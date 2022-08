Das neue Schuljahr steht kurz bevor und damit auch die Einschulung für viele Kinder. Wer also bislang noch keinen Schulranzen für die Kleinen gefunden hat, muss sich beeilen. Eine Entscheidungshilfe können hierbei die Schulranzen-Trends 2022 sein: Wir stellen die aktuellen Must-Haves vor und präsentieren die besten und beliebtesten Schulranzen, die es derzeit gibt.

Trend Nr. 1: Individualisierbare Schulranzen

Auch in diesem Jahr sind sie wieder schwer angesagt: individualisierbare Schulranzen. Diese können mit Magneten oder sogenannten "Kletties" verziert werden, die dem Geschmack des Kindes entsprechen. Der Vorteil daran: Da sich der Geschmack eines Kindes schnell mal ändern kann, können die Badges einfach gegen andere Formen ausgetauscht werden.

Individualisierbare Schulranzen sind von der Grundform her sehr schlicht, das Kind muss sich lediglich für eine Farbe entscheiden. Oftmals sind diese Schulranzen dann auch mit Mustern verziert, es gibt sie allerdings auch komplett einfarbig. Die Farben sollten jedoch nicht zu schrill sein, verrät der Fachverkäufer Martin Voegels RTL gegenüber. Oftmals orientiert sich die Farbwahl an Geschlechterklischees, aber auch Jungen greifen heutzutage zu "Mädchen-Farben", wie etwa lila.

Auch bei der Wahl der Badges gibt es eindeutige Trends: Jungen greifen in diesem Jahr gerne zu Magneten und Kletties, die sich mit dem Thema Raumfahrt und Weltall beschäftigen. Mädchen interessieren sich 2022 überwiegend für Pferde, Fische und Delphine. Ballerinas und Prinzessin sind ebenfalls nach wie vor hoch im Kurs.

Trend Nr. 2: Sichtbarkeit und Nachhaltigkeit

Eigentlich seit jeher ein Muss und auch 2022 ein echter Schulranzen-Trend: ausreichende Ausstattung mit Reflektoren - denn schließlich soll das Kind auf dem Weg zur Schule bestmöglich sichtbar sein. Aus diesem Grund findet sich heute wohl kein Schulranzen mehr, der nicht mit reflektierenden Elementen ausgestattet ist - manche Schulranzen sind jedoch auch aufgrund ihrer Farbe deutlich besser erkennbar als andere.

Zudem ist in diesem Jahr das Thema Nachhaltigkeit auch bei der Wahl des Schulranzens ganz oben auf der Agenda. Fachverkäufer Voegels merkt an, dass Schulranzen aus recycelten Materialien schon länger Standard seien, es in diesem Jahr jedoch auch ganz spezielle Ranzen und Rucksäcke gibt. Diese sind auf Plastik gefertigt, das aus den Meeren gefischt wurde - beispielsweise aus der Nordsee.

Trend Nr. 3: Stabile Schulranzen-Formen

Während der Trend in den vergangenen Jahren eher zu Schulrucksäcken ging, sind 2022 eindeutig wieder stabilere Modelle gefragt. Diese sind aus ergonomischer Sicht deutlich besser als die instabileren Rucksäcke.

Zudem haben sie auch in der Handhabung deutliche Vorteile. Beispielsweise können sie mit nur einer Hand geöffnet und geschlossen werden. Bei den Rucksäcken muss oftmals ein Band zusammengezogen werden oder ein Reißverschluss mit beiden Händen bedient werden, was deutlich umständlicher ist.

Auch was die Ordnung anbelangt, geht der Punkt eindeutig an die stabilen Schulranzen: Diese haben im Inneren oftmals verschiedene Fächer, die eine übersichtliche Struktur ermöglichen und dem Kind helfen, einen Überblick über seine Hefte, Bücher & Co. zu behalten. Tipp: Wer am Schulranzen sparen möchte, sollte sich beim Händler Modelle aus dem Vorjahr ansehen, da es auf diese häufig Rabatte gibt.

Schulranzen-Trends 2022: Das sind die besten Modelle - Empfehlungen

Anhand der besten und beliebtesten Schulranzen lassen sich deutlich die Schulranzen-Trends 2022 erkennen: Individualisierung, Sicherheit, Nachhaltigkeit und eine stabile Ranzen-Form werden in diesem Jahr ganz groß geschrieben. Wir stellen fünf der besten Modelle vor und verraten, weshalb sie so empfehelnswert sind.

