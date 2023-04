Brettspiel-Empfehlungen für Ratefüchse: Das sind die besten Quiz-Spiele - Kneipenquiz, Trivial Pursuit Hausparty, Smart 10

Es liegt in der Natur der Sache, dass Quiz-Spiele und Wissens-Spiele nicht jeder mag. Taktiker kommen bei ihnen kaum auf ihre Kosten, auch der Abwechslungsreichtum hält sich oft in Grenzen, geht es doch im Grunde immer einfach nur um richtige oder falsche Antworten. Nicht zuletzt kann sich am Ende der Eindruck aufdrängen, der oder die Verlierer*in sei dümmer als der oder die Gewinner*in. Quizzer sollten also nicht nur eine halbwegs brauchbare Allgemeinbildung haben, sondern auch die Eigenschaft, sich über falsche Antworten nicht allzu sehr zu ärgern (sondern sie als neue Information begreifen).

Spiele zum Quizzen und Wissen: Diese Gesellschaftsspiele für Schlaumeier empfehlen wir

Ungeachtet der Theorie ist die Beliebtheit von Quiz-Spielen seit den 1980er Jahren ungebrochen hoch. Zu den Klassikern des Genres gehören Trivial Pursuit*, für das auch mehr als 40 Jahre nach der ersten Ausgabe im Jahr 1981 immer wieder neue Editionen erscheinen, und Spiel des Wissens* (erste deutsche Version im Jahr 1984).

Im 21. Jahrhundert hat sich Bezzerwizzer* (Marktstart: 2007) einen gewissen Kultstatus unter den Wissens-Spielen erarbeitet. Für neue Spiele dieser Kategorie gilt es, sich von Trivial und Co. genügend abzuheben.

Deshalb haben wir Wissens-Spiele getestet, die überwiegend vom Standard-Quiz (Frage - Antwort - richtig/falsch) abweichen, und stellen euch hier unsere Empfehlungen vor.

1. 20 Questions

Was das Ratespiel zum Klassiker machte, gilt auch für die sanft modernisierte Neuauflage: 20 Questions ist für ein Quiz erstaunlich gut ausbalanciert und unterhaltsam. Und damit eines von ganz wenigen Wissens-Spielen, an dem Quizprofis genauso ihre Freude haben wie Gelegenheitsspieler.

Infos zu 20 Questions im Überblick: Spieleranzahl: 2 bis beliebig (Verlagsangabe: 2 bis 6) Altersempfehlung: ab 10 (Verlagsangabe: ab 8) Dauer: 45 Minuten Verlag: Piatnik Autoren: A. Robert Moog, Scott Mednick

Pro: spricht Quiz-Fans und Quiz-Muffel gleichermaßen an schneller Einstieg angenehme Spieldauer (für ein Wissens-Spiel) hoher Spaßfaktor funktioniert für beliebig große Gruppen ab zwei Spielern

Contra: Altersempfehlung zu niedrig

Redaktionswertung: 9 von 10 Punkten

Hier geht es zur ausführlichen Rezension von 20 Questions.

2. 4 aus Acht

Ein gelungenes Frage-Antwort-Quiz, das kooperativ funktioniert, also Teamgeist und Absprache erfordert. „4 aus Acht“ bringt auch Spielende an den Tisch, die sich nicht blamieren wollen und vom „Schwarmwissen“ profitieren können. Das kurze Quiz für zwischendurch hat durch sein breitgefächertes Themenspektrum das Zeug dazu, die Lust auf ein abendfüllendes Ratespiel zu wecken - eignet sich aber genauso gut, als schneller Quiz-Snack für zwischendurch.

Infos zu „4 aus Acht“ im Überblick: Spieleranzahl: 1 bis 4 Altersempfehlung: ab 14 Dauer: 15 Minuten Verlag: Moses Autoren: Katrin Abfalter, Johannes Sulzer

Pro:

Kommunikativ, da ein kooperatives Quiz Neuartiger Antwortmechanismus Breites Themenspektrum Kurze Spieldauer

Contra:

Schwierigkeits-Einteilung der Fragen nicht immer nachvollziehbar Abdeckplättchen verrutschen leicht

Redaktionswertung: 7 von 10 Punkten

Mehr zum Spiel 4 aus Acht erklären wir die hier.

3. Color Brain

Originelle - weil bunte - Abwandlung des bekannten Quiz-Prinzips: Hier antworten die Spieler*innen nicht mit Worten, sondern mit Farbkarten auf Fragen. Ein willkommenes Zwischendurch-Spiel, wenn einem Endlos-Taktikschlachten zu bunt geworden sind.

Infos zu Color Brain im Überblick: Spieleranzahl: 2 bis 12 Altersempfehlung: ab 12 Dauer: 20 Minuten Verlag: Game Factory Autor: Tristan Williams

Pro: originelle Quiz-Variante mit Farben als Antworten schöne Gestaltung sehr schneller Einstieg kurze Spieldauer auch für große Gruppen geeignet

Contra: zu wenige Fragekarten

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Den detaillierten Test zu Color Brain findest du hier.

4. Gefragt Gejagt

Gelungene Umsetzung der TV-Show, bei der Kandidaten ihren Vorsprung vor dem "Jäger" mit Wissen verteidigen müssen. Die Brettspiel-Version von Gefragt Gejagt funktioniert bis auf Kleinigkeiten sehr gut - egal, ob die Spieler*innen die Fernsehsendung kennen oder nicht.

Infos zum Gefragt Gejagt-Brettspiel im Überblick: Spieleranzahl: 2 bis 5 Altersempfehlung: ab 12 (Verlagsangabe: ab 8) Dauer: 30 Minuten Verlag: Schmidt Spiele Autor*in: unbekannt, Redaktion: Anatol Dündar

Pro: Tolle Umsetzung der Fernsehsendung recht schneller Einstieg (auch für Nicht-Kenner der Show) abwechslungsreiche Struktur angenehme Spieldauer

Contra: kleinere umsetzungsbedingte Schwächen

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Ausführlich besprochen wird das Gefragt-Gejagt-Brettspiel hier.

5. Kneipenquiz - Das Original

Ein kooperatives Quiz, bei dem man gegen Flaschen spielt? Trotz anfänglicher Skepsis hat uns der kooperative Mechanismus von „Kneipenquiz“ voll überzeugt. Weil zudem die Fragenvarianz enorm, das Material clever und toll und die Spieleranzahl praktisch unbegrenzt ist, gibt es von uns eine klare Empfehlung: „Kneipenquiz – Das Original“ ist ein Must-Have für jeden Quizspiel-Fan.

Infos zu „Kneipenquiz – Das Original“ im Überblick:

Spieleranzahl: ab 1 (Verlagsangabe: 3 bis 6) Altersempfehlung: ab 16 Dauer: 30 Minuten Verlag: Moses-Verlag Autoren: Darren Grundorf und Tom Zimmermann (Text), Marco Teubner und Heinrich Glumpler (Spielmechanismus)

Pro:

Cleveres und witziges Material innovatives Konzept (Fast) beliebige Spieleranzahl auch kompetitiv (Team-Modus) spielbar

Contra:

geringe Zahl der Fragekarten (150) Knackiger Schwierigkeitsgrad

Redaktionswertung: 9 von 10 Punkten

Den detaillierten Test zu Kneipenquiz - Das Original findest du hier.

6. Smart 10

Schnell, ausgewogen und abwechslungsreich, mit cleverer Box zum Mitnehmen - Smart 10 schrammt nur wegen Kleinigkeiten an der Bestnote vorbei. Wir finden: Aktuell gibt es kein besseres Quiz-Spiel auf dem Markt.

Infos zu Smart 10 im Überblick: Spieleranzahl: 2 bis 8 Altersempfehlung: ab 12 Dauer: 20 Minuten Verlag: Piatnik Autoren: Arno Steinwender, Christoph Reiser

Pro: Rundum gelungenes Quiz-Spiel mit hoher Fragenvarianz ausgewogener Schwierigkeitsgrad blitzschneller Einstieg kurze Spieldauer perfekt zum Mitnehmen

Contra: verbesserungswürdige Box zu wenig Fragekarten

Redaktionswertung: 9 von 10 Punkten

Hier geht es zum ausführlichen Test von Smart 10 - inklusive Vergleich mit der Harry-Potter-Version.

Die neue Harry-Potter-Edition von Smart 10 übernimmt das Konzept der Originalversion eins zu eins - und damit auch seine Vorteile. Die schwierigen Fragen schränken die Zielgruppe erheblich ein. Unter dem Strich bleibt aber ein starkes Quiz-Spiel - das aber ausschließlich Hardcore-Potter-Fans Spaß macht.

Infos zu Smart 10 - Harry Potter im Überblick: Spieleranzahl: 2 bis 8 Altersempfehlung: ab 12 Dauer: 20 Minuten Verlag: Piatnik Autoren: Arno Steinwender, Christoph Reiser

Pro: Schönes Quiz-Spiel mit hoher Fragenvarianz blitzschneller Einstieg kurze Spieldauer perfekt zum Mitnehmen verbesserte Box

Contra: zu wenig Fragekarten knackiger Schwierigkeitsgrad: nur für echte Harry-Potter-Fans

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Den Vergleich von Smart 10 in der Harry-Potter-Edition mit dem Original liest du hier.

8. Spiel des Wissens

Auch wenn sich Nostalgiker darüber freuen, dass es „Spiel des Wissens“ immer noch gibt, und der Quizspiel-Klassiker einige nette Ideen an Bord hat: Unsere erste Wahl im Wissensspiele-Universum ist die 2022-Version von „Spiel des Wissens“ aufgrund der insgesamt merkwürdigen Fragenauswahl nicht und kommt deshalb nur gelegentlich auf den Spieltisch.

