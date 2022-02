Wenn der Partner einem die Energie raubt: Was dahinter steckt - und was du tun kannst

Auf welche Weisen kann uns jemand Energie rauben ?

Jeder von uns hat ein bestimmtes Energielevel im Körper und wir fühlen uns aktiv, gesund und fit, wenn diese Lebenskraft aufgefüllt ist. Man spricht von Energiequellen und Energieräubern, die dir Kraft geben oder rauben. In einer Partnerschaft kommt es nicht selten zu einem einseitigen Energieverlust, der nicht mal beabsichtigt ist. Wie es dazu kommt und was du dagegen tun kannst, erfährst du in diesem Artikel.

Auf welche Weisen kann uns jemand Energie rauben?

In (Liebes-)Beziehungen wird deine Lebensenergie zu Beginn emotional positiv beeinflusst. Denn da ist alles noch rosig und wunderbar. Es ist aber leider gar nicht selten so, dass Zweisamkeit mit dem Partner mit der Zeit Energie zieht. Jede Begegnung mit einem anderen Menschen kannst du dir wie einen Energieaustausch vorstellen, in dem die Energie überfließt.

Problematisch wird es dann, wenn einer den anderen energetisch aussaugt, und das nicht einmal bemerkt. Vor allem bei Menschen, die sehr sensibel oder gar hochsensibel sind, wird die Grenze schnell überschritten, weil sie sehr viel feinfühliger sind, als Menschen, die sich gut abgrenzen können, die eine "härtere Schale" um sich tragen. So kann es sein, dass der Partner von seinem Tag erzählt, dich mit Informationen bombardiert, die du eigentlich gar nicht hören willst, oder dich mit seiner schlechten Laune ansteckt. Emotionen und Gefühle, die eigentlich nicht zu dir gehören, die dir in diesem Moment aber Energie rauben, ohne dass der Partner dies beabsichtigt hätte, tun nicht gut. Das kann durch folgendes möglich sein:

Der Partner bestimmt immer mehr das Geschehen oder

der Partner hat am Anfang Vollgas gegeben und lässt mit der Zeit nach sich Mühe zu geben.

Was macht das mit uns?

Energieräuber verstecken sich an den unscheinbarsten Stellen. Vor allem in der Partnerschaft möchte man sich eigentlich drauf einstellen, dass der/die Partner*in einem guttut und stärkend wirkt. Fühlt man sich jedoch häufiger ausgelaugt und energielos, solltest du darauf achten, welche Situationen oder Menschen die Auslöser dafür sind. Mache dir bewusst, wer dir deine Energie raubt und wofür du sie eigentlich aufbringen willst.

Man merkt das beispielsweise an grundloser Müdigkeit. Über längere Zeit kann es auch zu Gewichtsveränderungen oder erhöhter Krankheitsanfälligkeit kommen. Und natürlich wirkt es sich in einer Partnerschaft auch auf das Sexleben aus, das immer weniger besteht, wenn sich ein Part der Beziehung ständig energielos fühlt.

Auch grundlose Eifersuchtsdramen werden oft von emotional leeren Menschen provoziert, da eine ruhige Beziehung nicht ertragen wird. Nach einem Streit, wenn man wieder zu sich kommt, spürt man sich selbst wieder, und das emotionale Loch wird kurzfristig kleiner. Das ist natürlich der völlig falsche Ansatz, langfristig etwas an der Partnerschaft zu ändern. Oft kommt es durch unausgeglichenen Energieaustausch dann zu toxischen Beziehungen. Überlege dir mal, ob du für deinen Partner eine "Tankstelle" geworden bist und wie sich das für dich anfühlt.

Was kann man dagegen tun?

Dein Energiesystem ist mit das Wichtigste in deinem Leben. Mit deinem Energielevel steht und fällt jeden Tag deine Produktivität, dein inneres Wohlgefühl und der Umgang mit deinem Umfeld.

Sollte das aus dem Gleichgewicht geraten sein, bist du gut beraten, deine Situation gründlich zu überdenken. Stelle dir die Fragen:

Welche Menschen rauben mir Energie?

Welche Menschen geben mir Energie?

Welche Situationen/Umstände rauben mir Energie?

Welche Situationen/Umstände geben mir Energie?

Von welchen Menschen möchtest du dich trennen?

Wie kann eine Beziehung ausgeglichen sein?

Eine gesunde, ausgeglichene Beziehung bedeutet immer auch Arbeit. Wenn man die Partnerschaft nur so dahinplätschern lässt, wird es früher oder später immer ausarten, was die Beziehung und dich selbst schwächt. Wenn also jede Begegnung ein Energieaustausch ist, solltest du dir darüber bewusst sein, dass du davon beeinflusst wirst, denn du bist diesem Menschen emotional nahe und somit offen gegenüber seinen Emotionen und Gefühlen. Tipps für eine ausgeglichene Beziehung:

Werde dir bewusst, welche Energieräuber du vermeiden möchtest Setze Grenzen und kommuniziere das mit deinem*r Partner*in Macht Unternehmungen, die euch beiden Energie geben Ruhe in deinem inneren Zentrum und mache dich emotional nicht abhängig

"Du kannst einen anderen Menschen erst ganz lieben, wenn du dich selbst lieben und akzeptieren kannst." Darin liegt mehr Wahrheit, als du im ersten Moment denkst. Kein Mensch der Welt ist es wert, sich selbst aufzuopfern oder energetisch ausgesaugt zu werden. Sei dir selbst wichtig genug, um dich von "Energievampiren" zu trennen. Sei es dir wert, dein Strahlen zum Leuchten zu bringen und dein Energielevel zu erhöhen.