1. Ergobag Pack Neo Edition Strahlebär

Der Ranzen Pack Neo Edition Strahlebär von Ergobag* gilt als einer der besten Schulranzen, die es aktuell auf dem Markt gibt. Stiftung Warentest hat das Modell in einem großen Schulranzen-Test von 2019 zum Testsieger gekürt (Note: "Gut", 1,7), da er in allen Testkategorien sehr gut und gut abschnitt.

Dieser Schulranzen ist sehr hell und dadurch überaus deutlich erkennbar. Zudem wird das Gewicht im Ranzen gleichmäßig verteilt, wodurch sich der Ranzen bereits für kleine Erstklässler*innen eignet. Das Rückenteil ist atmungsaktiv und zudem höhenverstellbar, sodass es an die Größe des Kindes angepasst werden kann - unter ergonomischen Gesichtspunkten also sehr zu empfehlen. Auch dieses Modell ist durch Kletties individualisierbar, drei Stück sind bereits im Set enthalten.

Leer wiegt der Schulranzen dank leichtem Aluminiumrahmen 1,3 Kilogramm und kommt mit einem sechsteiligen Set inklusive Sportbeutel, Etui, Schlampermäppchen, Heftebox, drei Kletties und einem Brustbeutel. Das Fassungsvermögen beträgt 20 Liter. Inklusive Hüftgurt.

2. Ergobag Cubo

Cubo von Ergobag* ist ebenfalls eines der besten Schulranzen-Modelle, die es aktuell zu kaufen gibt. Diesen Schulranzen gibt es in vielen unterschiedlichen Designs inklusive der passenden Kletties, die im Set mitgeliefert werden. Unter anderem gibt es das Modell auch im Strahlebär bzw. Illumibär-Design, welches eine besonders starke Signalwirkung hat.

Im Vergleich zum Ergoback Pack entspricht der Cubo viel mehr dem klassischen Schulranzen-Design - das sorgt vor allem für mehr Platz für Hefte und Schulbücher. Stiftung Warentest vergibt auch für den Cubo die Bestnote 1,7 ("Gut") und empfiehlt den Schulranzen bereits für kleine Erstklässler*innen.

In leerem Zustand wiegt der Cubo gerade einmal 1,3 Kilogramm. Im Set enthalten sind ein Turnbeutel, fünf Kletties, sowie ein Feder- und ein Schlampermäppchen. Wem eine Halterung für Trinkflaschen außen am Ranzen fehlt, kann diese nachträglich mit einem Reißverschluss anbringen. Inklusive Hüftgurt.

3. Step by Step Schulranzen-Set 2in1 Plus

Schulranzen und Rucksack in einem - das ist das Modell von Step by step*, das von Eltern.de empfohlen wird. Im Inneren des individualisierbaren Schulranzens befinden sich drei Malschablonen, die für Stabilität sorgen. Werden sie herausgenommen, gleicht der Ranzen einem robusten Rucksack.

Dieses Modell ähnelt in seinen Eigenschaften den Schulranzen von Ergobag: Auch die 2in1-Ranzen sind zu 100 Prozent aus recyceltem Plastik hergestellt und entsprechen so dem Schulranzen-Trend Nachhaltigkeit. Durch das verstellbare Rückenelement eignet sich der Schulranzen von Ergobag für Kinder, die zwischen 100 und 150 Zentimeter groß sind, also bereits für kleine Erstklässler*innen.

Im Set enthalten sind zudem ein Schlampermäppchen, ein Sportbeutel, drei Malschablonen, ein Set Magic Mags (Magnete) und ein Mäppchen inklusive Zubehör. Der Schulranzen ist mit reflektierenden Elementen bestückt, damit das Kind auch bei Dunkelheit deutlich erkannt wird. Das Gewicht des Ranzens liegt bei etwa 1,2 Kilogramm. Inklusive Hüftgurt.

4. Belmil ergonomischer Schulranzen

Wer sich keinen sehr teuren Schulranzen leisten kann oder möchte, bekommt auch für weniger Geld echte Qualität: Der ergonomische Schulranzen von Belmil* ist im Vergleich zu den Produkten von Step by Step und Ergobag deutlich günstiger und dennoch zuverlässig.

