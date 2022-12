Die besten Familienspiele für Spieleabende: Unsere Tipps von "Der perfekte Moment" bis "Wilde Serengeti"

Brettspiel-Beliebtheit ist ungebrochen

Gibt es etwas Schöneres als einen Spieleabend oder Spielenachmittag mit der Familie? Jeder, der mit der Antwort "Nein" liebäugelt, darf an dieser Stelle weiterlesen. Schließlich befindet er sich in bester Gesellschaft. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland rund 700 Millionen Euro mit Brett- und Kartenspielen sowie Puzzles umgesetzt, wie die Analysten von statista herausgefunden haben. Damit seien die Umsätze mit Gesellschaftsspielen und Puzzles während der Corona-Pandemie um rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Trotz Konsolen und Co.: analoges Spielen gewinnt an Beliebtheit

"Auch wenn Computerspiele und Spielkonsolen in den letzten Jahren immer beliebter geworden sind, gehört auch das Spielen von Gesellschaftsspielen heute noch zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen", erklärt statista. Laut einer Umfrage des Allensbacher Institutes spielen demnach rund 33 Millionen Deutsche zumindest ab und zu Gesellschaftsspiele, rund 5,6 Millionen spielen sogar regelmäßig. Besonders junge Erwachsene und Familien haben Freude am Spielen von Gesellschaftsspielen. Betrachtet man die Umsatzentwicklung bei Gesellschaftsspielen, hat das analoge, gemeinsame Spielen in den vergangenen Jahren wieder an Beliebtheit gewonnen. Das Lieblings-Brettspiel der Deutschen ist übrigens Monopoly*, wie statista weiter mitteilt.

Die Hersteller von Brettspielern nehmen die Entwicklung dankend an. Das zeigte sich unter anderem auf der größten Spielemesse der Welt, der "Spiel" in Essen, im vergangenen Oktober: Mehr als 1800 Spieleneuheiten wurden dort präsentiert - ein Rekordwert. "Brett- und Kartenspiele, aber auch Puzzle und Trading Cards liegen seit Jahren im Trend“, hatte Hermann Hutter, Vorsitzen­der des Spieleverlage e.V., bereits zu Jahresbeginn erklärt. „liegen seit Jahren im Trend. Die Corona-Pandemie hat dieser erfreu­lichen Entwicklung zusätzliche Nahrung gegeben.“ Dass die Branche besonders kreativ ist, beweisen die Verlage und Autoren seit vielen Jahren, heißt es in einer Mitteilung des Spieleverlage e.V. Immer ausgeklügeltere, schönere, grafisch aufwändige und komplexere Spiele kommen auf den Markt. Die Auswahl ist inzwischen riesig; für jeden Geschmack ist etwas dabei. Gleichwohl waren es auch Klassiker und Dauerbrenner, die dem Markt in den zurückliegenden zwei Jahren mit seinen Corona-Achterbahnfahrten entscheidende Impulse verleihen konnten.

Der Trend zu kooperativen Spielen setze sich weiter fort – auch das kein Wunder. Teamfähigkeit ist heute eine Schlüsselqualifikation. Auch der Trend zu Zweier- und Escape Spielen hält unvermindert an - auch das überrascht wenig, steigt die Zahl der Single- oder Zweipersonen­haushalte von Jahr zu Jahr. Besonders gefragt waren 2021 erneut Kinderspiele, Kartenspiele und Reisespiele. Familien- und Erwachsenenspiele konnten ihr in den letzten Jahren stetig gewachsenes Niveau fast halten. Im Aufwind befinden sich derzeit Krimi-Spiele. Hier erweiterten viele Verlage ihr Portfolio, von Detektivspielen bis zu Rätsel-, sowie Krimipuzzle. „Ich glaube“, so Hermann Hutter, „viele Erwachsene haben ihre Liebe zu Spielen wieder entdeckt.“

Familienspiele: Das sind unsere aktuellen Favoriten

Was auf den ersten Blick so einfach scheint, ist es in der Realität nicht: die Definition der Bezeichnung "Familienspiel". Bei Wikipedia liest man von "ein(em) Gesellschaftsspiel, üblicherweise ein Brett- oder Kartenspiel, das ohne Alterseinschränkung von der ganzen Familie gespielt werden kann. Es sollen weder junge Spieler überfordert, noch ältere gelangweilt werden." Das Institut für Ludologie (Spielforschung) in Berlin dagegen listet zwar ein ganzes Füllhorn von Definitionen für unterschiedlichste Gesellschaftsspiel-Arten auf - "Familienspiel" ist aber nicht dabei.

Bei der Einordnung der von uns getesteten Spiele haben wir uns fast schon automatisch an die Wikipedia-Erklärung gehalten, uns aber auch zwecks Übersichtlichkeit zu einer weiteren Unterteilung entschieden. An dieser Stelle sei aber festgehalten, dass auch die von uns getesteten Legespiele und Würfelspiele genauso zu den Familienspielen zählen. Außerdem besprechen wir separat auch noch Familienspiele für zwischendurch mit kurzer Spieldauer.

Trotzdem sehen wir uns auch nach Spielen um, die für die ganze Familie auch länger als eine halbe Stunde Spielspaß bieten und bestenfalls für einen ganzen Spielenachmittag oder -abend taugen. Hier stellen wir euch jetzt unsere Empfehlungen vor.

1. Der perfekte Moment

"Der perfekte Moment" von Corax Games begeistert mit einer völlig neuen Spielidee: Du bist Fotograf und sollst ein Gruppenbild machen, jedoch hat jeder Gast andere Vorlieben, wo, wie und neben wem er stehen möchte. Bei dem Spiel versuchst du, Pappfiguren auf einer Art Bühne bestmöglich zu platzieren. Das innovatve Familienspiel ist mit vier Mitspielenden ein großer Spaß. Selbst Kinder schieben konzentriert ihre Figuren hin und her, bis sie den Moment für perfekt halten - und natürlich drücken gerade sie dann begeistert auf den Auslöser, denn zur Kontrolle dient ein Handyfoto. Alle, die für neue Spielideen offen sind, dürfen hier zuschlagen.

Infos zu Der perfekte Moment im Überblick Spieleranzahl: 2 bis 4 Altersempfehlung: ab 10 Dauer: 50 bis 90 Minuten Verlag: Corax Games

Pro: Dreidimensionales Spielfeld Gedächtnistraining Anleitung kurz und verständlich Kinder lieben Figurenpuzzle

Contra: Zu zweit nicht so spannend

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Hier geht es zur ausführlichen Rezension von Der perfekte Moment.

2. Der perfekte Moment - Sherlock-Erweiterung

Die Sherlock-Erweiterung zum Grundspiel Der perfekte Moment bringt eine neue Komponente auf den Tisch: Unter die Gäste einer Trauerfeier hat sich der gesuchte Mörder gemischt. Eine starke Erweiterung, die dem Fotoshooting aus dem Grundspiel einen völlig neuen Fokus gibt. Jetzt kommen auch Rätsel-Fans auf ihre Kosten, denen ein einfaches Gruppenbild zu langweilig ist.

Infos zu Der perfekte Moment – Sherlock Holmes im Überblick Spieleranzahl: 2 bis 4 (Verlagsangabe: 2 bis 6) Altersempfehlung: ab 10 Dauer: 60 Minuten Verlag: Corax Games

Pro: interessante Erweiterung für Fans des Grundspiels um ein Krimi-Element Thema Sherlock gut integriert verschiedene Variationen innerhalb der Erweiterung

Contra neues und altes Spielmaterial muss vermischt werden hoher Glücksfaktor

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Den detaillierten Test zur Sherlock-Erweiterung von Der perfekte Moment findest du hier.

