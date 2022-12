Worst of Tinder: Anmachsprüche zum Abgewöhnen

Daten durch Wischen: Tinder verspricht schnelle Dates oder die große Liebe. Aber nur, wenn man ein Match hat, sich also gegenseitig gelikt hat, kann man auch schreiben. Wenn das Swipen erledigt ist und das Match aufleuchtet, beginnt der "Spaß" aber erst - und die Sprüche sind oft zum Fremdschämen.

Meistens ist es wie beim Bild der erste Eindruck, der zählt. Und der ist in den allermeisten Fällen schlecht. Um Frust zu vermeiden, haben wir die schlimmsten Anmachsprüche zusammengestellt, mit denen man auf keinen Fall ein Gespräch bei Tinder anfangen sollte.

Worst of Tinder - die Flop 10

"Hi, wenn unsere Freunde fragen, wo wir uns kennengelernt haben, was erzählen wir ihnen dann?"

"Was hat 32 Zähne und hält den Hulk zurück? - Mein Reißverschluss!"

Ich bin Pilot, lass uns auf Wolke 7 fliegen!"

Auf einer Skala von 1 bis Amerika...wie frei bist du heute Abend?"

Ich habe meiner Mutter gerade gesagt, dass ich meine Traumfrau gefunden habe. Sie hat sich total gefreut und dich zum Essen heute Abend eingeladen. Passt dir 20 Uhr?"

"Ich weiß, dass dein Profil nicht echt ist, aber kannst du mir die Nummer des Models auf deinem Bild geben?"

Hi, ich schreibe ein Buch. Das Telefonbuch. Und mir fehlt noch deine Nummer!"

"Hey, es gibt ja auch Schlimmeres als dein Gesicht!"

„Darf ich dich auf einen Drink einladen, der farblich zu deinem Kleid passt?“

"Meine Wohnung. Heute Abend. Du bringst den Wein. Ich die Pizza. Beide bringen den Kuschelfaktor mit."

Was wir uns gespart haben, sind Sprüche, die in der Kategorie "Hi, Bock auf Sex?" rangieren. Denn die sind sowieso raus. Oder hat jemals irgendjemand auf diese Nachrichten ein "Ja!" erhalten? Wohl kaum.

Ab und zu sollen aber auch schon nette Gespräche zustande gekommen sein. Sagt man.

Anmachsprüche auf Tinder: Was sollte man vermeiden?

Was die Sprüche aus den Flop 10 vereint: Sie alle wirken wie die kopierten Allgemeinplätze, die sie sind. Sie sind schlechte Aufgüsse von einstudierten Sprüchen, die schon seit Jahrzehnten für Augenrollen in Clubs und Kneipen sorgen.

Was vor allem die Männerwelt im Internet beim Dating gerne mal vergisst: Ihr Gegenüber ist ein echter Mensch. Und Menschen wollen auch als solche behandelt werden.

Wer den Eindruck hat, nur eine kopierte Nachricht erhalten zu haben, hinter der keinerlei Gedanken stecken außer dem Wunsch nach einer Antwort, wird wohl kaum mehr tun, als entnervt das Match wieder auflösen.

Also ein kleiner Tipp: Wenn man jemanden anschreibt, erst mal das Profil durchlesen und dann auch auf etwas Spezifisches eingehen und nicht nur schreiben "Dein Profil hat mir gefallen" oder "Dein Bild ist toll!". Denn das klingt dann wieder nach Copy & Paste-Anmache aus der Retorte.

Ganz wichtig: Am besten kommt man rüber, wenn man wie ein echter Mensch mit echtem Interesse wirkt und nicht wie ein bedürftiger Anmach-Bot.