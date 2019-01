Die letzte Ruhe

Verstirbt ein geliebter Mensch, ist dies ein schmerzlicher Verlust für Angehörige und Nahestehende. Dennoch möchten die Hinterbliebenen dem Verstorbenen einen würdevollen Abschied bereiten. In der schwersten Phase von Schock und Trauer unmittelbar nach dem Todesfall belastet die Organisation der Bestattung die Trauernden zusätzlich. Trotz des Schmerzes muss eine Reihe schwieriger Entscheidungen getroffen und Formalitäten geklärt werden.

Immer mehr Menschen nehmen die Planung der eigenen Beisetzung selbst in die Hand und sprechen mit Angehörigen offen über ihre persönlichen Vorstellungen. Das Thema Tod wird in der Gesellschaft zunehmend enttabuisiert und immer häufiger werden Patienten-, Betreuungs- oder Bestattungsverfügungen genutzt, um zu einem frühen Zeitpunkt Entscheidungen für Lebensphasen zu treffen, in denen man selbst nicht mehr in der Lage ist, selbstbestimmt zu handeln. Für den Fall, dass der Verstorbene nicht bereits zu Lebzeiten seine Wünsche bezüglich der eigenen Beisetzung schriftlich festgehalten oder mit den Angehörigen besprochen hat, bleibt eine ganze Reihe an Fragen offen, die von den Hinterbliebenen beantwortet werden müssen.

Verschiedene Bestattungsarten

Die wohl zentralste Entscheidung bei der Organisation einer Bestattung ist die Frage nach der Bestattungsart. Hier ist zunächst zu klären, ob eine Erdbestattung im Sarg oder eine Feuerbestattung mit anschließender Urnenbeisetzung gewünscht ist. Die traditionelle Erdbestattung, also die Beerdigung in einem Sarg auf einem Friedhof, galt lange als die gängigste Bestattungsform in Deutschland. Da durch den benötigten Sarg und Grabstein sowie die Grabpflege im Vergleich zur Feuerbestattung zusätzliche Kosten entstehen, entscheiden sich immer mehr Menschen für eine Urnenbeisetzung.

Die Feuerbestattung kann auf verschiedene Weisen stattfinden. So können die sterblichen Überreste nach der Einäscherung, der sogenannten Kremation, entweder in einer Urnen-, See-, oder Luftbestattung beigesetzt werden. Auch alternative Bestattungsformen, wie der Friedwald, bei dem die sterblichen Überreste in Urnen an den Wurzeln eines Baumes in einem Wald beigesetzt werden, sind immer mehr gefragt.

Unterstützung durch Bestattungsinstitut

Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Totenfürsorge in Deutschland sind die nächsten Angehörigen des Verstorbenen berechtigt und zugleich verpflichtet, die Bestattung einzuleiten und zu organisieren. In der Phase der Trauer fällt es schwer, die Planung einer Bestattung allein zu bewältigen. Da bei der Organisation einer Beisetzung viele kleine Aufgaben anfallen, sollte man sich nicht scheuen, Entscheidungen über das ein oder andere an Nahestehende abzugeben. Während man selbst die wichtigsten Entscheidungen trifft, können sich weitere Personen beispielsweise um die Erstellung der Gästeliste zur Trauerfeier, die Auswahl des Blumenschmucks oder der Trauermusik, die Todesanzeige oder die Sterbebilder kümmern.

Eine große Hilfe stellt auch die Unterstützung durch ein geeignetes Bestattungsunternehmen dar. Ein persönliches Beratungsgespräch eignet sich gut, um Sorgen zu nehmen und erste Fragen zu klären. Wer noch nach dem richtigen Dienstleister sucht, wird schnell feststellen, dass die Auswahl groß ist. In der Regel fehlt Hinterbliebenen die Zeit und Kraft, bei mehreren Bestattungsunternehmen Angebote einzuholen und diese zu vergleichen. Das Online-Portal trauer.infranken.de bietet wertvolle Ratschläge und Tipps rund um das Thema Bestattung. Neben aktuellen sowie vergangenen Sterbeanzeigen der letzten 15 Jahre aus der Region, findet man hier eine Übersicht über Bestattungsinstitute, Steinmetze sowie weitere regionale Dienstleister.

Wie man sich auch entscheidet, das Wichtigste sind die Bedürfnisse des Verstorbenen und seiner Hinterbliebenen und der Wunsch, in friedlicher und würdevoller Umgebung von dem geliebten Menschen Abschied nehmen zu können. Dennis Tuczay