3. Flügelschlag

Flügelschlag ist ein hochwertig ausgestattete Strategiespiel, das mit Preisen überhäuft wurde (unter anderem Kennerspiel des Jahres). Und das für ein ungewöhliches Thema - es geht darum, Vögel anzulocken! Nach mehreren Testläufen verstehenn wir die Flügelschlag-Faszination: Ein geniales Strategiespiel für Naturfreund*innen und solche, die es werden wollen. Durch die enorme Auswahl an Vogelkarten ist die Abwechslung außerordentlich groß.

Infos zu Flügelschlag im Überblick: Spieleranzahl: 1 bis 5 Altersempfehlung: ab 10 Dauer: 45 bis 90 Minuten Verlag: Feuerland

Pro Frisches Thema gut umgesetzt Tolle Ausstattung Viele Strategien möglich

Contra für Gelegenheitsspieler recht schwerer Einstieg wenig Interaktion kleine Schrift auf Vogelkarten

Redaktionswertung: 9 von 10 Punkten

Ausführlich besprechen wir Flügelschlag hier.

4. Grimms Wälder

Man nehme liebevoll illustrierte Tableaus und Karten, stabile Plastik-Teile für den Hausbau und beeindruckend gestaltete Figuren auf Tabletop-Niveau und mixe sie mit einem simplen, aber unterhaltsamen Spielprinzip: Grimms Wälder ist ein verschwenderisch ausgestattetes Familienspiel, das sich durch die unterschiedlichen Fabel- und Freundskarten immer spannend bleibt. Ein Tipp nicht nur für Märchenfans.

Infos zu Grimms Wälder im Überblick: Spieleranzahl: 2 bis 4 Altersempfehlung: ab 10, mit Variante (siehe unten) ab 6 (Verlagsangabe: ab 8) Dauer: 40 bis 60 Minuten Verlag: Mirakulus

Pro: Schneller Einstieg Opulente Ausstattung und liebevolle Illustration Abwechslungsreich durch Fabel- und Freundeskarten Sehr gute Einteilung der Box

Contra: hohes Frustpotential Zu zweit nicht empfehlungswert

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Hier geht es zum ausführlichen Test von Grimms Wälder.

5. Jurassic World - Rückkehr zur Isla Nublar

Ob man die Dinosaurier-Film kennt oder gar mag ist hier unerheblich: „Jurassic World – Rückkehr zur Isla Nublar“ ist hervorragend geeignet für Spieleabende mit Gelegenheitsspielern und älteren Kindern, die erstmals in das Deckbuilding-Prinzip einsteigen wollen. Mit einer Dauer von etwa einer Stunde können gut mehrere Partien hintereinander gespielt werden, da die Karten viel Abwechslungsreichtum bieten.

Infos zu "Jurassic World" im Überblick:

Spieleranzahl: 1 bis 4 Altersempfehlung: ab 10 Dauer: 45 - 60 Minuten Verlag: Schmidt Spiele

Pro:

Thema schön umgesetzt Spielprinzip ist einfach zu verstehen, hat aber dennoch eine ansprechende Spieltiefe gute Kombination aus Kartenglück und Taktik

Contra:

Wer deutlich zurückliegt, hat kaum Chancen, wieder ins Spiel zu finden Illustration der Aktionskarten wenig abwechslungsreich Frustfaktor Dinoangriff

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Die Rezension von Jurassic World - Rückkehr zur Isla Nublar liest du hier.

6. Kipp mir Saures

Kipp mir Saures ist zwar ein witziger Gaga-Titel, gekippt werden hier allerdings Würfel, um damit Süßes zu produzieren. Ein kurzweiliges Würfelkippen mit spektakulärer Mechanik und damit ein gelungenes Familienspiel, bei dem große und (nicht allzu) kleine Fabrikarbeiter*innen zuckersüße Spielestunden erleben.

Infos zu Kipp mir Saures im Überblick: Spieleranzahl: 2 bis 4 Altersempfehlung: ab 8 Dauer: 45 Minuten Verlag: Zoch

Pro Bewegliches Würfelwerk als zentrales Element Auskippen der Würfel toller Spannungsmoment mit einer Prise strategischen Denkens spielbar

Contra Optik zielt zu sehr auf junges Publikum ab Ablauf für jüngere Kinder zu anspruchsvoll

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Hier geht es zum Test von Kipp mir Saures.

