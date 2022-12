Würfelspiele gibt es schon seit der Antike, in neuzeitlichen Spieleregalen waren sie aber lange Zeit unterrepräsentiert. Die Ausnahme: Kniffel* (aka Yatzy in unterschiedlichen Schreibweisen*), das wohl bekannteste Würfelspiel der vergangenen Jahrzehnte.

Würfelspiele: Roll-and-Write ist der neue (alte) Trend

Hierzulande hat ein Spiel vor zehn Jahren eine Renaissance des Genres ausgelöst. Qwixx* (aus dem Nürnberger-Spielkarten-Verlag, NSV) holte durch eine innovative Idee auch Spielehasser ab – und sich beinahe den Titel Spiel des Jahres 2013. Das Alle-spielen-gleichzeitig-Prinzip war so erfolgreich, dass Qwixx bis heute acht Folgespiele* hervorgebracht hat. Seitdem kommen gefühlt monatlich neue "Roll-and-Write-Spiele"* ("Schreiben und würfeln")auf den Markt – eine nur scheinbar neue Kategorie, schließlich wurde (und wird) auch bei Kniffel nach dem Würfelrollen geschrieben.

Entsprechend enorm ist die Bandbreite der in der jüngeren Vergangenheit erschienenen Würfelspiele. Von Kniffel-Doppelgängern über Würfelversionen von Erfolgsspielen bis hin zu anspruchsvolleren Genrevertretern (Als Kennerspiel des Jahres 2018 nominiert: „Ganz schön clever“*).

Um eine Orientierungshilfe zu haben, haben wir Spiele getestet, in denen Würfel die Haupt- oder zumindest eine wichtige Rolle spielen. Das sind unsere aktuellen Lieblinge unter den Würfelspielen:

1. 5er finden

Beim Würfelspiel "5er finden" suchen die Spielenden gleichzeitig unterschiedliche Fünfer-Formen und umranden sie auf ihrem Tableau mit einem Stift. Lehrreich und familienkompatibel, aber keine Stimmungskanone.

Infos zu 5er finden im Überblick: Spieleranzahl: 1 bis 4 Altersempfehlung: ab 7 Dauer: 20 Minuten Verlag: Haba Autor: Jürgen P. K. Grunau

Pro: durchdachtes Material schult räumliches Vorstellungsvermögen viele Modi kurzweilig und schnell gespielt

Contra: keine Interaktion Konzentration senkt Spielspaß

Redaktionswertung: 7 von 10 Punkten

Hier geht es zur ausführlichen Rezension von 5er finden.

2. Chance it

Wer nach einem Spiel sucht, das Würfelglück, Kartentaktik und Risikobereitschaft unter einen Hut bringt, liegt mit "Chance it" goldrichtig.

Infos zu Chance it im Überblick: Spieleranzahl: 3 bis 6 Altersempfehlung: ab 10 Dauer: 30 Minuten Verlag: Zoch Autor: Eli Thomas Wolf

Pro: Originelle Spielidee Interessante Zock- und Kauf-Mechanismen Wertiges Material

Contra: In größeren Runden repetitiv Einfallslose Illustrationen

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Den detaillierten Test zu Chance it findest du hier.

3. Heckmeck deluxe

Mit Heckmeck deluxe spendiert der Zoch-Verlag seinem Klassiker Heckmeck am Bratwurmeck* eine Sonderausgabe inklusive Erweiterung. Der Spielspaß bleibt dabei natürlich erhalten: Wer ein leicht zugängliches Spiel mit hohem Glücks- und Ärgerfaktor sucht, das noch dazu in vielen Konstellationen bestens funktioniert, wird von Heckmeck begeistert sein.

Infos zu Heckmeck Deluxe im Überblick: Spieleranzahl: 2 bis 7 Altersempfehlung: ab 8 Dauer: 20 bis 30 Minuten Verlag: Zoch Autor: Reiner Knizia

Pro: leichter Zugang Immer wieder spannend gutes Spielmaterial Kinder üben addieren

Contra: Dose sehr schön gestaltet, aber viel zu groß für den Inhalt

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Ausführlich besprochen wird Heckmeck Deluxe hier.

4. Lama Dice

Das vor einigen Jahren veröffentlichte Kartenspiel mit dem Lama war so ein großer Erfolg, dass der Amigo-Verlag jetzt schon die zweite Variante seines Hits kreiert hat. Lama Dice erweitert das Original um ein Würfelelement, das für mehr Abwechslung sorgt, aber den Glücksfaktor nochmals erhöht. Wer damit leben kann, bekommt ein spaßiges Spiel für die Hosentasche und für nahezu alle Altersklassen.

