Was ist Objektophilie ?

? Was passiert, wenn man davon betroffen ist?

Beispiele

Du hast es bestimmt schon gehört. "Ich liebe diesen Film" oder "Ich liebe meine neue Jacke". Daran ist erst einmal nichts Verwerfliches oder seltsames. Doch bei manchen Menschen geht es weit darüber hinaus und sie lieben Gegenstände so sehr, dass sie schon beinahe davon besessen sind. Doch wie kommt das und welche Beispiele gibt es dafür?

Was ist Objektophilie

Wie der Name schon andeutet, handelt es sich um Objekte. Laut Duden ist ein Objekt ein Gegenstand, auf den das Denken, das Handeln gerichtet ist. Der Wortursprung kommt aus dem Lateinischen "objectum". Die Endung "philie" entstammt dem griechischen Wort "philos", was Freund bedeutet, aber immer mit "die Liebe zu" übersetzt wird. Damit ist die wörtliche Übersetzung von Objektophilie "die Liebe zu Gegenständen". In der Psychoanalyse wurde diese Endung verwendet, um alle möglichen "Perversionen" zu beschreiben. Sie gehört zu den sogenannten "Paraphilien". Es stammt aus dem griechischen und bedeutet frei übersetzt so viel wie "Vorliebe für etwas entlang des Normalen", also sexuelle Abweichungen von der Norm. Im Deutschen wird es als Objektsexualität, im Englischen als objectum sexuality, bezeichnet. Der Name stammt von Eija-Riitta Eklöf, einer gebürtigen Schwedin, die behauptete, mit der Berliner Mauer verheiratet zu sein und sich Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer nannte. Dies ist unter anderem im Kölner Stadtanzeiger nachzulesen.

Doch wie entsteht Objektophilie? Laut desired.de kann dies möglicherweise auf einer Persönlichkeits- oder Sexualstörung beruhen. Eine andere Theorie besagt, dass hier eine Konditionierung vorliegt, dass möglicherweise die Objektophilie eine Fortführung eines möglichen Fetischismus darstellt. Es wird angenommen, dass sich diese bereits im Kindesalter von etwa acht Jahren auszuprägen beginnt. Die Objektophilie gehört zu den selteneren Arten der Paraphilen. Zu ihnen gehören unter anderem auch:

Feeding : das Füttern und übergewichtige Menschen

: das Füttern und übergewichtige Menschen Frotteurismus : Reiben an anderen Personen, zumeist unbemerkt in der Öffentlichkeit

: Reiben an anderen Personen, zumeist unbemerkt in der Öffentlichkeit Plushophilie : Plüschtiere oder Plüschtierkostüme

: Plüschtiere oder Plüschtierkostüme Vampirismus: Blut, Beißen und Aussaugen

Eine Therapie ist nicht unbedingt erforderlich, außer die Objektophilie wird zur Belastung für den oder die Betroffenen oder das Umfeld, also wenn die Objektophilie so stark in den Vordergrund gerät, dass durch die Befriedigung schwerwiegende Folgen entstehen, wie beispielsweise soziale Abgrenzung, Jobverlust, finanzielle Probleme oder sogar Straftaten.

Welche Fälle sind bekannt?

Auf der Webseite Heftig.de sind einige Fälle aufgelistet. So beispielsweise die Geschichte von Davecat, wie er sich selber nennt. Im Jahr 2000 sah er seine Traumfrau in einer Discothek und verliebte sich sofort in sie. Nur – es war eine sogenannte "Realdoll", also eine lebensechte Sexpuppe. Sidore Kuroneko, wie sie jetzt heißt, ist mittlerweile seine Ehefrau. Diese Ehe ist allerdings nicht offiziell anerkannt, doch das hindert Davecat nicht daran, es so zu sehen und zu leben. Dass er mittlerweile noch eine weitere Realdoll als Mätresse hat, stört ihn dabei auch nicht weiter. Kennst du die Peanuts? Dort gibt es Linus, der immer mit seiner Schmusedecke unterwegs ist. Ähnlich wie die Engländerin Pascale Sellick, die am 10. Februar 2019 ihre Decke in einer öffentlichen Zeremonie heiratete. Ursprünglich wollte sie auch die zweiwöchigen Flitterwochen mit ihrer Decke in einem Möbelhaus verbringen. Ob das stattgefunden hat, ist leider nicht überliefert.

