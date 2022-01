Kinderzuschlag wurde erhöht: Wichtige Änderung gilt seit dem 1. Januar 2022

Wichtige Änderung gilt seit dem 1. Januar 2022 Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien werden finanziell unterstützt

aus einkommensschwachen Familien werden Kindergrundsicherung und Kinder-Sofortzuschlag: Ampel-Regierung will mehr Geld auszahlen

Der Höchstbetrag für den Kinderzuschlag ist gestiegen. Er ist am 1. Januar 2022 auf 209 Euro pro Kind und Monat erhöht worden. Die Zahlungen für Familien, die bereits den Zuschlag beantragt haben oder erhalten, werden automatisch angepasst. Eltern müssen demnach nicht tätig werden.

Mehr Geld für viele Familien ab Januar 2022: Wer bekommt den Kinderzuschlag?

Der Höchstbetrag ist damit im neuen Jahr um 4 Euro angestiegen. Berechtigt sind Elternpaare und Alleinerziehende, wenn unter anderem folgendes zutrifft:

Die Eltern sind für das jeweilige Kind kindergeldberechtigt

Das Kind ist unter 25 Jahre alt

alt Das Kind ist unverheiratet

Das Kind lebt im selben Haushalt

Der Antrag auf Kinderzuschlag kann direkt online ausgefüllt und die notwendigen Nachweise hochgeladen werden. Die Agentur für Arbeit teilt außerdem mit, dass sich in wenigen Schritten online prüfen lässt, ob sich ein Antrag lohnt. Auf der offiziellen Website hilft der "kiZ-Lotse" bei der Beantwortung der Frage, ob man als Eltern Anspruch auf die Zahlung des Kinderzuschlags hat. Für die Beantwortung individueller Fragen zum Kinderzuschlag kann von zu Hause eine Videoberatung vereinbart werden.

Kindergrundsicherung und Kinder-Sofortzuschlag: Diese Pläne hat die Ampel-Koalition

SPD, FDP und Grüne haben in ihrem Koalitionsvertrag eine "Kindergrundsicherung" festgeschrieben. "Wir wollen mehr Kinder aus der Armut holen", heißt es darin. Bis diese Grundsicherung gesetzlich geregelt ist, soll es zudem einen "Kinder-Sofortzuschlag" geben. Wie genau soll das funktionieren?

Mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf, wie jüngste Berechnungen der Bertelsmann Stiftung zeigten. Das Problem ist dabei laut Sozialverbänden aber weniger, dass der Staat zu wenig macht - die Hilfen kommen nur oft nicht bei den Kindern an, die wirklich darauf angewiesen sind. "Wenn die nur wenig Geld verdienen oder auf Sozialhilfe angewiesen sind, bleibt für die Kinder nicht viel übrig. Selbst das Kindergeld, das jeder Familie zusteht, wird beispielsweise mit Hartz-IV-Sätzen verrechnet", erklären die Malteser.

Dazu kommt, dass die Eltern oft überfordert sind, wenn sie Hilfe beantragen müssen. Hier setzen die geplante Kindergrundsicherung und der Kinder-Sofortzuschlag an.

Diese Finanzhilfen plant die Ampel-Koalition für Familien

Die Kindergrundsicherung soll die bisherigen Finanzhilfen für Familien wie Kindergeld und Harzt-IV-Leistungen für Kinder bündeln. Die Auszahlung soll "automatisiert" werden und somit leichter zugänglich sein, ohne komplizierte Beantragung. Der Betrag setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Ein garantierter Betrag, unabhängig vom Einkommen, der für alle Kinder gleich hoch ist und auch an alle ausgezahlt wird sowie ein Zusatzbetrag, abhängig vom Einkommen der Eltern.

Wie hoch die Kindergrundsicherung sein soll, steht nicht im Koalitionsvertrag. Ob es sich also nur um eine Zusammenfassung der Sozialhilfen für Familien handelt oder wirklich mehr Geld an Kinder gehen wird, ist noch nicht klar. Etwas konkreter sind dagegen die Pläne zum Kinder-Sofortzuschlag.

Die neue Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) hat bei ihrer Amtsübernahme den Zuschlag für Kinder und Jugendliche aus einkommensarmen Familien angekündigt. Laut dpa soll das Geld Empfängern von Hartz IV, Sozialhilfe oder Kinderzuschlag zugutekommen, bis die Koalition die Kindergrundsicherung umsetzt. Rund 2,7 Millionen Kinder sollen davon profitieren.

Überblick über die Änderungen 2022: