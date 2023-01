Für kurzweilige Unterhaltung im Kreise von Freunden und Familie es eine hervorragende Idee, nicht nur leckeres Essen und Getränke, sondern auch einige Partyspiele auf den Tisch zu bringen. Und zwar Spiele, die schnell erklärt sind und bei denen jeder mitmachen kann, sowohl Viel- als auch Gelegenheitsspieler. Dazu ist wichtig, dass sie bei größeren Gruppen in Teams spielbar sind, damit die Wartezeiten auf die nächste Aktion kurz sind. Ein weiterer Pluspunkt ist die Spieldauer: Besser nicht zu lang, und wenn es gut ankommt, lieber eine weitere Partie anhängen. Das alles gilt für einige Partyspiel-Klassiker wie Activity*, Tabu* oder Outburst, die bei uns regelmäßig auch zu später Stunde aus dem Regal gekramt werden. Wir haben einige weitere kurzweilige, lustige Spiele ausgewählt, bei denen auf der Party alle gemeinsam ihren Spaß haben können, egal ob jung oder alt.

1. Activity Playmobil

Activity Playmobil ist ein ideales Familien-Activity, bei dem aufgrund der leicht verständlichen Begriffe auch jüngere Kinder mitspielen können (und nicht erst die Zwölfjährigen wie beim Original). Und ganz nebenbei ist das Partyspiel auch ein originelles Geschenk für Playmobil-Fans.

Infos zu Activity Playmobil im Überblick:

Spieleranzahl: 3 bis 12 Altersempfehlung: ab 7 Dauer: 40 Minuten Verlag: Piatnik Autoren: Paul Catty und Ernst Führer

Pro

Kindgerechte Begriffe Playmobilfiguren als Punktemarker viel Kommunikation

Contra

Keine Innovation zu anderen Activity-Versionen

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Hier geht es zur ausführlichen Rezension der Playmobil-Variante von Activity.

2. Gegenteilspiel

Das Gegenteilspiel bringt eine originelle Idee auf den Spieletisch. Der Zeitdruck führt dazu, dass die Teilnehmer*innen an sich einfache Aufgaben aus Versehen versemmeln, was sehr zur Belustigung der Partyrunde beiträgt. Je mehr Spieler dabei sind, umso lustiger ist das Gegenteilspiel, denn dann ist meistens mindestens Eine*r dabei, dessen Gehirn automatisch richtig, in dem Fall also falsch reagiert. Eine Kaufempfehlung für alle, die mit Schadenfreude beim Spielen umgehen können und die nach einem Mitbringspiel für Partys suchen.

Infos zum Gegenteilspiel im Überblick:

Spieleranzahl: 3 bis 6 Altersempfehlung: ab 10 Dauer: 20 Minuten Verlag: Noris Autor*in: Unbekannt

Pro:

Für größere Runden Zwischendurch-Spiel mit lustigen wie dezent fordernden Aufgaben Zum Mitnehmen

Contra:

Unscheinbare Aufmachung

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Den detaillierten Test zum Gegenteilspiel findest du hier.

3. Hitster

Mit dem Karten-Quiz Hitster hat Jumbo einen echten Pflicht-Titel auf den ausgedünnten Musikspiel-Markt gebracht. Gut ausbalanciert und blitzschnell erklärt, dazu noch eine tadellose App-Funktionalität und Mitsing-Garantie am Spieletisch: der Tophit unter den aktuellen Musikspielen für die nächste Party.

Infos zu Hitster im Überblick: Spieleranzahl: 2 bis 10 Altersempfehlung: ab 16 Jahren Dauer: 30 Minuten Verlag: Jumbo Autor: unbekannt

im Überblick: Pro: leichter Einstieg, kurze Spieldauer gute Song-Bandbreite Regeln gleichen fehlendes Wissen zum Teil aus gelungene App-Integration

Contra: Nur mit App, Spotify und Internetverbindung spielbar

Redaktionswertung: 9 von 10 Punkten

Den detaillierten Test zu Hitster findest du hier.

4. Hot and Cold

Hot and Cold aus der Schweizer Spieleschmide Game Factory ist ein Party-Kommunikationsspiel für drei bis acht Personen und bietet einen neuartigen Spielablauf. Es geht darum, Wörter mit Temperaturen zu assoziieren - so ähnlich wie beim Topfschlagen, aber trotzdem völlig anders. "Hot and Cold" ist ein cooles Partyspiel, bei dem die Hirnwindungen heiß laufen.

