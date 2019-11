Machos, Alphatiere, sorgende Väter: Männlichkeit im Wandel

Sind Männer nicht mehr zeitgemäß? So hat die Schweizer "Weltwoche" ihre eher konservativen Leser in diesem Jahr alarmiert und der bedrohten Männlichkeit eine Titelgeschichte gewidmet. Seit vielen Jahren halte der Trend zu mehr Beteiligung der Männer an Haushalt und Familie an.

Für die Wochenzeitung bleibt da die traditionelle Männlichkeit auf der Strecke. Was muss der Mann heute sein? Mitfühlend oder machohaft, liebevoll oder hart? Brauchen die, die einst als "starkes Geschlecht" galten, Mutmacher?

Am 19. November ist Internationaler Männertag, der unter anderem den Beitrag der Männer zur Gesellschaft zelebrieren soll. Das Männerbild hat sich stark gewandelt, und manchen verunsichert das. Viele Männer seien in der Krise, sagt Toni Tholen, der an der Universität Hildesheim zu Männlichkeit forscht. "Sie hören, sie sollen dies und das nicht sein, und fragen: was sonst?"

Toxische Männlichkeit als Gefahr

James Bond-Darsteller Daniel Craig stand vor einem Jahr im Zentrum einer Debatte, weil er auf einem Foto mit Baby im Tragetuch vor dem Bauch zu sehen war. Ein für seine ätzenden Kommentare bekannter britischer TV-Moderator höhnte auf Twitter: "Oh, 007 ... nicht auch noch Du?" mit dem Schlagwort #emasculatedBond (entmannter Bond).