Infos zu Lama Dice im Überblick: Spieleranzahl: 2 bis 6 Altersempfehlung: ab 6 (Verlagsangabe: ab 8) Dauer: 20 Minuten Verlag: Amigo Autor: Reiner Knizia

Pro: sehr schneller Einstieg kurze Spieldauer auch für jüngere Kinder geeignet ausgeprägtes Zockerelement

Contra: sehr hoher Glücksfaktor

Redaktionswertung: 7 von 10 Punkten

Hier geht es zum ausführlichen Test von Lama Dice.

5. Noch mal!

Bei Noch mal! ist der Name ist Programm, eine Partie dauert nicht lange, und gerne wird gleich die nächste gestartet. Die Regeln sind simpel, und ein/e Neueinsteiger*in kann gut mithalten. Würfelglück und Taktik halten sich die Waage, denn es gilt einige Entscheidungen zu treffen. Noch mal! ist eines unserer derzeit liebsten Würfelspiele.

Infos zu Noch mal! im Überblick:

Spieleranzahl: 1 bis 6 Altersempfehlung: ab 8 Dauer: 20 Minuten Verlag: Schmidt Spiele Autor*innen: Inka und Markus Brand

Pro:

Einfache Regeln Abwechslungsreich Kurz und knackig Suchtpotenzial

Contra:

Würfelqualität nicht so toll

Redaktionswertung: 9 von 10 Punkten

Zur Einzel-Rezension von Noch mal! geht es hier entlang.

6. Sebastian Fitzek Safehouse – Das Würfelspiel

Ein Roll-and-Write-Spiel, so spannend und schnell wie ein Mini-Krimi zum Würfeln. Wenn das Team sich gut abspricht, lässt sich das Safehouse mit etwas Glück vor einem verrückten Killer erreichen. Funktioniert auch in der Solo-Variante gut.

Infos zu Sebastian Fitzek Safehouse – Das Würfelspiel im Überblick: Spieleranzahl: 1 bis 4 Altersempfehlung: ab 10 (Verlagsangabe: ab 12) Dauer: 20 Minuten Verlag: Moses Verlag Autoren: Marco Teubner nach einer Idee von Sebastian Fitzek

Pro: Viele Aufgabenblätter Verfolgeraspekt gut umgesetzt, bringt Spannung ins Spiel gemeinsame taktische Überlegungen notwendig (ungewöhnlich für ein Würfelspiel) als Reisespiel geeignet

Contra: Hoher Glücksfaktor Auf lange Sicht eintönig

Redaktionswertung: 7 von 10 Punkten

Hier geht es zum ausführlichen Test von Safehous - das Würfelspiel.

7. Splitter

Unscheinbar, aber genial: Splitter ist ein Spiel für die ganze Familie, bei dem das Würfelglück nur beim Einsatz von etwas Taktik zum Sieg verhilft. Es ist schnell gespielt und eignet sich daher gut zur kurzen Unterhaltung, bis die Kaffeetafel aufgetischt wird, vor dem Sonntagsausflug oder zum Aufwärmen vor dem Spieleabend. Kauftipp für Roll-and-Write-Fans!

Infos zu Splitter im Überblick:

Spieleranzahl: 1 bis 12 Altersempfehlung: ab 8 Dauer: 15 Minuten Verlag: NSV (Nürnberger-Spielkarten-Verlag) Autor: Stefan Nikolic

Pro:

Einfache Regeln Schnelles Absackerspiel Kein reines Glücksspiel Geeignet für kleine und große Runden

Contra:

Blöcke etwas dünn

Redaktionswertung: 9 von 10 Punkten

Hier geht es zur ausführlichen Besprechung von Splitter.

8. Tiefseeabenteuer

Hier schlüpfen die Spielenden in die Rolle konkurrierende Schatztaucher*innen, die von einem U-Boot aus versuchen Schätze aus der Tiefsee zu holen. Jeder will den größten Schatz bergen, muss sich aber den knappen Sauerstoff mit der restlichen Besatzung teilen. Ein schneller und (buchstäblich) kleiner Tauch-Wettkampf mit Ärgerfaktor und gutem Spannungsbogen. Mit „Tiefseeabenteuer“ bietet Oink Games so viel maximalen Spielspaß in einer Mini-Box, dass einem die Luft wegbleibt.

Infos zu „Tiefseeabenteuer“ im Überblick:

Spieleranzahl: 2 bis 6 Altersempfehlung: ab 8 Dauer: 30 Minuten Verlag: Oink Games Autor: Jun Sasaki

Pro:

Fieses Push-your-luck-Spiel simples, schnelles Spiel gewisser Spannungsfaktor, da die Spielweise der Gegner eigenes Spiel beeinflusst für große Runden gut geeignet

Contra:

Zu zweit nicht empfehlenswert Ungewohnte minimalistische Optik

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Hier geht es zur Detail-Rezension von Tiefseeabenteuer.

