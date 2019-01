Der richtige Umgang mit Trauernden

Im Umgang mit Trauernden fehlen einem oft die richtigen Worte. Man würde einem Angehörigen oder Freund nach einem Schicksalsschlag gerne zur Seite stehen, ist mit der Situation aber selbst überfordert.

Der Umgang mit Trauernden ist niemals leicht. Menschen, die einen schmerzhaften Trauerfall zu beklagen haben, reagieren oft mit Ablehnung oder sehr emotional auf Annäherungsversuche. Dies sorgt meist für Unverständnis auf Seiten des Tröstenden. Wer Beistand in schwierigen Zeiten leisten möchte, muss versuchen, die Trauer zu verstehen. So muss er sich zunächst bewusst machen, dass die Trauer von Nächstbetroffenen wie Kinder, Partner oder Eltern in anderen Mustern abläuft, als es bei den restlichen Angehörigen der Fall ist. Während für Freunde und Bekannte der schwerste Moment meist die Bestattung bzw. Trauerfeier ist, beginnt für die nahen Angehörigen oft erst danach die schwere Zeit der tiefen Trauer, in der sie den Verlust des geliebten Menschen langsam realisieren. Dass die nächsten Angehörigen auch lange Zeit nach dem Verlust Beistand benötigen, ist deshalb keine Seltenheit. In vielen Fällen beginnt die schwerste Zeit für nahe Angehörige nach circa einem halben Jahr. Bedenken sollte man auch, dass die meisten Menschen erst nach drei bis fünf Jahren wieder zu einem seelischen Gleichgewicht finden.

Den Trauernden verstehen

Das Wichtigste im Umgang mit Trauernden ist es, Verständnis für sie aufzubringen. Trauernden beizustehen ist die größte Herausforderung und kann für Angehörige oft kräfteraubend sein. Dennoch sollte man versuchen zuzuhören. Vielen Trauernden ist danach, sich die Trauer von der Seele zu reden. Wichtig ist es, geduldig zu bleiben, auch wenn der Trauernde immer wieder dieselbe Geschichte erzählt. Das Wiederholen ist Teil der Trauerverarbeitung. Man sollte sich zurücknehmen und den Trauernden berichten lassen. Eine stille Umarmung hilft oft mehr als tausend Worte.

Anderen Trauernden ist nicht nach Reden zumute. Auch dieses Bedürfnis sollte akzeptiert und das Schweigen ausgehalten werden. Der Trauernde sollte die Zeit bekommen, die er benötigt und zu nichts gedrängt werden. Wer etwas sagen möchte, aber die passenden Worte nicht findet, bringt seine Sprachlosigkeit zum Ausdruck. Das schafft Gemeinsamkeiten. Die Art und Weise, mit der der Trauernde mit seiner Situation umgeht, sollte akzeptiert werden. Manche Menschen stürzen sich Hals über Kopf in Arbeit, putzen das Haus oder machen Überstunden, anderen ist wochenlang nach Weinen zumute. Einige Menschen versuchen, das Geschehene zu analysieren und rational zu begreifen, während wieder andere die Auseinandersetzung mit dem Tod des geliebten Menschen meiden oder das Geschehene so gut es geht verdrängen. Man sollte den Trauernden mit dem Verlust umgehen lassen, wie er das möchte und nur einschreiten, wenn man gesundheitsgefährdende Zustände, wie Schlafstörungen, Alpträume, Drogen- und Alkoholmissbrauch oder selbstgefährdendes Verhalten beobachtet.

Was man tun kann

Man sollte für den Trauernden da sein und ihm anbieten zu reden sowie dieses Angebot immer wieder erneuern. Trauernde tun sich oft schwer, die ihnen angebotene Hilfe auch an- und wahrzunehmen. Ein "Melde dich, wenn du etwas brauchst" reicht hier nicht aus. Deshalb ist es nötig, auch nach Monaten und gar Jahren aktiv auf die Person zuzugehen und die Bereitschaft zu helfen zu signalisieren, ohne etwas aufdrängen zu wollen. Man sollte den Trauernden nach seinem Befinden fragen und auf seine Antworten eingehen. Dabei kann der Verstorbene ruhig beim Namen genannt werden, dies ist nicht verletzend. Der Trauernde kann sowieso an nichts anderes denken als an die verstorbene Person. Tränen sollten ausgehalten und sich nicht davor gescheut werden, auch eigene Emotionen zu zeigen. Gemeinsames Weinen hilft und kann sehr befreiend sein. Man muss Toleranz, Geduld und Respekt für den Trauernden aufbringen. Er entscheidet, wann er beispielsweise die Jacken von der Garderobe räumt oder das Zimmer des Verstorbenen umstellt. Jeder Mensch trauert anders, deswegen sollte seine Art der Trauerbewältigung akzeptiert werden.

Der Trauernde sollte vor unnötigem und überflüssigem Stress bewahrt werden. Unterstützung bei Dingen wie Einkaufen, Waschen, Kochen, Aufräumen etc. ist hilfreich, der Alltag sollte allerdings nicht völlig abgenommen werden. Alltägliche Aufgaben muss der Trauernde selbst bewältigen. Man kann Anregungen für gemeinsame Aktivitäten wie Spazieren gehen, ein Besuch am Grab oder Wanderungen geben und kleine Hilfestellungen bieten, um wieder mehr Struktur in den Tagesablauf des Trauernden zu bringen. Im Falle einer Ablehnung sollte man sich verständnisvoll zeigen und zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal etwas vorschlagen.

Besonders wichtig ist es auch, sich an Jahres-, Feier-, Geburts- oder Todestagen zu melden und zu erkundigen, wie die Person die Festtage verbringt. Da Menschen während der Trauerphase wenig Antrieb verspüren, selbst etwas zu planen, werden Einladungen zu gemeinsamen Feiern gerne angenommen. So kann dafür gesorgt werden, dass der Trauernde bedeutungsvolle Tage nicht alleine verbringen muss.

Was man vermeiden sollte

Auf keinen Fall sollte versucht werden, die Trauer zu relativieren, indem beispielsweise darauf hingewiesen wird, dass es anderen noch schlechter gehe oder der Verlust für andere Personen ja noch viel schlimmer sei. Trauer lässt sich weder werten noch vergleichen. Deshalb sollte man es auch vermeiden, Parallelen zu eigenen Trauererfahrungen ziehen zu wollen, sondern auf die Gefühle und Bedürfnisse der trauernden Person eingehen. Auf platte "No-Go-Phrasen" sollte verzichtet werden. Diese klingen oft abtuend und können sehr verletzend sein. Ein Trauerfall ist immer eine schmerzvolle Erfahrung. Es gilt, für Trauernde wie für Angehörige, die Beistand leisten möchten, einen Weg zu finden, mit der schwierigen Situation umzugehen. Dennis Tuczay