Playmobil "Back to the Future": DeLorean mit Lichteffekten ist der neue Bestseller bei Amazon

Dieses Spielzeug ist sicherlich nicht nur für die Kleinen etwas: Auch unter Erwachsenen ist die "Zurück in die Zukunft"-Reihe ein echter Kult-Klassiker, und Modelle des DeLorean* sind schwer gefragt. Deshalb hat sich nun auch Playmobil diesem Phänomen gewidmet und Figuren im Stile von "Back to the Future" entworfen.

Der Playmobil-DeLorean ist derzeit der Bestseller bei Amazon*,- kein Wunder: Das Gefährt verfügt über viele Spezialeffekte und ist ein Traum für Fans der Kult-Filme. Wir stellen Ihnen den Playmobil-DeLorean und all seine Besonderheiten vor. Tipp: Aktuell gibt es den PlayMobil-DeLorean für nur 44,99 Euro statt regulär 49,99 Euro* (Stand: 18.05.2020, 12 Uhr).

Die Vorlage: Der DeLorean aus "Back to the Future"

Mithilfe des von Doc Brown in eine Zeitmaschine umgebauten DeLorean gelingt es Marty McFly, zurück in die Zukunft zu reisen. So landet er inmitten der 1950er-Jahre, wo er auf seine jungen Eltern trifft und beinahe sowohl seine eigene Zukunft ruiniert als auch das gesamte Raum-Zeit-Kontinuum heftig ins Wanken bringt.

Die "Zurück in die Zukunft"-Trilogie erwies sich bei Erscheinen in den 1980er-Jahren als riesen Erfolg und hat nach wie vor eine sehr breite und lebhafte Fan-Gemeinde. Viele Spielzeug-Hersteller haben sich schon an die Kult-Filme gewagt, so nun auch Playmobil.

Der "Back to the Future"-DeLorean von Playmobil

Mit dem DeLorean aus der "Zurück in die Zukunft"-Reihe hat Playmobil eine tolle Idee umgesetzt. Das coole an dem DeLorean ist, dass er auch in der Playmobil-Version transformierbar ist: Die Türen sind aufklappbar und die Räder einklappbar. Der detailgetreue Fluxkompensator wird batteriebetrieben und leuchtet wie im Film - definitiv das Highlight des Playmobil-DeLorean. Egal ob alt oder jung - mit diesem Spielzeug werden sicherlich alle Generationen ihren Spaß haben.

das Paket beinhaltet neben dem DeLorean einen Fluxkompensator, Marty McFly, Dr. Emmett Brown und den Hund Einstein

der Fluxkompensator leuchtet und ist batteriebetrieben

der DeLorean verfügt über aufklappbare Türen und einklappbare Räder

außerdem gibt es ein zusätzliches 50er-Jahre-Outfit für Marty und Doc Brown

geeignet für Kinder ab sechs Jahren

64-teiliges Set

Preis: 44,99 Euro

