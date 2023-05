Laut Forschung: Diese Babynamen klingen besonders schön

Bist du auf der Suche nach einem schönen Namen für dein Baby, kann dies schnell zu Überforderung führen. Es gibt zahlreiche mögliche Namen, ebenso wie verschiedene Geschmäcker. Die Wissenschaft kann dir Inspiration liefern: Ein Forschungsteam hat die Babynamen mit dem schönsten Klang ermittelt.

Das solltest du vorab wissen

Die Forscher*innen haben es sich zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, welche Mädchen- und Jungennamen einen besonders harmonischen und schönen Klang haben. Es war der Linguist Dr. Bodo Winter, welcher eine Top-100-Liste der Baby-Vornamen mit dem schönsten Klang erstellte. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse auf der Webseite My1styears, welche sich mit Dr. Winter zusammengeschlossen hat.

Das Team an Wissenschaftler*innen um den Linguisten achtete bei der Auswahl der Namen auf verschiedene Kriterien des Klangs. Besondere Aufmerksamkeit wurde dabei auf den Aspekt gelegt, welche Emotionen ein Name auslöst, wenn er laut ausgesprochen wird. Damit könnte man sagen, dass die Forschungsgruppe versucht hat, die aus wissenschaftlicher Sicht schönsten Babynamen festzulegen.

Da die Liste an Namen für eine britische Seite zusammengestellt wurde, handelt es sich um Namen aus dem englischen Sprachraum. Dennoch sind einige Namen dabei, die auch ideal im internationalen Kontext funktionieren.

Top 15 Namen für Mädchen

Folgende Namen gelten laut der Liste als die Top 1 bis 5 der Mädchennamen mit dem schönsten Klang:

Sophia: Der Name bedeutet so viel wie "die Weise" oder "die Wissende".

Der Name bedeutet so viel wie "die Weise" oder "die Wissende". Zoe: Ebenso wie der Name Sophia kommt dieser aus dem Altgriechischen. Übersetzt bedeutet er "Leben".

Ebenso wie der Name Sophia kommt dieser aus dem Altgriechischen. Übersetzt bedeutet er "Leben". Rosie: Rosie kommt auf der Liste einmal mit der Endung "ie" und einmal in der Form "Rose" vor. Als deutsche Variante wäre auch "Rosa" möglich.

Rosie kommt auf der Liste einmal mit der Endung "ie" und einmal in der Form "Rose" vor. Als deutsche Variante wäre auch "Rosa" möglich. Sophie: Sophie ist eine Abwandlung des Namens Sophia. Die beiden Namen sind eine der beliebtesten Vornamen überhaupt.

Sophie ist eine Abwandlung des Namens Sophia. Die beiden Namen sind eine der beliebtesten Vornamen überhaupt. Ivy: Mit der Aussprache"Eivi" klingt dieser Name besonders exotisch und ausgefallen.

Diese Namen haben es auf die Plätze 6 bis 10 geschafft:

Phoebe: Dieser Name wird "Fibi" ausgesprochen.

Dieser Name wird "Fibi" ausgesprochen. Violet: Der Name hat die Bedeutung "Veilchen" und passt ideal als Geschwisterchen für eine "Rose".

Der Name hat die Bedeutung "Veilchen" und passt ideal als Geschwisterchen für eine "Rose". Willow: Mit einem Blick auf die Stars fällt auf, dass der Name hier sehr beliebt ist. So tragen beispielsweise sowohl die Tochter von Pink als auch die von Will Smith diesen Namen.

Mit einem Blick auf die Stars fällt auf, dass der Name hier sehr beliebt ist. So tragen beispielsweise sowohl die Tochter von Pink als auch die von Will Smith diesen Namen. Hannah: Der Name mit hebräischer Herkunft bedeutet übersetzt "die Gnädige", "die Anmutige" und "die Liebreizende".

Der Name mit hebräischer Herkunft bedeutet übersetzt "die Gnädige", "die Anmutige" und "die Liebreizende". Ellie: Dieser Name ist eine Kurzform von "Eleanor". Dieser Name bedeutet so viel wie "die Glänzende".

Für diese Namen gab es den 11 bis 15 Platz:

Emily : Der Name hat seinen Ursprung in dem Lateinischen und bedeutet "die Nacheifernde".

: Der Name hat seinen Ursprung in dem Lateinischen und bedeutet "die Nacheifernde". Evelyn : Dieser Name funktioniert auch als Name für Männer, ist also unisex. Eine von vielen Bedeutungen des Namens ist "der kleine Vogel".

: Dieser Name funktioniert auch als Name für Männer, ist also unisex. Eine von vielen Bedeutungen des Namens ist "der kleine Vogel". Rose : Rose gilt als ein Name, der über Generationen hinweg funktioniert und zeitlos ist.