9. Wurf & Weg

Ein kleines Familienspiel nach dem Alle-spielen-gleichzeitig-Prinzip, das uns nicht übermäßig begeistert hat - am ehesten noch die Kleinsten am Spieletisch. Das pure Draufloswürfeln brachte wenig Spielspaß, sondern vor allem Hektik an den Tisch. „Wurf & weg“ eignet sich höchstens als Absackerspiel, wenn keiner mehr Energie zum Taktieren und Kombinieren hat.

Infos zu Wurf & weg im Überblick:

Spieleranzahl: 2 bis 6 Altersempfehlung: ab 6 (Verlagsangabe: ab 8) Dauer: 10 bis 15 Minuten Verlag: Haba Autor: Andreas Schmidt

Pro:

Zum Mitnehmen geeignet Kaum Regeln keine Wartezeit, alle spielen zugleich

Contra: Hektisch basiert ausschließlich auf Würfelglück Lädt ein zum Schummeln

Redaktionswertung: 5 von 10 Punkten

Hier geht es zur Wurf&Weg-Besprechung.

10. Würfelhelden

Auch wenn es der erste Eindruck vermuten lässt - Würfelhelden ist kein Rollenspiel für die Familien, sondern ein kurzweiliges Würfelspiel mit Fantasy-Anstrich. Es eignet sich für Zocker*innen ebenso wie für Personen, die mit einem hohen Glücksfaktor kein Problem haben. Dass in jeder Runde erneut Entscheidungen zu treffen sind, bei guten Würfen gelbe und rote Würfel dazukommen können oder bei einer Pechsträhne wieder verschwinden, erhöht den Reiz. Das Spiel dauert nicht zu lange, und so werden Freunde eines schnellen Würfelspiels gerne eine zweite Partie folgen lassen.

Infos zu Würfelhelden im Überblick: Spieleranzahl: 2 bis 4 Altersempfehlung: ab 8 Dauer: 30 Minuten Verlag: Amigo Autor: Richard Garfield

Pro:

Leicht verständliche Regeln Am besten für drei bis vier Personen

Contra:

Reines Zockerspiel Rollenspiel-Element kaum vorhanden

Redaktionswertung: 7 von 10 Punkten

Hier entlang zur ausführlichen Würfelhelden-Rezension.

11. Würfelkönig

Gerade wenn Kinder und Erwachsene gemeinsam spielen, ist das Haba-Spiel in der Tat ein König unter den Würfelspielen: ein echtes "Generationenspiel" für die ganze Familie mit einfachen Regeln und rasantem Verlauf. Perfekt mit Kindern, als Absacker oder für zwischendurch.

Infos zu Würfelkönig im Überblick: Spieleranzahl: 2 bis 5 Altersempfehlung: ab 6 Jahren (Verlagsangabe: ab 8) Dauer: 20 bis 30 Minuten Verlag: Haba Autor: Nils Nilsson

Pro: Schön gestaltetes Material sehr schneller Einstieg eingängige Regeln

Contra: kaum taktische Möglichkeiten sehr hoher Glücksfaktor Verwechslungsgefahr der dunklen Farben

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Hier findest du die ausführliche Rezension von Würfelkönig.

12. Würfelwelten

Würfelwelten ist eigentlich eine Spiele-Sammlung, die während der Corona-Pandemie als Videokonferenz-Projekt entstanden ist. Jetzt können die Mini-Games mit Würfelwurf und Knobelei auch im Brettspiel-Format gelöst zu werden. Uns gefällt die Idee, mehrere größere Spiele auf das Wesentliche zu reduzieren und daraus eine eigene Spielwelt zu machen - und auch die Umsetzung.

Infos zu Würfelwelten im Überblick: Spieleranzahl: 1 bis 6 (als Videokonferenz theoretisch unbegrenzt) Altersempfehlung: ab 12 (Verlagsangabe: ab 14) Dauer: 30 Minuten Verlag: Feuerland Autor: Jamey Stegmaier

Pro:

abwechslungsreiche Runden gutes Spielmaterial (für ein Würfelspiel) niedriger Glücksfaktor gut durchdachte Solovariante im Internet spielbar

Contra:

sperriger Einstieg keine Interaktion

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Hier geht es zur ausführlichen Rezension von Würfelwelten.

Mehr zum Thema:

Transparenzhinweis: Für das Testen der Spiele haben uns die Verlage Rezensionsexemplare ohne weitere Auflagen zur Verfügung gestellt (Amigo: Lama Dice, Würfelhelden; Feuerland: Würfelwelten; Haba: 5er finden, Wurf & Weg, Würfelkönig; Moses: Sebastian Fitzek SafeHouse - Das Würfelspiel; NSV: Splitter; Oink Games: Tiefseeabenteuer; Schmidt-Spiele: Noch mal!; Zoch: Chance it, Heckmeck Deluxe).

Versionshinweis: Dies ist keine endgültige Version des Spiele-Überblicks zu diesem Thema. Solange dieser Hinweis im Text zu lesen ist, werden ihm regelmäßig neue Spiele hinzugefügt.