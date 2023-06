Sex in der Schwangerschaft: Alles, was du darüber wissen solltest

Sex hilft beim Einschlafen, entspannt und stärkt die Bindung zwischen dir und deinem Partner oder deiner Partnerin. Daher empfiehlt es sich, auch während der Schwangerschaft die Zweisamkeit zu genießen. Wir erklären dir, was dabei besonders wichtig ist und wie sich die Schwangerschaft auf dein Sexleben auswirken kann.

Darfst du in der Schwangerschaft Sex haben?

Wenn eine Schwangerschaft normal und gesund verläuft und es dir gut geht, dann ist Geschlechtsverkehr immer erlaubt. Du kannst unbekümmert Sex haben und damit während der Schwangerschaft die Bindung zwischen dir und deinem Partner oder deiner Partnerin vielleicht sogar noch mal auf ein ganz neues Level heben. Im Zweifel kannst du das ganze natürlich auch mit deinem Arzt oder eine Ärztin abklären, doch in der Regel gibt es kein Verbot. Ausgenommen davon sind Fälle, in denen es Komplikationen in einer vorangegangenen gegeben hat oder in der aktuellen Schwangerschaft gibt. Das ist beispielsweise der Fall bei akuten Infektionen, Blutungen, vorzeitigen Wehen oder einem ungünstig liegenden Mutterkuchen. Solltest du nach dem Sex bluten, konsultiere umgehend einen Arzt oder eine Ärztin, sofern es mehr als ein paar Tropfen sind.

Es kann sein, dass du dich während der Schwangerschaft nicht besonders wohlfühlst beim Geschlechtsverkehr. Manchmal haben Frauen das Gefühl, es wäre eine weitere Person mit dabei, oder das Kind würde das Ganze mitbekommen. Oftmals ist es jedoch so, dass die Bewegungen sogar eher dazu führen, dass das Kind schläft. Durch den Geschlechtsverkehr und einen Orgasmus kannst du dein ungeborenes Kind nicht schädigen: Fruchtwasser, Muskeln und Schleimpfropfen schützen das Kind und sorgen dafür, dass es zu keiner Infektion bekommt.

Während der Schwangerschaft bevorzugen die meisten Frauen eine sitzende Position oder eine Seitenlage. Es hier ist jedoch alles erlaubt, was auch gefällt, probiere einfach verschiedene Arten aus. Im letzten Trimester kann es allerdings sein, dass zusätzliche Beschwerden durch Gewichtszunahme und Rückenschmerzen hinzukommen, die sich auf die Lust auswirken können.

Der Sexualtrieb während der Schwangerschaft

Während einer Schwangerschaft kann es sowohl zu einer gesteigerten Lust auf Sex als auch dem kompletten Gegenteil kommen. Beide Varianten sind völlig normal, die Libido verändert sich in dieser Zeit stark. Der Hormonspiegel steigt an und fällt wieder, der Körper verändert sich und all das wirkt sich auch auf deine Emotionen aus. Daher solltest du dir keinen Stress machen, auch wenn es in diesem Zeitraum zu einem mangelnden Verlangen kommen sollte.

Im ersten Trimester wirken zum ersten Mal die Schwangerschaftshormone, wodurch gesteigerte Lust möglich ist. Bei vielen Frauen kommt es jedoch auch zu einer Übelkeit am Morgen, Müdigkeit und wunden Brüsten, wodurch die Lust auch bereits abnehmen kann. Im zweiten Trimester klingen einige dieser unangenehmen Symptome ab, der Bauch ist noch nicht so groß und Brüste sowie Beckenbereich stärker durchblutet. Das kann deine Libido steigern. Viele Frauen verspüren in diesem Zeitraum mehr Lust auf Sex.

Im dritten Trimester werden viele Stellungen nicht mehr gut möglich sein, da dein Bauch mittlerweile stark angewachsen ist. Zudem bereitest du dich auf die Geburt vor. Die Lust nimmt hier in aller Regel ab. Dabei solltest du nicht vergessen, dass es neben Sex viele andere Möglichkeiten gibt, mit deinem Partner oder deiner Partnerin intim zu werden. In dieser Zeit kann es schön sein, über die eigenen Emotionen zu sprechen, sich zu küssen oder zu kuscheln.

Wann solltest du auf Sex verzichten?

Neben den bereits genannten Komplikationen solltest du auf Sex verzichten, wenn du bereits in der letzten Schwangerschaft eine Frühgeburt hattest oder es konkrete Merkmale für Frühwehen gibt. Auch bei einer Gebärmutterhalsschwäche solltest du darauf verzichten, da sich der Muttermund verfrüht öffnen könnte, was das Risiko von einsetzenden Frühwehen erhöht. Nach dem Platzen der Fruchtblase darfst du ebenfalls keinen Geschlechtsverkehr mehr haben.

Ebenso ist auf Geschlechtsverkehr zu verzichten, wenn dein Partner oder deine Partnerin eine übertragbare Geschlechtskrankheit hat. Selbst wenn du ein Kondom benutzt, solltest du während der Schwangerschaft nicht mit ihm schlafen, da das Kind infiziert werden könnte. Auch bei Zwillingen, Drillingen oder Mehrlingen wird empfohlen, auf Sex zu verzichten, da es zu einer Risikoschwangerschaft kommen kann.

Gebärmutterkontraktionen können tatsächlich durch natürliche Substanzen im Sperma sowie durch Orgasmen ausgelöst werden. Allerdings gilt Sex in der Regel eher nicht als Auslöser von Wehen, es sei denn, es gibt ein starkes Risiko für Frühwehen. Expert*innen widersprechen der weit verbreiteten Annahme, dass die Einleitung der Wehen durch Geschlechtsverkehr begünstigt werden könnte. Dennoch schadet es nicht, nahe dem Geburtstermin Sex zu haben, um zu helfen, die Geburt einzuleiten.

Fazit

Du kannst während deiner Schwangerschaft unbefangen deinen sexuellen Wünschen nachgehen, sofern es keine Komplikationen gibt. Greife auf spezielle Stellungen zurück und mache dir keine Sorgen, wenn die Lust mal abnimmt. Jede Schwangerschaft ist individuell und du solltest auf deinen Körper und deine Psyche hören. Wichtig ist, dass generell immer alles erlaubt ist, was dir auch guttut. Bei Unklarheiten solltest du dich an Frauenärzt*innen oder deine Hebamme wenden.

