Geschenktipps zu Muttertag: Wie ihr eure Mama am 13. Mai 2018 glücklich machen könnt

Am Sonntag, den 13. Mai 2018, ist wieder Muttertag. Viele nutzen vor allem diesen Tag, um einmal ein großes Dankeschön auszusprechen. Ein beliebtes Geschenk für Mamas ist der Blumenstrauß. Klar, die Mama wird sich auch darüber riesig freuen, doch wie wäre es einmal mit einer etwas individuelleren Überraschung. Hier haben wir einige Geschenktipps für euch:

Ist eure Mama oft gestresst? Dann schenkt ihr doch einfach einen kleinen Wellnessurlaub für zu Hause. Dafür eignet sich ein Wellnessgeschenkkorb.Damit kann sie dann einmal so richtig entspannen. Vielleicht reicht das Geld auch noch für einen kleinen Massagegutschein, den ihr mit in den Geschenkkorb stecken könnt.

Denkt immer daran, dass eure Mama auch eine Frau ist. Und was lieben so gut wie alle Frauen - natürlich Taschen. Beim Kauf einer Tasche könnt ihr also nur wenig falsch machen. Eine Tasche mit der Aufschrift "Beste Mama" wird sie zusätzlich noch stolz und gerne über der Schulter tragen.

Jeder Mensch hat Lieblingslieder oder schöne Lieder aus der Jugendzeit - bestimmt auch eure Mama. Vielleicht würde sie sich ja über einen MP3-Player freuen, auf dem ihre Lieblingslieder drauf sind.

Auch ein tolles personalisiertes Geschenk, ist eines mit einem eingravierten Namen. Eine Gravur kann man heutzutage bei fast jedem erdenklichen Gegenstand machen lassen. Ein Beispiel wäre ein Weinglas, wenn eure Mutter eine bekannte Weinliebhaberin ist. Damit könnt ihr dann auch gleich auf sie anstoßen.

Mütter haben gerne möglichst viele Bilder von ihren Kindern und möchten diese am liebsten immer bei sich tragen. Eine Möglichkeit ihr diesen Wunsch zu erfüllen, ist eine Handyhülle mit einem Bild von dir oder zusammen mit deinen Geschwistern. Denn das hat sie sicherlich oft dabei.

Für viele Mütter ist Kochen eine Leidenschaft. Oft entwickeln sie im Laufe der Zeit eigene leckere Rezepte. Wenn das auch auf deine Mutter zutrifft, dann freut sie sich sicher über ein eigenes Rezeptbuch. Dort kann sie dann ihre Rezepte eintragen. Vorteil für euch: Ihre Geheimrezepte können dann von Generation zu Generation weitergegeben werden und gehen nicht verloren.

Wie schön wäre es, wenn ihr eurer Mutter mit eurem Geschenk nicht nur an diesem Tag im Jahr "Danke" sagen könntet, sondern gleich an 365. Möglich wird das mit diesem Kalender, der für jeden Tag für eure Mama einen Spruch oder eine Weisheit bereithält.

* Hinweis: Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.