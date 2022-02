Wie jedes Jahr ist am 14. Februar Valentinstag, der perfekte Tag im Jahr, um seiner oder seinem Liebsten zu zeigen, wie sehr man sie liebt.

Um den tristen Winteralltag mal vergessen zu können, ist am Valentinstag vor allem eines wichtig: Die gemeinsame Zeit und kleine Aufmerksamkeiten, welche die gegenseitige Liebe verdeutlichen.

Das größte Geschenk: Die romantische Zeit zu zweit

Auch wenn es etwas simpel klingt: Die Zweisamkeit oder Zeit mit den Liebsten ist doch immer noch das größte Geschenk am Valentinstag. Ein ausgelassener und glücklicher Tag zusammen ist keine Selbstverständlichkeit. Viel zu häufig macht uns der Alltag, das Berufsleben oder die Kinder einen Stricht durch die Rechnung. Gerade deshalb sollten wir uns am Valentinstag die gemeinsame Auszeit nehmen und den Tag in vollen Zügen genießen.

Kleine Aufmerksamkeiten und gegenseitige Wertschätzung für glückliche Momente

Man könnte meinen, der Valentinstag kann dieses Jahr nichts Besonderes werden, weil man wegen Corona nicht viel unternehmen kann? Das stimmt so nicht, denn dieses Jahr ist lediglich ein wenig mehr Kreativität gefragt. Auch zu Hause kann man für eine romantische Wohlfühlatomsphäre sorgen und einen Ort voller Liebe erschaffen. Hier haben wir 4 Vorschläge gesammelt, wie man den Valentinstag daheim zu etwas Besonderem machen.

1) Romantisches Dinner

Ein romantisches Dinner zu zweit ist immer eine gute Möglichkeit, um gemeinsam den Abend zu genießen. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Dinner in einem ansprechenden Restaurant oder zu Hause genossen wird. Ein paar Kerzen auf dem Tisch, gedämmtes Licht und entspannte Musik im Hintergrund sorgen auch in den eigenen vier Wänden für ein perfektes Ambiente. Da Liebe bekanntlich durch den Magen geht, ist ein romantisches Dinner das perfekte Highlight für den Valentinstag.

2) Gemeinsamer Wellness-Tag

Ein gemeinsamer Ausflug in einen Spa mit Massage lässt schnell sämtliche Alltagssorgen vergessen. Auch Wellness zu Hause ist eine gute Option. Den Partner mit einer sinnlichen Massage oder einem herrlichen Schaumbad verwöhnen und gemeinsam die Seele baumeln lassen.

3) Gemütlicher Spaziergang

Ein Spaziergang ist immer eine Möglichkeit, die Zeit zu zweit zu genießen. Einfach mal die völlige Ruhe erleben, umgeben von frischer Luft und Natur. Leckerer Tee und kleine Köstlichkeiten machen auch einen Spaziergang zu etwas ganz Besonderen. Dabei ist es sicher eine gute Idee, sich neue Wege und Routen auszusuchen, um gemeinsam die Schönheiten der Region zu entdecken.

4) Selbstgemachte Geschenke zum Valentinstag

Es müssen nicht immer Blumen oder Schokolade sein. Einfach der Kreativität freien Lauf lassen und dem Partner mit individuellen Aufmerksamkeiten eine Freude machen. Selbsterstellte Gutscheine, eine besondere Massage oder ein Schaumbad voller roter Rosen sind nur einige wenige Ideen.

Valentinstag als Single - Mit diesen Tipps gut durch den Tag kommen

Oft ist der 14. Februar für Singles ein Dorn im Auge. Alles dreht sich um die Liebe, Beziehung und Zweisamkeit. Doch das bedeutet nicht, dass Singles den Tag nicht genauso genießen können. Es ist eine gute Gelegenheit, für sich Gutes zu tun und sich einfach mal einen schönen Tag nur für sich selbst zu gönnen.

1) Ausgiebig frühstücken

Nicht hetzen lassen, sondern den Tag ganz bewusst sehr langsam beginnen. Volle Konzentration ganz auf sich selbst und ein leckeres Frühstück genießen. Mit einer ordentlichen Grundlage am Morgen lässt es sich deutlich besser in den Tag starten.

2) Serienmarathon starten

Man sollte sich keinen Vorwurf machen, wenn man den ganzen Tag nur vor dem Fernsehen verbringt und faulenzt, sondern das Nichtstun feiern, wenn genau das einem guttut.

3) Den eigenen Körper verwöhnen

Ein warmes Schaumbad und ich ganz bewusst Zeit lassen, den Körper zu pflegen, um sich danach gut zu fühlen. Dazu könnte ein spannendes Buch und ein leckeres Heißgetränk den Genuss perfekt machen.

4) Zeit für Hobbies

Der Valentinstag kann zu einem Tag gemacht werden, an dem man sich seinen Hobbies zuwendet. Besorgungen oder lästige Hausarbeit haben an diesem Tag keinen Platz. Einfach nur das machen, was Spaß macht.