Was beim Ranzen von Belmil hervorsticht, ist sein geringes Gewicht: Leer bringt der Schulranzen gerade einmal 860 bis 950 Gramm auf die Waage. Das ist vor alle für sehr kleine Kinder, aber auch für ältere, ideal. Vom Hersteller wird der Schulranzen für die erste bis dritte Klasse empfohlen. Ein Manko ist, dass das Rückenteil nicht verstellbar ist, wie es bei Ergobag & Co. der Fall ist. Das liegt vermutlich auch im Preis begründet. Ein Hüft- oder auch ein Brustgurt fehl ebenfalls. Stattdessen verfügt der Ranzen über zwei Seitentaschen für Trinkflaschen sowie über ein Fach für den Stundenplan und einen verstärkten Kunststoffboden. Die angebrachten reflektierenden Streifen sorgen für eine Signalwirkung bei Dunkelheit.

Das Schulranzen-Set ist vierteilig und enthält neben dem Ranzen ein Feder- sowie Schlampermäppchen und einen Turnbeutel. Beim Hersteller handelt es sich um ein Familienunternehmen, das damit wirbt, dass der Schulranzen in Europa entworfen und hergestellt wird. Die Garantie beträgt zwei Jahre.

5. Herlitz Loop Plus

Dieses Modell ist ebenfalls ein zuverlässiger Schulranzen für den "kleinen Geldbeutel": Loop Plus von Herlitz* im siebenteiligen Set kostet aktuell bei Amazon um die 80 Euro (Stand: 22. August 2022). Da der Schulranzen leer gerade einmal 950 Gramm wiegt und ein Fassungsvermögen von 16 Litern hat, eignet er sich vor allem für schmale und kleine Kinder, zum Beispiel Erstklässler*innen.

Die Ergonomie leidet allerdings - ähnlich wie beim Schulranzen von Belmil - unter dem Preis. Denn die Rückenlänge ist nicht verstellbar, einen Hüftgurt sucht man ebenfalls vergebens. Immerhin ist das Rückenpolster aber ergonomisch geformt und zudem armungsaktiv. Zudem verfügt der Ranzen über einen höhenverstellbaren Brustgurt.

Im Set enthalten sind zudem ein Turnbeutel, ein gefülltes Mäppchen, eine Mäppchenrolle, eine Trinkflasche mit Sportverschluss, ein Wasserfarbkasten sowie ein Schlüsselanhänger. Der Ranzen verfügt zusätzlich über zwei Außentaschen für Trinkflaschen.

Die beliebtesten Schulrucksäcke 2022: Das sind die Amazon-Bestseller

Wer sich noch immer unschlüssig ist, welcher Schulranzen oder Schulrucksack der beste für das Kind ist, sollte sich einmal bei Amazon umsehen: Hier gibt es eine Vielzahl an aktuellen und hochwertigen Schulrucksäcken*, die es unter die absoluten Bestseller des Online-Händlers geschafft haben - die Bewertungen sprechen für sich. Wir stellen fünf der aktuell beliebtesten Schulrucksäcke aus der Bestseller-Liste vor.

1. Asge Schulrucksack

Der Schulrucksack von Asge* ist das perfekte Modell für alle Mädchen und Jungen, die Fußball mögen. Denn der Rucksack ist mit einem Fußball-Motiv verziert und ist in den Farben grau, rosa, schwarz und violett zu haben.

Da der Schulrucksack aus einem Lightweight-Material besteht, bringt er nur 580 Gramm auf die Waage und eignet sich laut Hersteller am besten für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 16 Jahren. Das Design des Rucksacks ist ergonomisch, die Träger sind verstellbar. Insgesamt verfügt das Modell über vier Hauptfächer, in denen auch ein 15-Zoll-Laptop verstaut werden kann.

Bei Amazon finden sich zu diesem Schulrucksack bereits über 3.500 Bewertungen - der Schnitt von 4,5 von 5 Sternen spricht für sich. Ebenfalls top ist der Preis: Der Schulrucksack von Asge kostet - je nach Ausführung - lediglich zwischen 27 und 35 Euro (Stand: 22. August 2022).

