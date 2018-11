Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt: Eltern geben Familienleistungen nicht sinnlos aus

Sie wendet sich gegen Vorwürfe, Kindergeld fließe in Alkohol oder Zigaretten

Außerdem verknüpft die Studie ihre Ergebnisse mit einer konkreten politischen Forderung

Eltern geben Kindergeld für Alkohol und Zigaretten aus - Vorurteil oder Wahrheit?

In Deutschland herrscht ein generelles Misstrauen gegen finanzielle Transferleistungen für Familien. Oft werden Vorwürfe laut, Eltern würden Geldleistungen wie Landeserziehungsgeld und Kindergeld für größere Fernseher, Alkohol oder Zigaretten ausgeben.

Eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung hat untersucht, was an diesen Vorwürfen dran ist. Das Ergebnis der Studie: Transferleistungen wie Kindergeld kommen bei Kindern sehr wohl an. Ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowie ihre Lebenssituation verbessern sich.

Die Studie hat zwei Leistungen betrachtet: Landeserziehungsgeld und Kindergeld. Die Auswirkungen über einen Zeitraum von über 25 Jahren wurde beobachtet und bewertet. In Bezug auf das Kindergeld macht die Studie ganz konkrete Aussagen zur Auswirkung von mehr Kindergeld auf das Verhalten von Eltern.

Pro 100 Euro Kindergeld mehr passiert laut der Studie folgendes:

Eltern geben 14 Euro davon für Miete aus, das entspricht im Schnitt zwei Quadratmetern Wohnfläche

aus, das entspricht im Schnitt zwei Quadratmetern Wohnfläche Kinder unter 6 nehmen mit einer um 8 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit am Kinderturnen teil

teil Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder Musikerziehung außerhalb der Schule genießen, steigt zwischen 7 und 11 Prozent, je nach Alter der Kinder

außerhalb der Schule genießen, steigt zwischen 7 und 11 Prozent, je nach Alter der Kinder Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder Betreuungsangebote wie Kita oder Hort wahrnehmen, steigt um 5 Prozent, seit 2000 sogar um 10 Prozent.

Was die Studie aber auch zeigt, ist: Die Ausgaben für Unterhaltungselektronik, Alkohol oder Zigaretten steigt nicht, beziehungsweise nur in äußerst geringem Umfang. Bis 2007 stieg pro 100 Euro Kindergeld der Konsum von Zigaretten bei Männern zwar um 4 Zigaretten pro Monat, seit 2008 ist dieser Effekt aber laut der Studie nicht mehr festzustellen.

Beim Landeserziehungsgeld sieht das Ergebnis der Studie ähnlich aus: Auch hier ist kein Effekt auf den Konsum von Alkohol oder Zigaretten feststellbar. Der Unterschied zum Kindergeld ist hier, dass Eltern sich durch die Transferleistung Zeit erkaufen. Sie arbeiten weniger und gleichen den Einkommensverlust durch das Landeserziehungsgeld aus.

Dies ist auch in der Leistung angelegt - es gibt für den Elternteil, der das Geld erhält, eine Obergrenze an Arbeitsstunden pro Woche. Eltern sollen so die Möglichkeit erhalten, mehr Zeit für die Erziehung ihrer Kinder aufbringen zu können.

Die Autoren der Bertelsmann-Studie weisen im Fazit ihrer Studie deutlich darauf hin, dass der weit verbreitete Vorwurf, Eltern würden Transferleistungen für Rauschmittel ausgeben, anstatt sie Kinder zugute kommen zu lassen, übertrieben ist, beziehungsweise an Einzelfällen orientiert ist.

Im Gegenteil: Die Studie zitiert andere Erhebungen, wonach Eltern zuerst beim eigenen Konsum sparen, wenn das Geld knapp wird, anstatt bei den Kindern.

Studie: Geld kommt bei Kindern an

Die Hauptaussage der Studie ist, dass Geldtransferleistungen sehr wohl bei den Kindern ankommen und auch eine höhere Effektivität als Sachleistungen haben. An diesen Leistungen, wie etwa dem Teilhabepaket, das unter der damaligen Familienministerin Ursula von der Leyen eingeführt wurde, kritisieren die Autoren der Studie, dass hier bis zu 30 Prozent der Leistungen für Verwaltung und Bürokratie aufgewendet werden, anstatt direkt bei Familien anzukommen.

Außerdem schlagen die Autoren der Studie ein "Teilhabegeld" vor: Dieses würde nach ihrer Vorstellung bisherige Leistungen wie Kindergeld, Kinderzuschlag und Leistungen des Teilhabepakets, etc. bündeln.

Das fordert die Bertelsmann-Studie

Die Autoren schreiben: "Es gewährt allen jungen Menschen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft die finanziellen Mittel, die heute für gutes Aufwachsen, Bildung und Teilhabe notwendig sind. Dazu müssen die Bedarfe von Kindern und Jugendlichen systematisch erhoben werden, denn solche Daten liegen in Deutschland bisher nicht umfassend vor. Das Teilhabegeld (...) vermeidet damit Bürokratie, Schnittstellenprobleme und Stigmatisierung. Mit steigendem Einkommen der Eltern wird es abgeschmolzen, so dass gezielt arme Kinder und Jugendliche unterstützt werden."