Einweihung AWO Kinderhort Gundelsheim

Die Arbeiterwohlfahrt kooperiert bereits seit vielen Jahren als Träger sozialer Einrichtungen mit der Landkreisgemeinde Gundelsheim. Zehn Jahre nach der Eröffnung der heutigen Mittagsbetreuung "Die Pfiffer" an der Grundschule wurde das Portfolio der AWO durch den Kinderhort "Löwenzahn" ergänzt. Der steigende Bedarf, Kinder im Rahmen des erweiterten Angebotes eines Hortes (Langzeitbegleitung bis mindestens 17 Uhr) und auch in den Ferien regelmäßig zu betreuen, war in Gundelsheim schon länger feststellbar und seit September können die Familien nun auf diese wertvollen pädagogischen Zusatzangebote und Ferienbetreuungszeiten zurückgreifen.

Auch den steigenden Bedarf an Beratungsangeboten rund um die komplexe Thematik Pflege und Altenhilfe haben die Gemeinde und die AWO erkannt und um diesem Rechnung zu tragen, wurde im Gebäude Bürgerpark 1 der betreuten Wohneinheiten ein geräumiges neues Beratungsbüro geschaffen.

Die drei AWO-Einrichtungen befinden sich nun in unmittelbarer Nähe zueinander und bieten ein optimales Dienstleistungsangebot für die Gundelsheimer Bürger.



Am 3. Dezember wurde ab 16 Uhr an der Einmündung zum Bürgerpark der Eingang zum Kinderhort für ein paar besinnliche Stunden mit dem Außenbereich am Pflegeberatungsbüro durch heimelige Naturholzstände verbunden. Vorweihnachtliche Angebote des Hortes (u. a. frische Butterplätzchen backen, Weihnachtsgeschenke und -sterne basteln...) für die kleinen Gäste und deren Familien und der Grillwagen der Pflegeberatung ergänzten sich zu einem kleinen Advents-Areal, das die feierliche Weihe beider AWO-Einrichtungen umrahmte. Jung und Alt verbrachten in vorweihnachtlicher Atmosphäre bei Glühwein, Kinderpunch, Waffeln, deftigem Essensangebot, Musik und Stockbrot am Feuer eine gesellige Zeit und verschafften sich einen Eindruck von den liebevoll eingerichteten Hort-Räumlichkeiten und dem modernen, hellen Beratungsbüro.

Viele Mitarbeiter und Partner der Arbeiterwohlfahrt sowie Vertreter der beteiligten Baufirmen waren ebenso vor Ort wie Mitglieder der Verbandsleitung, u.a. AWO-Kreisvorsitzender Reinhard Schmid und AWO-Vorstand Klaus Stieringer, einige Gundelsheimer Gemeinderäte und die Würdenträger der katholischen Gemeinde, Alexander Berberich, und der evangelischen Gemeinde, Jens Hans, zur feierlichen kirchlichen Weihe der Einrichtungen.

Im Anschluss an die Begrüßung durch Werner Dippold, den geschäftsführenden Vorstand des AWO-Kreisverbandes Bamberg Stadt und Land e.V., bekräftigten Bürgermeister Jonas Merzbacher und die stellvertretende Leiterin der Grundschule Charlotte Flügel vor den zahlreich erschienenen Gästen die Bedeutung der umfassenden Betreuung in der Gemeinde von den Kindertagen bis ins hohe Alter durch den starken karitativen Partner AWO.



Insbesondere das neue Beratungsangebot für Pflegebedürftige jeden Alters trifft auch in Gundelsheim auf steigende Nachfrage.

Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Pflegeversicherung, Transparenzberichte - viele Begriffe, mit denen kaum jemand etwas anzufangen weiß. Die meisten Betroffenen beschäftigen sich mit diesen Themen erst wenn es wirklich soweit ist, der Partner evtl. schwer gestürzt ist und plötzlich gepflegt werden muss, Angehörige aufgrund zunehmender Demenz tagsüber betreut werden müssen oder ältere Nachbarn sich nicht mehr alleine versorgen können.

Pflegende Angehörige stehen daher häufig unter hohem psychischen, physischen und sozialen Druck.

Niemand kann und muss jedoch diese schweren Aufgaben auf Dauer und ganz alleine erfüllen.

Hierzu ist gute Beratung unabdingbar - dann sind kompetente Ansprechpartner gefragt. Insbesondere Vermittlungen und Informationen zu ambulanten Hilfs- und Betreuungsangeboten, zu stationären Pflegeeinrichtungen, zu den Themen Tagespflege und Nachtpflege, zu Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege sowie Betreutem Wohnen oder Leistungen eines Hausnotrufsystems bietet das neue AWO-Beratungsbüro im Gundelsheimer Bürgerpark. Informationen über Leistungen der Pflegeversicherung und Unterstützung bei Einstufungsanträgen werden genauso gegeben wie Fragen zu Pflegeeinstufungen oder zu Ansprüchen gegenüber Krankenkassen bzw. anderen Sozialträgern beantwortet. Auch die Vermittlung von ehrenamtlichen Helfern, Alltagsbegleitern oder Besuchsdiensten kann organisiert werden. Selbstverständlich begrenzt sich der Umfang der Beratungen nicht nur auf den Bereich der Altenhilfe. Fragen, die über diesen Schwerpunkt hinausgehen, können ebenfalls innerhalb des breit gefächerten Angebotsnetzwerkes der AWO jederzeit vermittelt werden.



Das AWO-Beratungsbüro steht jedem Interessierten donnerstags in der Zeit von 9 bis 11 Uhr ohne vorherige Anmeldung offen. Außerhalb dieser Zeit kann jederzeit ein individueller Termin unter Tel. 0951/ 299 46 491 vereinbart werden.