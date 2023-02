Sich von einem Narzissten trennen: 20 wichtige Schritte aus der Beziehung

Erste Schritte zum Verlassen einer Beziehung mit einem Narzissten oder einer Narzisstin

Hat eine Person eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, fällt diese insbesondere durch das extreme Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Anerkennung auf. Hinter dem meist eher selbstverliebt oder arrogant wirkendem Auftreten einer narzisstischen Person steckt jedoch oft eine Menge an Schmerz und Leid. Auch, wenn du dich von der Person in einer Beziehung emotional, finanziell und psychisch ausgebeutet fühlst, ist es wichtig, der Person eine Hilfestellung für eine Therapie zu geben. Alternativ könntest du dich auch an Angehörige der Person wenden und diese bitten, die Person bei einer Therapie zu unterstützen. Entsprechende Angebote kannst du beispielsweise über die Therapeutensuche finden. Das Beenden der manipulativen Beziehung mit der narzisstischen Person kann dir mithilfe von 20 Schritten gelingen.

"Nur noch eine Chance": Warum du das nicht tun solltest

Gegenüber dem Business Insider verraten die Therapeutin Perpetua Neo, der Scheidungsanwalt Derek Jacques und die Therapeutin Shannon Thomas, was du tun musst, um dich aus einer missbräuchlichen Beziehung mit einer narzisstischen Person zu befreien. Der erste Schritt: Gib ihnen nicht "noch eine Chance". Durchschnittlich braucht es Neo zufolge sieben Versuche, um eine solche Beziehung zu verlassen. Besser ist es also, wenn du standhaft bleibst und der Person nicht noch eine weitere Chance gibst.

Der zweite wichtige Schritt ist, nicht zu glauben, dass sie sich einfach so ändern werden. Narzisst*innen haben eine tieferliegende Persönlichkeitsstörung, welche meist nur durch eine intensive Therapie veränderbar ist. Am besten legst du ihm oder ihr eine Therapie nahe oder sprichst mit ihren beziehungsweise seinen Angehörigen, sodass diese eine entsprechende Hilfestellung geben können.

Als dritten Schritt empfiehlt Thomas, der narzisstischen Person nicht zu sagen, dass du gehst. Erzählst du einem*r Narzisst*in, dass du ihn oder sie verlässt, könnten dich emotionale Angriffe wie eine Überhäufung von Liebesbotschaften erwarten. Besser ist es für dein eigenes Wohlbefinden, deine Absicht nicht gleich zu verraten.

Der vierte Schritt: Stelle sicher, dass du Menschen um dich herum hast, denen du vertraust. Jaques erklärt, dass du während des Trennungsprozesses eine Menge emotionaler Unterstützung brauchen wirst. So könnten dir beispielsweise Freunde, Familie oder ein*e Therapeut*in helfen, klare Grenzen zu ziehen.

Schritt fünf zielt darauf ab, Streit unbedingt zu vermeiden. In der Regel setzen narzisstische Personen andere herab, um sich selbst besser zu fühlen. Doch es ist wichtig, Beleidigungen als einen Teil der Persönlichkeitsstörung zu sehen und Streit zu vermeiden. Gehst du auf Vorwürfe nicht ein, entziehst du ihm oder ihr in gewisser Weise die Macht, betont Jacques.

Schritt für Schritt zu einem selbstbestimmten Leben

Als sechsten Schritt empfiehlt dir Neo, alle deine Dokumente für dich zu kopieren. Um dir beispielsweise die Möglichkeit einer Ausreise zu nehmen, könnte die narzisstische Person dir deine Dokumente wegnehmen. Alles Wichtige wie die Bankverbindung, Reisepass oder Adressnachweis solltest du dir deshalb als Kopie zusenden.

Siebter Schritt: Gehe sicher, dass du Geld hast. Falls du und dein*r Partner*in ein gemeinsames Konto habt, solltest du dir in jedem Fall ein eigenes einrichten. Am besten tust du dies heimlich. So gehst du sicher, dass er/sie dir nicht den Geldhahn zudreht, wenn er/sie von der Trennung erfährt und dein Gehen verhindern möchte.

Der achte Schritt ist vermutlich einer derer, die am meisten Überwindung kosten: Berichten, was dir passiert ist. Musstest du häusliche Gewalt erfahren, ist es wichtig, dass du darüber sprichst. Eine erste Anlaufstelle könnte ein Arzt oder eine Ärztin sein, wenn du die Situation nicht bei der Polizei melden möchtest. Diese*r könnte dich beispielsweise an eine Beratungsstelle für Angstzustände überweisen. Gib die Informationen am besten zu Protokoll; kommt dein Fall später nämlich möglicherweise vor Gericht, kannst du die häusliche Gewalt damit nachweisen.

Wichtig ist als neunter Schritt, dass du dich nicht ausspionieren lässt. Hast du dich beispielsweise auf den Geräten der narzisstischen Person eingeloggt, könnte es sein, dass diese dich nach der Trennung ausspioniert. Am besten solltest du also die automatische Ausfüllfunktion löschen und deine Passwörter sicher und nur für dich zugänglich speichern. Neo empfiehlt dir, dir ein Einweghandy zuzulegen, falls er oder sie dazu neigt, dir deine Sachen wegzunehmen.

