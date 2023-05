Diät während der Schwangerschaft: Ist das gefährlich?

Eine Befragung von 1.200 deutschen Bürger*innen im Zuge einer TK-Ernährungsstudie aus dem Jahr 2017 zeigte, dass ein Drittel der Personen jedes Jahr eine Diät machen. Doch wie ist das während der Schwangerschaft? Darfst du während eine Diät machen, während ein Kind in dir heranwächst? Und wie sieht das bei mehr- oder übergewichtigen Personen aus?

Natürliche Gewichtszunahme während der Schwangerschaft

Gezieltes Abnehmen in der Schwangerschaft ist in der Regel keine gute Idee. Immerhin ist es ganz natürlich, dass du durch das Wachstum eines Babys in deinem Bauch zunimmst. Das Baby wird im Verlauf der Schwangerschaft immer größer und damit auch schwerer.

Neben der natürlichen Gewichtszunahme des Kindes spielen auch andere körperliche Veränderungen eine Rolle. Damit der weibliche Körper das Kind optimal versorgen kann, wachsen Gebärmutter und Mutterkuchen. Darüber hinaus nehmen Wassereinlagerungen zu, die Brüste vergrößern sich, die Blutmenge steigt und zuletzt wiegt auch das Fruchtwasser etwas. Es ist also vollkommen normal, als Schwangere zuzunehmen.

In den ersten drei Monaten der Schwangerschaft nehmen Frauen im Normalfall etwa ein bis zwei Kilogramm zu, wie die BARMER verrät. Es kann jedoch auch sein, dass einige Schwangere in der Zeit Gewicht verlieren. Dies kann vorkommen, wenn sie sich in dem ersten Schwangerschaftsdrittel häufig übergeben müssen. Durchschnittlich nehmen werdende Mütter bis zur Geburt etwa 500 Gramm pro Schwangerschaftswoche zu. Wichtig zu wissen ist, dass es keine pauschalen Empfehlungen zur Gewichtszunahme während der Schwangerschaft gibt. Grob solltest du als Person mit Gewicht innerhalb des gesundheitlich empfohlenen Normbereichs, also einem BMI bis 25, etwa 10 bis 16 Kilogramm zunehmen. Bist du mit Mehrlingen schwanger, solltest du sogar noch mehr Gewicht zunehmen. Bei Übergewicht oder Adipositas sollte die Gewichtszunahme zehn Kilogramm möglichst nicht überschreiten.

Deshalb ist ein Normalgewicht wichtig

Bei Frauen im Normal- oder Untergewicht sollte eine Abnahme während der Schwangerschaft vermieden werden. Andernfalls besteht die Gefahr einer Unterversorgung für das ungeborene Kind. Eine Unterversorgung gefährdet wiederum die kindliche Entwicklung.

Im Untergewicht besteht für Schwangere ein erhöhtes Fehl- und Frühgeburtsrisiko. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass das Kind mit einem zu geringen Gewicht zur Welt kommt. Im Idealfall sollte bereits vor der Schwangerschaft also ein gesundes Normalgewicht angestrebt werden.

Leidest du an einer Essstörung und bist schwanger, kann dies sowohl für deine als auch für die kindliche Gesundheit gravierende Folgen haben. Du solltest nicht zögern, dir professionelle Hilfe bei deinem Arzt oder deiner Ärztin zu suchen und psychologische Beratung in Anspruch nehmen.

Bestimmte Umstände können eine Abnahme erfordern

Eine Gewichtsabnahme in der Schwangerschaft kann unter bestimmten Umständen allerdings sogar sinnvoll sein kann. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn du (stark) übergewichtig bist. Dies ist etwa ab einem BMI von über 25 bis 30 der Fall. Von Adipositas spricht man etwa ab einem BMI von 30 oder mehr. Aber auch in dem Fall solltest du eine Abnahme vorab mit dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin absprechen.

Für Schwangere mit Übergewicht kann eine Abnahme das Risiko für Komplikationen wie Bluthochdruck oder Schwangerschaftsdiabetes reduzieren. Übergewicht kann überdies dazu führen, dass das Kind im Mutterleib sehr groß wird. Dies wiederum erschwert die Geburt. Bei adipösen Schwangeren ist das Risiko für Fehl- und Frühgeburten gesteigert. Zuletzt ist es so, dass medizinische Untersuchungen wie der Ultraschall der Mutter oder der des kindlichen Herzens durch ein starkes Übergewicht oft erschwert werden. Ein weiteres erhöhtes Risiko für adipöse schwangere Frauen besteht bei den Thrombosen.

Grundsätzlich ist es natürlich ideal, wenn übergewichtige Frauen bereits vor Eintritt in die Schwangerschaft an Gewicht verlieren. War dies nicht möglich, sollte auf jeden Fall immer auf den Rat des ärztlichen Personals vertraut werden. Dieses kann abschätzen, ob das Gewicht Komplikationen verursachen könnte und Ratschläge für eine geregelte Abnahme geben. Wie die Techniker Krankenkasse erklärt, zählt dabei jedes Kilo weniger. Hast du Adipositas, profitiert deine Gesundheit schon deutlich bei einer Gewichtsabnahme um nur 5 Prozent.

Ernährung während der Schwangerschaft

Möchtest du darauf achten, dass die Gewichtszunahme der Schwangerschaft in einem normalen Rahmen bleibt, kann dir eine gesunde und ausgewogene Ernährung dabei helfen. Außerdem kann leichte Bewegung helfen. Wird dir aufgrund von Übergewicht eine Abnahme empfohlen, sprichst du die konkreten Maßnahmen am besten mit dem Arzt oder der Ärztin ab.

Wichtig ist es, dass du dich besonders als Schwangere sehr vielseitig und vitamin- sowie mineralstoffreich ernährst. Wie die Techniker Krankenkasse verrät, liegt der zusätzliche Kalorienbedarf in der ersten Schwangerschaftshälfte nur unmerklich höher. In der zweiten sind es etwa 200 bis 300 Kilokalorien mehr am Tag.

Auf eine einseitige Ernährung oder einen Kalorienverzicht sollte während der Schwangerschaft abgesehen werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Kind nicht optimal versorgt werden kann. Die regelmäßigen medizinischen Kontrollen helfen dir dabei, konkret nach deinem Individualfall kontrolliert abzunehmen beziehungsweise ein gesundes, normales Gewicht beizubehalten.

Fazit

Im Idealfall solltest du bereits vor der Schwangerschaft ein normales Gewicht haben. Es ist ganz natürlich, dass du aufgrund von körperlichen Anpassungen und dem Wachstum des Kindes während der Schwangerschaft zunimmst. Dies ist sowohl für deine Gesundheit als auch für die des Kindes wichtig.

Eine Diät beziehungsweise Gewichtsabnahme sollte nicht erfolgen, wenn dein Gewicht im Normbereich liegt. Bist du adipös oder (stark) übergewichtig, kannst du deinen behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin fragen, ob eine Abnahme sinnvoll ist. Das medizinische Fachpersonal kann am besten abschätzen, ob durch das hohe Gewicht Komplikationen zu erwarten sind oder nicht.

Mehr zum Thema: