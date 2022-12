Familienspiele im Test: Die besten schnellen Spiele für zwischendurch - das sind unsere Tipps

Ob als berühmter "Aufwärmer" oder "Absacker" des Spieleabends, zur Überbrückung der Zeit zwischen Mittagessen und Ausflug am Familiensonntag oder als Abendritual-Ersatz für Vorlesen oder Trickserie - kurze Familienspiele eignen sich für zahlreiche Zwecke. Ein weiterer Vorteil: Mit schnellem Einstieg und kurzer Spieldauer können auch kleine und große Brettspiel-Muffel zu einer Partie bewegt werden. Und es ist ja auch nicht verboten, auf den ersten Durchgang eine Revanche folgen zu lassen. Für uns sind das genug Gründe, an dieser Stelle "Familienspiele für zwischendurch" vorzustellen, die in der Regel nicht länger als 30 Minuten dauern. Der Unterschied zu den von uns besprochenen Würfelspielen und Kartenspielen besteht - abgesehen von der grundlegenden Mechanik - darin, dass sich die Familienspiele in dieser Liste hinsichtlich Ausstattung und Aufmachung kaum von ihren großen Geschwistern unterscheiden.

1. Chakra

Ein buntes Optimier-Spiel, das auch von der Spiel-des-Jahres-Jury empfohlen wird: Chakra gefällt mit einem frischen Thema, interessanten Mechanismen und schöner Gestaltung. Das entspannende Spielgefühl drückt zwar etwas auf den Spielspaß. Dennoch ist Chakra sowohl für Esoteriker als auch für Esoterik-Skeptiker definitiv einen Blick wert.

Infos zu Chakra im Überblick: Spieleranzahl: 1 bis 4 Altersempfehlung: ab 8 Dauer: 30 Minuten Verlag: Game Factory

Pro: Neues Thema Interessante Mechanismen relativ schnell erklärt tolle Gestaltung mit schönem Material spielt sich tatsächlich mitunter meditativ

Contra: Thema für Kinder wenig attraktiv geringe Interaktion in größeren Runden schnell eintönig

Redaktionswertung: 7 von 10 Punkten

Hier geht es zur ausführlichen Rezension von Chakra.

2. Die wandelnden Türme

Zauber-Themen sind ein bewährtes Stilmittel von Spiele-Entwicklern. Und "Die wandelnden Türme" beweist, dass aus Magie und Zaubertränken noch frische Ideen entstehen können. Ein Rundlaufspiel mit Memory-Komponente, toller Optik und überraschenden Wendungen - und damit eine echte Empfehlung für Familien, die 30 Minuten zauberhaften Spielspaß suchen.

Infos zu Die wandelnden Türme im Überblick: Spieleranzahl: 2 bis 6 Altersempfehlung: ab 8 Dauer: 30 Minuten Verlag: Abacusspiele

Pro: Gelungene Optik mit 3D-Türmen Originelle Verzahnung bekannter Mechaniken relativ kurze Spieldauer mit bis zu sechs Personen spielbar

Contra: in großen Gruppen unplanbar

Redaktionswertung: 9 von 10 Punkten

Den detaillierten Test zu "Die wandelnden Türme" findest du hier.

3. Piazza Rabazza

Die Arbeit als Pizzabote ist schon in der Realität nicht leicht, in "Piazza Rabazza" wird das Liefern der beliebten Teigfladen durch magnetische Wackel-Wände aber zur echten Herausforderung. Ein originelles Geschicklichkeitsspiel, das vor allem Kindern Appetit auf mehr macht.

Infos zu Piazza Rabazza im Überblick: Spieleranzahl: 2 bis 4 Altersempfehlung: ab 6 Dauer: 30 Minuten Verlag: Zoch

Pro: Thema toll umgesetzt Kurzweilig und actionreich blitzschneller Einstieg Riesenspaß für Kinder

Contra: Für reine Erwachsenenrunden zu seicht

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Ausführlich besprechen wir "Piazza Rabazza" hier.

4. Tal der Winkinger

Die Auszeichnung als Kinderspiel des Jahres 2019 ist zwar ein Gütesiegel, sollte ältere Spiele-Fans aber nicht abschrecken: „Tal der Wikinger“ ist eines der ganz wenigen als „Kinderspiel“ vermarkteten Brettspiele, die auch reine Erwachsenenrunden begeistern. Seine volle Stärke entfaltet es als Familienspiel, da jüngere Mitspielende (mindestens) gleich hohe Gewinnchancen haben wie ältere. Ein echter Volltreffer!

Infos zu Tal der Wikinger im Überblick: Spieleranzahl: 1 bis 4 Altersempfehlung: ab 6 Dauer: 15 bis 20 Minuten Verlag: Haba

Pro: Begeistert in sämtlichen Alterskonstellationen Kegeln als Glückselement ist ein Geniestreich taktische Kniffe erhöhen Spielreiz Kein Frustfaktor für Grobmotoriker blitzschneller Einstieg und kurze Spieldauer schönes Spielmaterial

Contra: Taktik für junge Kinder nicht durchschaubar

Redaktionswertung: 10 von 10 Punkten

Hier geht es zum ausführlichen Test von Tal der Wikinger.

Transparenzhinweis: Für das Testen der Spiele haben uns die Verlage Rezensionsexemplare ohne weitere Auflagen zur Verfügung gestellt (Abacusspiele: Die wandelnden Türme; Game Factory: Chakra; Haba: Tal der Wikinger; Zoch: Piazza Rabazza).

