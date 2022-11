Gefragt Gejagt im Test: Warum das Brettspiel genauso gut ist wie die ARD-Quizshow

Gefragt Gejagt - Das Spiel zur ARD Quizshow: die Quizspiel-Rezension

Wie gut ist das Spiel zur beliebten Fernsehsendung?

Neben "Wer weiß denn sowas?", das an unserem Spieletisch nur mit "Hausregel" funktioniert, hat Schmidt Spiele eine weitere Quiz-Adaption aus dem "Ersten" im Sortiment: Gefragt Gejagt - Das Spiel zur ARD Quizshow. Beim Test der munteren Fragenhatz für die eigenen vier Wände wurden wir positiv überrascht.

Wie spielt sich "Gefragt Gejagt - Das Spiel zur ARD Quizshow"?

Diese 2022er-Version von Gefragt Gejagt ist nicht der erste Versuch, das Fernsehquiz mit Moderator Alexander Bommes in ein Brettspiel umzumodeln. Goliath Toys hat 2016 ein solches Spiel veröffentlicht, was an dieser Stelle aufgrund der Verwechslungsgefahr erwähnt sein soll. Wir hatten diese Ausgabe nie in Händen, nach unserer Kenntnis ist die aktuelle Schmidt-Version ein eigenständiges und neues Spiel. Wobei das mit der Eigenständigkeit bei Lizenzspielen natürlich so eine Sache ist. Denn selbstredend will der Hersteller sowohl den zahlreichen Fans des Fernseh-Originals gerecht werden, aber im Optimalfall auch spannende Unterhaltung für all diejenigen liefern, die von der Sendung noch nie etwas gehört haben.

Und um es vorwegzunehmen: Schmidt Spiele gelingt beides hervorragend. Wer die ARD-Sendung kennt, freut sich über die Marker mit den Gesichtern von fünf Jägern ("Quizgott" Sebastian Jacoby, "Besserwisser" Sebastian Klussmann, "(Ex-) Bibliothekar" Klaus Otto Nagorsnik, "Quizvulkan" Manuel Hobiger, "Quizdoktor" Thomas Kinne). Und dann darüber, dass das Brettspiel im Wesentlichen genauso abläuft wie sein Vorbild. Erst geht es in die Schnellraterunde (in einer Minute so viele Fragen wie möglich richtig beantworten), dann in das Duell mit dem Jäger (hier spielen alle gleichzeitig, wobei der Zufall bestimmt, ob die Jäger richtig antworten). Und wer hier am besten abschneidet, kommt ins Finale, das ähnlich abläuft wie die erste Runde.

Die Beschreibung lässt es bereits erahnen: Runde 1 ist exakt so wie in der Sendung - vorausgesetzt, der Bommes-Ersatz am Spieletisch ist so fair, schnell zu lesen. Runde 2 fällt ein wenig ab, weil hier der Zufall eine große Rolle spielt und falsche Jäger-Antworten möglich sind, die ein realer Jacoby nie geben würde. Runde 3 ist dann wieder besonders gut gelöst, denn der Finalist tritt gegen zwei Mitspieler an, die beide antworten dürfen. So wird prima das Expertenwissen eines Jägers simuliert und die Endrunde auch wirklich die anspruchsvollste. Wobei dies nur mit vier oder mehr Spielenden wirklich gut funktioniert, die Final-Sonderregeln im Spiel für zwei oder drei Quiz-Zocker sind in Ordnung, trüben den Spielspaß aber ein klein wenig.

Infos und Fazit

Tester, die die Show nicht kennen, wundern sich zwar über einige Zufallselemente. Da aber klar ist, dass bestimmte aus dem "Ersten" bekannte Situationen eben nicht anders aufs Spielbrett gebracht werden können, fällt das kaum ins Gewicht. Nett auch, dass der Schmidt-Verlag an unterschiedliche Schwierigkeitsstufen auf den Fragekarten gedacht hat. Neulingen bereitet der Einstieg keinerlei Probleme. Apropos Schwierigkeitsgrad: Logischerweise hat ein Allgemeinwissens-Spiel wie Gefragt Gejagt eine hohe Bandbreite an Fragen, von der Marke "supereasy" bis "Weiß höchstens ein Geschichtsprofessor". Aber da Durchschnitts-Achtjährige kaum den entsprechenden Wissensschatz haben, setzen wir die Altersempfehlung ein Stück nach oben.

Infos zum Gefragt Gejagt-Brettspiel im Überblick: Spieleranzahl: 2 bis 5 Altersempfehlung: ab 12 (Verlagsangabe: ab 8) Dauer: 30 Minuten Verlag: Schmidt Spiele

Pro: Tolle Umsetzung der Fernsehsendung recht schneller Einstieg (auch für Nicht-Kenner der Show) abwechslungsreiche Struktur angenehme Spieldauer

Contra: kleinere umsetzungsbedingte Schwächen

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Fazit: Egal, ob die Spieler*innen die Fernsehsendung kennen oder nicht - Gefragt Gejagt ist ein sehr gutes Quizspiel. Am größten ist der Spielspaß allerdings mit vier oder fünf Spielenden.

Transparenzhinweis: Für das Testen des Spiels hat uns der Verlag ein Rezensionsexemplar ohne weitere Auflagen zur Verfügung gestellt.