Infos zu Hot and Cold im Überblick:

Spieleranzahl: 3 bis 8 Altersempfehlung: ab 12 (Verlagsangabe: ab 8) Dauer: 15 Minuten Verlag: Game Factory Autor: Markus Slawitscheck

Pro:

Tolles Material (Eisblock-Kartenhalter) neuartiges Spielprinzip blitzschneller Einstieg kurze Spieldauer

Contra:

erfordert hohe Konzentration doppelter Stressfaktor

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Ausführlich besprechen wir Hot and Cold hier.

5. Tick Tack Bumm Party

Tick Tack Bumm in der Party Edition garantiert noch mehr Spaß als das Original. Ausgefallene Wortkreationen, mit denen man der Explosion entgehen will, sorgen oft für Lacher, die sogar die Bombe übertönen. Je größer die Gruppe, desto besser - wenn die Teilnehmenden kommunikativ sind, Nervenkitzel lieben und Stress vertragen. In der richtigen Runde eines der besten Partyspiele, das ihr aktuell bekommen könnt.

Infos zu Tick Tack Bumm – Party Editon im Überblick: Spieleranzahl: ab 3 Altersempfehlung: ab 10 Jahren (Verlagsangabe: ab 12) Dauer: 30 Minuten Verlag: Piatnik Autor: Los Rodriguez

Pro

Abwechslungsreicher als das Original Für große Gruppen geeignet Regeln einfach zu verstehen Tickende Bombe als Zeitmesser der Clou Kommunikativ

Contra

Kategorie „geschüttelt“ bremst Spielfluss hoher Stressfaktor

Redaktionswertung: 9 von 10 Punkten

Hier geht es zum ausführlichen Test von Tick Tack Bumm - Party Edition.

Dieses Party-Wortspiel ist gerade deshalb so gut, weil es so simpel ist und trotzdem jede Menge spaßige Momente schafft. Ob mit großen Runden, mit Kindern oder So-gut-wie-nie-Spielern – Oha! geht immer.

Infos zu Oha! im Überblick:

Spieleranzahl: ab 3 Spielern Altersempfehlung: ab 6 (Verlagsangabe: ab 8) Dauer: 15 bis 60 Minuten Verlag: ATM Gaming Autoren: Felix & Nico

Pro:

Simpelste Regeln, sofort spielbar Unterhaltsam und witzig Gespür für Mitspielende wichtiger Faktor Ausreichend Karten für dauerhaften Spielspaß

Contra:

Extrem abhängig von der Zusammensetzung der Runde

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Die Rezension zu Oha! liest du hier.

7. Party & Co Family

Ein Partyspiel, das vor allem durch seine Familienkompatibilität punkten kann und in den meisten Konstellationen durchaus Spaß macht, aber auch nicht frei von Schwächen ist. Wären die Aufgaben noch etwas ausbalancierter und die neue Kategorie wirklich praxistauglich, hätte Jumbo mit „Party & Co Family“ in unseren Spielerunden „Activity“ vom Partyspiel-Thron verdrängt.

Infos zu „Party & Co Family“ im Überblick: Spieleranzahl: 3 bis 15 Altersempfehlung: ab 8 Dauer: 25 bis 50 Minuten Verlag: Jumbo Autor*innen: unbekannt

Pro:

Prima für große Gruppen Getrennte Karten für Kinder und Erwachsene Zweiseitiger Spielplan für kürzere und längere Spieldauer Neben bewährten Aufgaben auch eine neuartige Kategorie…

Contra:

…die aber leider nicht funktioniert (Partywürfel) Schwierigkeitsgrad der Aufgaben nicht ausgewogen

Redaktionswertung: 6 von 10 Punkten

Hier geht es zum ausführlichen Test von Party & Co Family.

Transparenzhinweis: Für das Testen der Spiele haben uns die folgenden Verlage oder deren Vertriebspartner Rezensionsexemplare ohne weitere Auflagen zur Verfügung gestellt (ATM Gaming: Oha!; Game Factory: Hot and Cold; Jumbo: Hitster, Party & Co Family; Noris: Gegenteilspiel; Piatnik: Activity Playmobil, Tick Tack Bumm Party Edition).

Versionshinweis: Dies ist keine endgültige Version des Spiele-Überblicks zu diesem Thema. Solange dieser Hinweis im Text zu lesen ist, werden ihm regelmäßig neue Spiele hinzugefügt.