: Rose gilt als ein Name, der über Generationen hinweg funktioniert und zeitlos ist. Eliza : Bei diesem Namen handelt es sich um eine Kurzform des Namens "Elizabeth". Er bedeutet so viel wie "Gott ist Fülle".

: Bei diesem Namen handelt es sich um eine Kurzform des Namens "Elizabeth". Er bedeutet so viel wie "Gott ist Fülle". Eva: Dieser Name lässt sich auf die Schöpfungsgeschichte zurückführen. Er bedeutet so viel wie "das Leben".

Die Top 15 Namen für Jungen

Die Top 5 der Jungennamen sieht wie folgt aus:

Zayn: Der Name "Zayn" kommt aus dem arabischen Sprachraum und bedeutet so viel wie "der Schöne".

Der Name "Zayn" kommt aus dem arabischen Sprachraum und bedeutet so viel wie "der Schöne". Jesse: Der Name wird "Jessi" ausgesprochen und hat einen hebräischen Ursprung.

Der Name wird "Jessi" ausgesprochen und hat einen hebräischen Ursprung. Charlie: Das ist eine Kurzform des Namens "Charles". Dieser bedeutet so viel wie "der Freie".

Das ist eine Kurzform des Namens "Charles". Dieser bedeutet so viel wie "der Freie". Louie: Hierbei handelt es sich um eine Variante von "Ludwig". Der Name bedeutet "berühmter Kämpfer".

Hierbei handelt es sich um eine Variante von "Ludwig". Der Name bedeutet "berühmter Kämpfer". William: Der Name kann aus dem althochdeutschen in etwa mit "der entschlossene Beschützer" übersetzt werden. Der Name ist unter anderem wegen des britischen Thronfolgers bekannt.

Auf die Top 6 bis 10 schafften es diese Namen:

Freddie: Hierbei handelt es sich um eine Koseform des Namen "Frederik". Der Name bedeutet "der Friedliche".

Hierbei handelt es sich um eine Koseform des Namen "Frederik". Der Name bedeutet "der Friedliche". George: Das bedeutet so viel wie "der Landarbeiter". Bekannt ist der Name beispielsweise durch Prinz George.

Das bedeutet so viel wie "der Landarbeiter". Bekannt ist der Name beispielsweise durch Prinz George. Ali: Dieser Name stammt aus dem arabischen Sprachraum. Er bedeutet so viel wie "der Erhabene".

Dieser Name stammt aus dem arabischen Sprachraum. Er bedeutet so viel wie "der Erhabene". Daniel: Der Name Daniel gilt ebenfalls als ein zeitloser Name. Er kommt aus dem hebräischen und bedeutet "Gott sei mein Richter".

Der Name Daniel gilt ebenfalls als ein zeitloser Name. Er kommt aus dem hebräischen und bedeutet "Gott sei mein Richter". Riley: "Riley" bedeutet so viel wie "der Mutige" oder "der Tapfere". Der Name ist unisex, eignet sich also für beide Geschlechter.

Die Plätze 11 bis 15 belegen die Namen:

Omar : Der arabische Name bedeutet "Ritter".

: Der arabische Name bedeutet "Ritter". Arthur : "Arthur" ist keltischen Ursprungs und bedeutet so viel wie "Bär".

: "Arthur" ist keltischen Ursprungs und bedeutet so viel wie "Bär". Rowan: Auch dieser Name lässt sich sowohl für Mädchen als auch für Jungen gleichermaßen verwenden.

Auch dieser Name lässt sich sowohl für Mädchen als auch für Jungen gleichermaßen verwenden. Leo : Diese Kurzform von Leonhard oder Leopold gibt es in zahlreichen Abwandlungen wie "Leon" und "Lio". Leo bedeutet "der Löwe" oder "der Tapfere".

: Diese Kurzform von Leonhard oder Leopold gibt es in zahlreichen Abwandlungen wie "Leon" und "Lio". Leo bedeutet "der Löwe" oder "der Tapfere". Joseph: Der biblische Name gilt ebenfalls als ein zeitloser Name.

Fazit

Die Forschenden haben sich auf den britischen Sprachraum begrenzt, jedoch funktionieren die meisten Namen international. Auffallend ist, dass für die Brit*innen insbesondere die Namen positive Gefühle auslösen, welche mit den Royals zusammenhängen. So beispielsweise die Kurzform "Eliza" nach "Elizabeth", der verstorbenen Königin, und die Namen William, Harry und George.

Welche Namen gut klingen, hängt also immer zusätzlich von der Kultur und dem subjektiven Empfinden ab. In anderen Ländern sind andere Namen möglicherweise beliebter, da die Menschen sie mit anderen Dingen assoziieren. Die Namensliste kann dir als Inspiration dienen; und vielleicht ist ja sogar ein Name dabei, der auch für dich besonders gut klingt.

Tipp: In diesem Artikel haben wir einige ungewöhnliche Babynamen für dich zusammengefasst.