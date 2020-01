Die letzte Ruhe

Laut dem Statistischen Bundesamt sterben in Deutschland jährlich über 900.000 Menschen. So individuell wie das Leben eines Menschen sollte auch seine Bestattung gestaltet werden.

Generell ist zwischen einer normalen und einer anonymen Bestattung zu unterscheiden. So erfolgt bei einer anonymen Bestattung meist eine Einäscherung mit einer anschließenden Beisetzung nach Wahl, auf dem Friedhof oder in Form anderer in Deutschland erlaubter Bestattungsarten. Eine Trauerfeier für Angehörige kann in der Regel abgehalten werden, auch wenn es nicht möglich ist, dass diese an der eigentlichen Beisetzung teilnehmen. Der genaue Ort des Grabes bleibt also unbekannt. Teilweise besteht jedoch die Möglichkeit, eine halbanonyme Bestattung durchzuführen, bei der die Angehörigen zwar den Ort der Beisetzung kennen, diesen aber jedoch nicht wie ein herkömmliches Grab gestalten dürfen.

Erdbestattungen

In Deutschland hat die Erdbestattung, also die Beisetzung des Leichnams in einem Sarg, Tradition. Bei einer normalen Bestattung kann zwischen einem Reihen- und einem Wahlgrab entschieden werden. Bei einem Wahlgrab haben die Angehörigen - wie der Name schon sagt - eine Wahl, wo der oder die Verstorbene bestattet werden und wie groß das Grab sein soll. Beim Reihengrab dagegen wird das nächste Grab in der Reihe für die Beisetzung gewählt, dieses ist in der Größe nicht frei wählbar und meist nur für eine Person vorgesehen. Auch hinsichtlich der Liegezeit ist ein Reihengrab begrenzt. Bietet das Wahlgrab mehr Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine verlängerbare Liegezeit, so ist das Reihengrab kostengünstiger. Mit einem Kreuz oder einem Grabstein wird die Grabstätte öffentlich gekennzeichnet und eine individuelle Gestaltung ermöglicht.

Feuerbestattungen

Eine Feuerbestattung bezeichnet eigentlich die Kremierung, also das Verbrennen des Leichnams. Die Asche wird anschließend in einer Urne auf dem Friedhof bestattet, aber auch andere Bestattungsorte sind bei einer Urnenbeisetzung möglich. Es ist jedoch zu beachten, dass in Deutschland ein sogenannter Friedhofszwang herrscht, was die Orte für eine mögliche Bestattung eingrenzt. Ausnahmen stellen die sogenannte Seebestattung oder eine Baumbestattung dar.

Eine Urnenbeisetzung auf dem Friedhof kann entweder in Form eines Urnengrabes, also in einem Reihen- oder einem Wahlgrab, oder in Form eines Kolumbariums oder einer Urnenstele stattfinden. Beim Kolumbarium handelt es sich um eine Wand auf dem Friedhof oder in der Kirche, in welcher die Urnen in kleinen Fächern aufbewahrt werden. Die Fächer werden mit einer Steintafel verschlossen, die ähnlich wie der Grabstein mit Namen und Daten des Verstorbenen versehen ist. Urnenstelen sind Säulen, in denen die Urnen aufbewahrt werden. Auch auf ihnen werden die Daten der dort beerdigten Person aufgeführt.

Naturbestattungen

Eine Wald- oder Baumbestattung ist besonders für naturverbundene Menschen geeignet. Bei dieser Art der Beisetzung wird die Urne unter einem vorab ausgewählten Baum vergraben. Da hierbei alles möglichst naturbelassen bleiben soll, sind Grabbepflanzungen und Urnengrabstei ne sowie weitere Maßnahmen zur Grabgestaltung nicht gestattet.

Doch heutzutage wollen viele Menschen die letzte Ruhe auch im Meer finden. Früher war dies nur Menschen mit klarem Bezug zum Meer, also in maritimen Berufen, gestattet. Heute können sich auch Menschen, die sich stark mit dem Meer verbunden fühlen, auf diese Art und Weise beisetzen lassen. Die gewählte Urne muss wasserlöslich sein, so dass sie im Meer zerfällt. Sie wird von einem Schiff aus in die Nord- oder Ostsee beigesetzt. Die anschließende Trauerfeier kann sowohl auf dem Schiff als auch an Land abgehalten werden.

Körperspende

Immer mehr Menschen wollen ihren Leichnam der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Eine sogenannte Körperspende macht dies möglich. Nach dem Ausfüllen eines Fragebogens und eines Anmeldeformulars entscheidet das gewählte Institut darüber, ob eine Körperspende möglich ist. Teilweise wird eine Gebühr erhoben. Im Falle des Todes muss das Institut benachrichtigt werden, anschließend überführt ein Bestatter den Leichnam und konserviert diesen. Nach ein bis zwei Jahren wird dieser dann zu Aus- und Fortbildungszwecken in Präparierkursen verwendet. Danach folgt eine Einäscherung und auf Wunsch werden die Angehörigen benachrichtigt und zur Gedenkfeier sowie Urnenbeisetzung eingeladen. Zwischen dem Tod und der eigentlichen Beisetzung liegen somit ungefähr drei Jahre. Johanna Reinl