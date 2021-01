Handeln trotz Trauer

Schock, Verzweiflung, Fassungslosigkeit: Gerade, wenn jemand plötzlich und unerwartet stirbt, lähmen die Gefühle bis hin zur Starre. Dass ein gesetzlich vorgeschriebenes Pflichtprogramm ablaufen soll, einiges sofort geregelt werden muss und die Bürokratie ihren Tribut fordert - all das fühlt sich für viele Betroffene an wie eine unüberwindbare Hürde. Garniert mit der Angst, etwas falsch zu machen oder dem Verstorbenen mit den Bewältigungsversuchen nicht gerecht zu werden, ist Überforderung angesagt. Weil aber Notwendigkeiten auch stützende Strukturen offerieren können, ist es hilfreich, schon im Voraus Vorwissen anzulegen. Um im persönlichen Trauerfall dem wütenden Schmerz und der Kopflosigkeit kleine automatische Handlungsformate entgegenzusetzen.

Zuhause gestorben - was jetzt?

Egal, ob die Situation im eigenen Zuhause lebensbedrohlich eskaliert oder der Tod schon eingetreten ist: Als allererstes sollte geprüft werden, ob eine Patientenverfügung hinterlegt ist oder - bei Wissen um deren Existenz - das Dokument herausgesucht werden. Der Notarzt braucht die Verfügung, um daran seine Handlungen zu orientieren. Und: In der Verfügung ist eventuell auch vermerkt, was mit den Organen oder mit dem Körper des Toten geschehen soll. Beim Tod zuhause oder beim Vorfinden des Verstorbenen in den eigenen Räumen muss auch immer ein Arzt gerufen werden - die Feststellung des Todes per Untersuchung und Ausstellung des Totenscheins ist für alle weiteren Vorgänge unabdingbar. Parallel genauso unverzichtbar: Sofort nächste Angehörige um Beistand bitten. Alleinstehende Angehörige des Verstorbenen sollten unbedingt Hilfe bei Freunden oder Bekannten oder auch bei sozialen oder kirchlichen Institutionen suchen. Gemeinsam kann alles weitere etwas leichter in Bewegung gesetzt werden.

Helfer für fast alles: das Beerdigungsinstitut

Aus dem Haus und unter die Erde: Was für Hinterbliebene die zunächst unerträglichste Vorstellung ist - sie muss als erstes umgesetzt werden. Bei allen gesetzlichen Vorgaben rund um Fristen und Beisetzungsart gibt es trotzdem viele Freiheiten - worüber auch Profis detailliert Bescheid wissen. Das erste Telefonat mit dem Beerdigungsinstitut der Wahl kommt gleich nach dem Abschied des Arztes. Der Bestatter darf ab dann auf Wunsch alles weitere oder nur alternativlose Einzelaspekte übernehmen. Falls Angehörige den Toten selbst versorgen und noch eine Weile zum Abschiednehmen zu Hause aufbahren wollen: Das ist möglich. Generell holen Bestatter den Verstorbenen erst dann, wenn die Angehörigen bereit dazu sind.

Beim Bestatter - und dann?

Nach dem Transport in die Räumlichkeiten des Bestatters ist Planung angesagt. Mitarbeiter bieten Termine fürs weitere dezidierte Vorgehen. Als komplexer Anbieter ist so ein Unternehmen inzwischen nicht nur Bestatter oder nur Institut, sondern auch geschulter Begleiter, der mindestens Sensibilität und ganz oft seelsorgerische Qualität bietet. Was vor dem Termin an Vorarbeit geleistet werden muss, ist der Gang ins Haus oder die Wohnung des Verstorbenen, um - falls kein weiterer Angehöriger mehr da ist - notwendige Unterlagen einzupacken. Bestattungsvorsorge mit Versicherungsnummer? Stammbuch oder Geburtsurkunde? Personalausweis und Krankenkassenkarte? Gleichzeitig helfen Wissen oder Überlegungen, wie und wo der Tote bestattet werden und auf welche Art sein Begräbnis gefeiert werden soll. Unabhängig vom Thema Erd- oder Urnen-Beisetzung steht außerdem die Kleiderwahl für den Sarg auf der Agenda. Fakt: Nach Erfahrung von Trauernden ist das eine der emotional schwierigsten Aktionen noch vor dem eigentlichen Bestattungsgespräch - und vor der Be stat tung.

Begräbnis plus Formalitäten

Die Organisation des Begräbnisses, dessen Format, der Ort und die Art der finalen Unterbringung des Nahestehenden im Sarg oder in der Urne am Friedhof, im Friedwald oder ganz woanders: Das sind völlig individuelle Optionen - die zwar ebenfalls innerhalb gesetzlicher Grenzen limitiert, aber auch zahlreich sind. Egal, ob es Vorgaben von Verstorbenen gibt, Wünsche von Angehörigen oder nur Überforderung hinsichtlich vieler Möglichkeiten: Bestatter helfen bei der Entscheidungsfindung und bei der Umsetzung. Als Profis sind sie auch mit anderen Profis vernetzt, die Zeremonien oder Momente anbieten können. Wer nicht ins begleitende Prozedere der Kirchen eingebunden ist, kann meistens aus einem großen Repertoire von Möglichkeiten schöpfen. Parallel dazu bieten Bestattungsinstitute auch Erledigung aller Formalien rund um Bürokratie und Abmeldungen. Voraussetzung hier: Lieferung der gesichteten Unterlagen.

Weil alles Delegieren in die Kosten für die Bestattung mit einfließt, steht der Check der Bestattungsvorsorge oder der finanziellen Möglichkeiten der Hinterbliebenen am Anfang des Bestattungsgespräches. Natürlich kann auch das Sozialamt einbezogen werden.

Nach der Beerdigung

Entweder selber machen oder machen lassen: Sterbeurkunde beantragen, Erbschein anleiern, Krankenkasse, Lebens- oder Unfallversicherung informieren. Dazu Arbeitgeber oder Rentenkasse informieren, Abos, Lastschriften und eventuell Wohnung kündigen. Und wenn vorhanden: Testament eröffnen lassen - all das kann vor, während oder nach den Bestattungsmodalitäten mit oder ohne Bestattungsinstitut abgehandelt werden. Falls der Verstorbene zur Miete gewohnt hat, steht womöglich noch Ausräumen an - ein Vorgang, der aus finanzieller Notwendigkeit oder zur Trauerbewältigung oft selbst gemacht wird. Oder - bei finanzieller Freiheit - in jedem Stadium anfangend von einem Wohnungsauflöser oder Entrümpler final zu bewerkstelligen ist. Bei jedem Vorgang gilt: Alles kann, alles darf, nichts muss. Trauer, Bewältigung und Abwicklung sind ein individueller Mix - und ein ganz persönlicher Prozess.

Annette Gropp