Kindergeburtstag  Was spielen und essen wir?

Muffins, Schokoladentorte, zwischendurch ein paar Spiele und dann weiter essen – so oder so ähnlich geht es auf einem Kindergeburtstag zu. Und die anwesenden Erwachsenen sitzen gelangweilt daneben und schauen zu. Dass das nicht passiert, geht es im letzten Teil unserer Serie „Kindergeburtstag leicht gemacht“ um das Essen, die Spiele und mögliche Erwachsenen, die ebenfalls der Fete beiwohnen.Strategie- oder Brettspiel, Schnitzeljagd oder aktives Spiel – es gibt jede Menge Möglichkeiten, Spaß zu haben. Bereiten Sie mehrere Spiele vor (abhängig vom Alter Ihres Sprösslings) und beziehen Sie Ihr Kind mit ein. Hier ein paar Vorschläge:Topfschlagen oder eine Schnitzeljagd sind Klassiker, genauso wie das Spiel rund um die Schokolade. Hier wird eine Tafel Schokolade von ihrer ursprünglichen Verpackung befreit und anschließend in Alufolie oder anderes Papier eingepackt (mehrere Lagen). Nun beginnt ein Kind, diese mit Messer und Gabel auszupacken, muss jedoch zuvor eine Mütze, einen Schal und dicke Handschuhe anziehen. Während des Versuchs würfeln die anderen Kinder, bis bei einem Gast der Würfel eine sechs zeigt. Ist das der Fall, darf dieses Kind als nächstes versuchen, die Schokolade zu auszupacken und zu essen – natürlich nur mit Handschuhen, Schal und Mütze. Gewinner ist derjenige, der die Schokolade auspackt. Diese kann er dann unter seinen Freunden aufteilen.Die Reise nach Jerusalem hält auch jede Menge Spaß bereit, Stille Post bringt oft auch die lustigsten Wörter zum Vorschein. Beim Sackhüpfen ist Schnelligkeit und die richtige Technik gefragt. Bei Pantomime teilen sich die Kinder in zwei oder mehrere Gruppen auf. Ein Kind beginnt, einen Zettel zu ziehen, auf dem ein Begriff steht, den er nachstellen muss. Welche Gruppe zuerst das Wort (beispielsweise einen Beruf) erraten hat, bekommt einen Punkt und darf anschließend einen Zettel ziehen. Die Gewinnergruppe ist diejenige, die am Ende die meisten Punkte hat.Hat man zwei komplette alte Outfits von Erwachsenen übrig, können diese bei einem Spiel zum Einsatz kommen. Hierbei werden die Gäste wieder in zwei Gruppen eingeteilt und eine Strecke festgelegt. Nun muss immer ein Kind jeder Gruppe sich verkleiden, indem es die viel zu großen Kleidungsstücke über seine eigenen zieht, um anschließend die Strecke zu Fuß zurückzulegen. Danach wird schnell gewechselt und der Nächste macht sich auf den Weg. Gewinner ist die Gruppe, in der jeder einmal die Strecke abgelaufen ist. Lustig wird das Spiel, wenn die Kinder statt ihrer eigenen Schuhe viel zu große zur Verfügung gestellt bekommen.Im Vorfeld sollte geklärt sein, wie viele Freunde Ihres Sprösslings zur Feier kommen werden und ob diese allergiefrei sind und/oder vegetarisch leben. Da ein Kindergeburtstag meist nachmittags startet, sind Sie für Kaffeetrinken und Abendessen, sowie für einen Snack zwischendurch zuständig. Ihr Nachwuchs sollte Mitspracherecht besitzen und Wünsche äußern dürfen.Die klassische Variante ist ein Geburtstagskuchen, verziert mit kunterbunten Leckereien und Kerzen. Der Nachteil: Dieser hat meist nur eine Geschmacksrichtung. Muffins oder Cupcakes können ebenfalls schön verziert sein und es ist möglich, verschiedene Sorten anzubieten. Das gilt auch für Cakepops. Dazu gibt es Kakao oder Limo, Wasser oder Saft. Blätterteigtaschen sind leicht (und günstig) zuzubereiten. Man kann sie mit Kirschen, Ananasscheiben oder Aprikosen füllen. Jedoch krümeln diese ungemein.Muffins, Cupcakes und Cakepops lassen sich nicht nur einem Kindergeburtstag, sondern auch der Jahreszeit, in der dieser stattfindet, anpassen. Mit kleinen Rentieren, Weihnachts- oder Schneemännern verziert, wirken die Köstlichkeiten lustig und ansprechend für Kinder (ein Beispiel findet sich unter https://www.infranken.de/sv/erleben/essen-trinken/Rudolf-einmal-anders;art155608,1398247 ).Wenn Sie sich Aufwand ersparen wollen, dann bieten Sie den Erwachsenen die gleichen Süßigkeiten an. Alternativ backen Sie ein oder zwei extra Kuchen und reichen dazu Kaffee oder Tee.Zwischendurch stellen Sie Salzstangen, Plätzchen oder Gummibärchen auf den Tisch, an dem sich die Kinder während des Spiels selbst bedienen können.Um Zeit zu sparen, essen am Abend alle Gäste das Gleiche. Wer nicht selbst kochen möchte, bestellt eine Pizza oder geht mit allen in ein Restaurant. Hierbei sollten Sie die Lieferzeit beachten beziehungsweise rechtzeitig einen Tisch bestellen.Die günstigere Variante ist das Selberkochen. Bei der Auswahl des Gerichtes liegt das Hauptaugenmerk auf den Kindern. Ihnen muss es schmecken, sie müssen Spaß haben. Deshalb ist es auch möglich, die Kinder mit einzubeziehen. So können sie beispielsweise eine Pizza mit ihren Lieblingszutaten belegen. Sie müssen lediglich den Teig mit einer Schicht Tomatensoße sowie die einzelnen Zutaten bereitstellen.Dass sich Erwachsene nur langweilen, während die Kinder ihren Spaß haben, ist ein Vorurteil. Es gibt Spiele wie Pantomime, bei denen die Erwachsenen ebenfalls mitspielen und die kleinen Gäste unterstützen können. Außerdem gibt es immer noch die Möglichkeit, die Familienfeier von der Kinderfete zu trennen. Reden geht jedoch bei beiden Varianten und ist das, was die Erwachsenen sowieso meist tun.