2. Jansben Schulrucksack

Bestseller Nr. 2: der Schulrucksack von Jansben*. Der Rucksack besteht aus hochwertigem und wasserabweisendem Polyester-Gewebe und bietet mit einem Fassungsvermögen von 23 Litern viel Platz für Schulbücher & Co.

Die Schulterpolster sind bequem und verstellbar, die Rückseite ist ebenfalls gepolstert, wodurch der Rucksack angenehm zu tragen ist. Zudem verfügt er über eine Vielzahl kleiner und großer Fächer, worin sowohl ein DIN A4-Ordner als auch das Smartphone sicher unterkommen.

Die Rezensent*innen loben vor allem das schöne Design des Schulrucksacks sowie die vielfältigen Staumöglichkeiten, die Stabilität und die hochwertige Verarbeitung.

3. Satch Match ergonomischer Schulrucksack

Eine tolle Empfehlung ist auch der ergonomische Schulrucksack Satch Match*. Der Hersteller übernimmt für sein Produkt ein Tragesystem aus dem Bergsport, dass das Gewicht des Rucksacks vom Schulterbereich auf den Beckenbereich verlagert.

Zudem wächst der Rucksack mit dem Kind: Der Schulrucksack kann verstellt werden und für Größen zwischen 1,40 Meter und 1,80 Meter perfekt angepasst werden. Für ausreichend Platzt ist ebenfalls gesorgt, denn durch die zwei Hauptfächer, das Organizerfach, dehnbare Seitentaschen und die Fronttasche passen bis zu 30 Liter in den Schulrucksack. Außerdem ist er um fünf Liter erweiterbar.

Der Rucksack von Satch Match ist rundum ergonomische gestaltet: Sowohl die Schulterträger, die Aluschiene, der Beckengurt als auch die Rückenpolsterung und der Brustgurt sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und möglichst wenig Belastung für den Körper des Kindes bzw. des Jugendlichen.

4. Satch Sleek ergonomischer Schulrucksack

Vom selben Hersteller kommt auch das nächste Bestseller-Modell: Der Schulrucksack Sleek von Satch* ist ebenfalls ergonomisch gestaltet und verspricht einen hohen Tragekomfort.

Der Rucksack ist in einem schmalen Design gehalten und umfasst ein Volumen von 24 Litern. Er verfügt außerdem über eine atmungsaktive und ergonomische Rückenpolsterung und über einen Brust- sowie einen Beckengurt, die für eine optimale Verteilung des Gewichts auf dem Rücken des Kindes sorgen sollen.

Bei 631 Amazon-Bewertungen erhält der Schulrucksack von Satch eine Durchschnittsbewertung von 4,7 von 5 Sternen, was vor allem an seiner Robustheit, dem Komfort und der schönen Optik liegt.

5. Suweir Schulrucksack

Der Schulrucksack von Suweir* besteht aus robustem und wasserdichtem Nylon-Gewebe und ist einem klassischen Design gestaltet. Der Rucksack wiegt leichte 580 Gramm und bietet genügend Platz für einen DIN A4-Ordner oder ein kleines Notebook.

Der Hersteller wirbt zudem mit dem ergonomischen Design seines Schulrucksacks, da die Rückenseite sowie die Schultergurte gepolstert und verstellbar sind. Die Seitentaschen bieten außerdem Platz für Wasserflaschen und dergleichen.

Fazit: Das sind die Schulranzen-Trends 2022 - unsere Empfehlungen

Die Schulranzen-Trends für 2022 stehen fest: Schulranzen sind in diesem Jahr individualisierbar, außerdem sicher und nachhaltig. Zudem geht der Trend wieder weg vom Schulrucksack und hin zum stabilen Schulranzen.

Wer sicher gehen möchte, einen zuverlässigen und hochwertigen Schulranzen zu erhalten, sollte sich an unseren Empfehlungen für die besten und beliebtesten Schulranzen orientieren.

Darunter finden sich sowohl Top-Modelle, die auch die Tester von Stiftung Warentest absoult überzeugen als auch Modelle für den kleinen Geldbeutel, bei denen zwar Abstriche gemacht werden müssen, die aber dennoch sehr zu empfehlen sind. Schlussendlich hilft auch der Blick auf die Bestseller-Liste von Amazon, denn auch hier sind Produkte aufgeführt, die durchweg überzeugen.