Tabelle um fünf weitere Einkommensgruppen aufgestockt bis zu einem bereinigten Einkommen von 11.000 Euro.

