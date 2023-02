Kinder duschen oder baden: Wie oft sollte man Kinder waschen?

So oft sollten Kleinkinder und Schulkinder duschen

duschen Waschen in der Pubertät

Fokus auf die Kinderhaut

Passende Reinigungsprodukte

Fazit

Bei uns selbst haben wir in der Regel immer eine gewisse Routine, was das Duschen oder Baden angehen. Doch bei Kindern sieht dies häufig anders aus. Gerade auch aus dem Grund, dass nicht alle von ihnen gerne duschen oder baden, wird man schnell unsicher, wie oft es tatsächlich notwendig ist. Wir verraten dir, wie häufig das Waschen der Kleinsten empfehlenswert ist.

Wie häufig Kinder Expert*innen zufolge duschen sollten

Dass Hygiene wichtig ist, ist selbst den Kleinsten schon bewusst. Tägliches Duschen oder Baden muss jedoch nicht sein. Dem Öko-Test verraten Experten von der American Academy of Dermatology (AAD), dass es absolut ausreicht, wenn Kleinkinder ein- bis zweimal pro Woche gewaschen werden.

Werden die Kinder etwas älter und erreichen das Schulalter, sollte der Körper etwa zwei- bis dreimal in der Woche vollständig gewaschen werden. An den anderen Tagen reicht es aus, wenn man eine kleine Katzenwäsche mit Waschlappen und Wasser durchführt. Dies schont nicht nur die Haut, sondern hilft auch beim Einsparen von Wasser und Energie.

Beim Waschen solle man vor allem darauf achten, dass Gesicht, Achseln, Po und Füße sauber werden. Robert Sidbury, ein Dermatologe von der AAD, erklärt, dass einige Keime für die Kinder grundsätzlich nichts Schlechtes sind. Dadurch lerne der Körper, Bakterien zu bekämpfen und kann ein starkes Immunsystem entwickeln. In der Pubertät setzt bei Mädchen und Jungen die Schweiß- und Talgproduktion ein. Hier ist es wichtig, sich täglich zu duschen oder zumindest gründlich mit einem Lappen zu waschen. Insbesondere das Gesicht sollte morgens und abends gewaschen werden.

Die dünne Kinderhaut und passende Produkte

Der Grund, weshalb Kinder nicht so häufig gebadet oder geduscht werden sollten, liegt bei ihrer Haut: Kinderhaut ist nämlich dünner und empfindlicher als die von Erwachsenen. Wenn sie häufig und lange mit Wasser in Kontakt kommt, trocknet sie deshalb schnell aus. Sorgen um einen unangenehmen Geruch bei nicht-täglichem Duschen musst du dir bei Kindern nicht machen. Solange sie noch nicht in der Pubertät sind, entwickeln sie noch keinen unangenehmen Körpergeruch. Das Baden und Duschen ist in dem Alter also ausschließlich zur Reinigung notwendig.

Das Duschgel für Kinder sollte hautneutral und frei von Duftstoffen sein. Bild: Pexels / Sora Shimazaki

Damit die Haut nicht zu stark aufweicht, sollte das Duschen oder Baden nicht länger als 10 bis 15 Minuten andauern. Optimal ist eine Temperatur zwischen 35 und 37 Grad Celsius. Um etwas Wasser und Energie zu sparen, solltest du beim Einseifen das Wasser am besten ausstellen. Bei den Duschprodukten lohnt es sich, auf spezielle Produkte für Kinder zu setzen. Diese sind auf die sensible Haut der Kleinen abgestimmt. Wichtig ist, dass du zudem darauf achtest, dass die Produkte hautneutral sind und keine Duftstoffe enthalten.

Sicherlich gibt es auch Situationen, in denen das Duschen oder Baden häufiger notwendig wird. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn Kinder Sonnencreme aufgetragen haben, im See schwimmen waren oder ausgiebig im Matsch gespielt haben. Hier ist es wichtig, immer individuell zu entscheiden.

Kleinkinder solltest du Dermatolog*innen zufolge ein- bis zweimal pro Woche waschen, während Kinder im Schulalter etwa zwei bis drei Mal wöchentlich duschen oder baden sollten.

Es gibt sicher auch Ausnahmesituationen, die solche Routinen durchbrechen können. Dennoch sollte es nicht Standard sein, das Kind täglich zu waschen; denn dies tut der sensiblen und dünnen Kinderhaut nicht gut.