7. MicroMacro: Crime City

Der kooperativer Wimmelbild-Krimi mit XXL-Stadtplan: Das Spiel des Jahres 2021 ist ein außergewöhnliches Detektivspiel, das in jeder Spieleranzahl Spaß macht, wenn man kooperative Spiele mag. Die Diskussionen, wenn alle miteinander auf dem großen Stadtplan die Details entdecken wollen, um die Kriminalfälle zu lösen, sind oft sehr unterhaltsam. Der Spielablauf von „Micro Macro – Crime City“ ist signifikant anders als bei gewohnten Spielen, darum eine Empfehlung für kooperative Knobler.

Infos zu MicroMacro - Crime City im Überblick:

Spieleranzahl: 1 bis 4 Altersempfehlung: ab 10 (leichte Fälle ab 7) Dauer: 15 - 45 Minuten Verlag: Pegasus

Pro:

schneller Spielstart ohne langes Aufbauen ungewöhnliches Spielprinzip unterschiedlicher Schwierigkeitsgrad der Fälle

Contra:

durch die (gewollt) kleine Darstellung auf Dauer anstrengend viel Platz nötig Wiederspielreiz nicht vorhanden (nur einmalig spielbar)

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Den detaillierten Test zu MicroMacro-Crime City findest du hier.

8. Tobago

Tobago ist schon jetzt ein moderner Familienspiel-Klassiker: Abenteuer-Thema, tolles Material, hoher Wiederspielreiz, originelles Spielprinzip - die Insel-Schatzsuche sollte in keinem gut sortierten Familienspiel-Regal fehlen.

Infos zu Tobago im Überblick: Spieleranzahl: 2 bis 4 Altersempfehlung: ab 10 Dauer: 60 Minuten Verlag: Zoch

Pro: Prächtige Steinfiguren ein Hingucker Interessantes Spielprinzip Durchgehend spannend

Contra: Hoher Glückfaktor Anleitung nicht immer verständlich

Redaktionswertung: 9 von 10 Punkten

Ausführlich besprechen wir Tobago hier.

9. Wilde Serengeti

Wilde Serengeti ist ein niveauvolles Strategiespiel mit leichten Engine-Building-Elementen, das die Gehirnwindungen heraus- aber nicht überfordert. Die opulente Ausstattung erhöht definitiv die Freude am Spiel und begeistert gerade Tierfreunde.

Infos zu „Wilde Serengeti“ im Überblick: Spieleranzahl: 1 bis 4 Altersempfehlung: ab 10 Jahren Dauer: 45 bis 120 Minuten Verlag: Kobold-Verlag

Pro Eindrucksvolles hochwertiges Setting durch die Holz-Tierfiguren Unverbrauchtes Thema (Safari-Filmdreh) Großer Stapel an Szene-Karten Sehr gut geschriebene Anleitung

Contra Infotext zu den Tieren auf Szene-Karten schlecht lesbar zu viert zu chaotisch

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Hier geht es zum ausführlichen Test von Wilde Serengeti.

Transparenzhinweis: Für das Testen der Spiele haben uns die folgenden Verlage Rezensionsexemplare ohne weitere Auflagen zur Verfügung gestellt (Corax Games: Der perfekte Moment, Der perfekte Moment - Sherlock-Erweiterung; Feuerland-Verlag: Flügelschlag; Kobold-Verlag: Wilde Serengeti; Mirakulus-Verlag: Grimms Wälder; Pegasus: MicroMacro-Crime City; Schmidt Spiele: Jurassic World - Rückkehr zur Isla Nublar; Zoch: Kipp mir Saures, Tobago).

Versionshinweis: Dies ist keine endgültige Version des Spiele-Überblicks zu diesem Thema. Solange dieser Hinweis im Text zu lesen ist, werden ihm regelmäßig neue Spiele hinzugefügt.