Schritt zehn: Überprüfe all deine Geräte auf Tracker. Narzisstischen Personen fällt es oft schwer, die Kontrolle aufzugeben. Deshalb könnte es sein, dass dein Telefon einem Tracker ausgestattet ist. Wie du herausfinden kannst, ob du eine Spionage-App auf deinem Handy hast, haben wir in diesem Artikel für dich zusammengefasst.

Informiere deine Freunde und Familie

Wichtig als elfter Schritt ist, dass du möglichen Schmeicheleien nicht glaubst. Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung neigen laut Thomas oft dazu, andere durch extreme Schmeicheleien von einem Kontaktabbruch abzuhalten. Davon solltest du dich nicht täuschen lassen und im Kopf behalten, was deine Gründe für den Beziehungsabbruch sind. So einer könnte beispielsweise sein, dass du dich in der Umgebung nicht wohlfühlst.

Mit dem zwölften Schritt trittst du eng mit Freund*innen und Familie in Kontakt. Es kann sein, dass die narzisstische Person Lügen über dich verbreitet, weil er oder sie nicht möchte, dass zu Zeit mit anderen verbringst. Ist dies der Fall, solltest du am besten ehrlich von deiner Lage berichten. Sicherlich werden deine Liebsten mit Verständnis reagieren und dir helfen wollen.

Schritt dreizehn: Nutze den Moment, um dich von allen zu trennen, die toxisch für dich sind. Neo erklärt dazu, dass es sicher einige Personen geben wird, die dich vielleicht sogar beleidigen werden, weil du die narzisstische Person nicht sofort erkannt hast und/oder eine Beziehung mit ihr eingegangen bist. Solche Personen solltest du ignorieren und am besten gleich auch aus deinem Leben streichen. Als vierzehnten Schritt solltest du Dinge tun, die dich daran erinnern, weshalb du nicht zurückkehren möchtest. Unser Gehirn neigt dazu, das Schlechte nach einer Trennung wieder zu vergessen, erklärt Neo. Eine Möglichkeit wäre, dir Dinge aufzuschreiben, derentwegen du nie wieder zurück in die Beziehung möchtest.

Eine typische Verhaltensweise für eine narzisstische Person, die dich zurückbekommen möchte, ist, sensibel auf dich einzugehen und von den vielen schönen Momenten zu erzählen. Zudem könnte er oder sie in emotionalen Momenten, wie deinem Geburtstag, mit einem schönen Geschenk auftauchen.

Neo rät dir als fünfzehnten Schritt, dass du dir bewusst wirst, dass es sich dabei um Manipulation handelt.

Scheue dich nicht, dir professionelle Hilfe zu holen

Schritt sechszehn: Behalte im Hinterkopf, dass die Beziehung eine Achterbahnfahrt war. Thomas weist darauf hin, dass es natürlich auch schöne Momente gibt, du jedoch quasi immer wieder in eine Achterbahn einsteigst, wenn du eine Beziehung mit einer narzisstischen Person eingehst. Dies ist jedoch kein gesundes Umfeld, in dem du dich entfalten und entwickeln kannst.

Um besser mit der Beziehung abschließen zu können, solltest du als siebzehnten Schritt alle Geschenke von der Person wegwerfen. Erinnert es dich an die Person, so Neo, solltest du das Zeug am besten weggeben oder wegwerfen. Je nachdem, worum es sich dabei handelt, könnten andere Personen es noch gebrauchen.

Es kann sein, dass die Beziehung mit der narzisstischen Person für dich stark traumatisierend war. Insbesondere dann, wenn du Opfer häuslicher Gewalt oder psychischen Missbrauchs geworden bist, kann es zu einer posttraumatischen Belastungsstörung kommen.

Damit du wieder zu dir finden kannst, solltest du dich dem als achtzehnten Schritt stellen. Du solltest dich nicht scheuen, dir auch professionelle Hilfe zu suchen, um dein Trauma zu überwinden und dich wieder zu erden.

Als neunzehnten Schritt solltest du dir Neo zufolge eine Liste erstellen. Auf diese Liste schreibst du dir alles auf, was er oder sie dir angetan hat. Egal ob E-Mails, SMS oder Briefe: Die Notizen können dir helfen, einen klaren Kopf zu bewahren. Immerhin sollte dein Partner oder deine Partnerin keinesfalls schlecht mit dir umgehen.

Zuletzt solltest du dir nach der Trennung ausreichend Zeit lassen, seelisch wieder zu heilen. Eine missbräuchliche Beziehung kann eine Menge Schmerz mit sich bringen, den du verarbeiten musst. Dies braucht Zeit. Lasse dich erst dann auf eine neue Beziehung ein, wenn du das Gefühl hast, die möglicherweise traumatische Zeit aufgearbeitet zu haben und den eigenen Selbstwert wiedergefunden zu haben.

Fazit - der Ausstieg aus der Beziehung ist nicht einfach

Eine Beziehung mit einer narzisstischen Person kann extrem auslaugend sein. Schlimmstenfalls könnte es zu psychischem und physischem Missbrauch kommen. Die Beziehung mit einer*m Narzisst*in zu beenden, ist keinesfalls einfach, kann dir jedoch mithilfe der 20 Schritte gelingen. Überdies könnte es sinnvoll sein, der Person mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung eine Therapie nahezulegen oder Angehörige zu bitten, der betroffenen Person eine entsprechende Hilfestellung zu geben.