Infos zu „Spiel des Wissens“ im Überblick:

Spieleranzahl: 2 bis 6 Altersempfehlung: ab 10 (Verlagsangabe: ab 8) Dauer: 45 (Schnellspiel) bis 90 Minuten (klassisches Spielbrett), (Verlagsangabe: 20 bis 45 Minuten) Verlag: Jumbo Autor*in: nicht bekannt

Pro:

Simples Prinzip spricht auch Wenigspieler an Spielplan mit klassischer und Schnellspiel-Seite Verschiedene Schwierigkeitsgrade

Contra:

Schwierigkeitsgrad der Fragen drückt den Spielspaß erheblich

Redaktionswertung: 6 von 10 Punkten

Hier geht es zum detaillierten Test von Spiel des Wissens.

9. Trivial Pursuit - Hausparty XL

Auch wenn wir aufgrund des Namens etwas anderes erwartet hätten: „Trivial Pursuit - Hausparty XL“ ist dank ausgewogener Fragenqualität und zeitgemäßer Kategorien eine gelungene Neuauflage des Quizspiel-Klassikers. Wenn bei uns ein „Trivial Pursuit“ auf den Tisch kommt, dann die „Hausparty“-Edition.

Infos zu „Trivial Pursuit - Hausparty XL“ im Überblick:

Spieleranzahl: ab 2 Altersempfehlung: ab 12 (Verlagsangabe: ab 16) Dauer: 60 Minuten Verlag: Winning Moves Autor*in: nicht bekannt

Pro:

Zeitgemäße Wissenskategorien keine Kategorie „Geschichte“ ausgewogener Schwierigkeitsgrad der Fragen stylische Optik Würfel mit Joker-Ecke verkürzt Spieldauer

Contra:

irreführender Titel keine Party-Elemente kaum Innovation Funktion der Ecke auf dem Würfel nicht erklärt

Redaktionswertung: 7 von 10 Punkten

Hier geht es zum Einzelartikel von Trivial Pursuit - Hausparty XL.

10. True Stories

„True Stories“ ist ein kurioses Quizspiel, bei dem die wenigsten Fragen durch Wissen beantwortet werden können. Der Spaß rührt von den unglaublichen, aber wahren Ereignissen, die zwischen erfundenen Geschichten herausgepickt werden müssen. Für "Wer weiß denn sowas"-Fans, die sich für verrückte Tatsachen begeistern, kann „True Stories“ ein unterhaltsames Zwischendurchspiel für die Party sein. Über eine längere Spieldauer trägt das Konzept aber nicht.

Infos zu „True Stories“ im Überblick:

Spieleranzahl: 2 bis 6 Altersempfehlung: ab 12 Dauer: 20 Minuten Autor: Reinhard Staupe Verlag: Moses-Verlag

Pro:

kurzweiliges Partyquiz schnell erklärt und schnell gespielt für jedes Alter geeignet

Contra

reines Ratespiel wenig innovativ fordert keinerlei Kreativität fehlende Spielmodi (Für Fans der „Black Stories“) verwirrender Titel

Redaktionswertung: 6 von 10 Punkten

Ausführlich besprechen wir True Stories hier.

11. Wer weiß denn sowas?

Auf den ersten Blick ist "Wer weiß denn sowas?" eine gute TV-Adaption. Auf den zweiten fallen manche Ärgernisse auf, die den Spielspaß merklich schmälern. Wir haben bei Testen aber Möglichkeiten entdeckt, wie sich "Wer weiß denn sowas?" ganz gut spielen lässt. Trotzdem schade, dass der Hersteller wichtige Elemente der Fernsehsendung bei der Umsetzung außer Acht lässt.

Infos zu Wer weiß denn sowas? im Überblick: Spieleranzahl: ab 4 Personen (Verlagsangabe: 2 bis 12) Altersempfehlung: ab 12 (Verlagsangabe: ab 8) Dauer: 30 Minuten (Verlagsangabe: 20 Minuten) Verlag: Schmidt Spiele Autor*in: unbekannt, Redaktion: Matthias Karl

Pro: Viele Elemente der Fernsehsendung gut umgesetzt schneller Einstieg relativ kurze Spieldauer

Contra: keine Erklärung der Lösungen mit weniger als vier Personen beliebig

Redaktionswertung: 6 von 10 Punkten mit Hausregeln (3 von 10 mit Verlagsregeln)

Hier geht es zum Test von Wer weiß denn sowas?

Mehr zum Thema:

Transparenzhinweis: Für das Testen der Spiele haben uns die Verlage Rezensionsexemplare ohne weitere Auflagen zur Verfügung gestellt (Game Factory: Color Brain; Jumbo: Spiel des Wissens; Moses-Verlag: 4 aus Acht, Kneipenquiz - das Original, True Stories; Piatnik: 20 Questions, Smart 10, Smart 10 - Harry Potter; Schmidt Spiele: Gefragt gejagt, Wer weiß denn sowas; Winning Moves: Trivial Pursuit - Hausparty XL).

Versionshinweis: Dies ist keine endgültige Version des Spiele-Überblicks zu diesem Thema. Solange dieser Hinweis im Text zu lesen ist, werden ihm regelmäßig neue Spiele hinzugefügt.