In Japan können Manga- und Anime-Charaktere zu Popstars werden. Konzerte geben sie dabei als Hologramme. Und einen dieser Popstars, Hatsune Miku, hat der damals 35-jährige Akihiko Kondo im November 2018 geheiratet. Die Zeremonie war ganz traditionell: großer Saal, ganz in Weiß und 39 Gäste. Hatsune ist ein kleines Hologramm unter einer Art Käseglocke und im Grunde genommen so etwas wie Alexa. Übrigens: Laut Amazon haben 2017 über eine Million Menschen Alexa gebeten, sie zu heiraten.

Auch auf 20min.ch sind Beispiele aufgeführt. Wie Amanda Whittacker. Sie ist unsterblich in die Freiheitsstatue verliebt und extra für sie ihre Jugendliebe verlassen – ein Schlagzeug! Da ein Schäferstündchen mit der Freiheitsstatue vermutlich in Polizeigewahrsam enden würde, weicht sie deshalb auf einen Miniatur-Nachbau aus. Oliver liebt es auch schwer, laut und schmutzig. Seine Partnerin ist eine Dampflok, die er hingebungsvoll streichelt. Mandy nimmt zwei je 4 Kilogramm schwere Nachbauten der Twin Towers mit ins Bett.

Erika "Aya" Eiffel – ein besonderer Fall

Ein besonderer Fall ist die Geschichte von Erika "Aya" Eiffel. Geboren am 19. Juni 1972 als Erika LaBrie in Maryland wurde sie nach ihrer schulischen Ausbildung als Meteorologin und Kopilotin auf einem F-15 Kampfjet ausgebildet, ihr gelang die Aufnahme in die US-Air Force Academy. Sie wurde Opfer einer sexuellen Belästigung, wobei sie sich mit einem japanischen Holzschwert verteidigte, und unterbrach ihre militärische Laufbahn, sie zog sich für 2 Jahre nach Japan zurück. Nach ihrer Rückkehr in die Staaten konnte sie aus gesundheitlichen Gründen ihre militärische Laufbahn nicht mehr fortsetzen und zog wieder nach Japan. Sie errang dort den dritten Dan in Iaido und stellte mehrere Rekorde im Bogenschießen auf. Ab 2002 trat sie für die Vereinigen Staaten bei internationalen Bogenschießwettbewerben an und gewann mehrere nationale Meisterschaften.

Bereits als Kind war sie von Gegenständen fasziniert. Das bereits erwähnte Schwert, aber auch ihr erster Sportbogen und der F-15 Kampfjet zogen sie emotional an. Im Januar 2004 besuchte sie zum ersten Mal den Eiffelturm, den sie danach immer wieder besuchte und am 8. April 2007 im Beisein von Freunden und ihrer Familie heiratete. Die Ehe wird offiziell nicht anerkannt, aber die Namensänderung in "Eiffel" wurde genehmigt. Damit bekannte sie sich offen zu ihrer Objektsexualität. Im Februar 2008 gründete sie zusammen mit dem Deutschen Oliver Arndt die Webseite "Objectum Sexuality Internationale". Damit eröffnete sie ein weltweites Forum für Objektophilie und gleichzeitig eine Informationsplattform. Damit weckte sie das Interesse der Medien und auch der Sexualwissenschaftler. Wurde die Objektsexualität bis dahin als Skurrilität wahrgenommen, wandelte sich dieses nun. 2010 wurden erste wissenschaftliche Abhandlungen veröffentlicht. Eiffel betrachtete ihre Objektsexualität nicht als Fetischismus, sondern als sexuelle Orientierung.

2009 zog sie nach Berlin. Dort verliebte sie sich, wie Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer, in die Berliner Mauer und schulte zur Kranführerin um. 2013 gewann sie die Weltmeisterschaft der Damen im Fahren von Turmdrehkränen und manövrierte am 12. Juni 2015 den Richtkranz auf den Rohbau des Humboldforums in Berlin. Basierend auf den Liebesbeziehungen zum Eiffelturm und zur Berliner Mauer entstand 2010 das Musical "Erika’s Wall", das von der Music Theatre Company in Highland Park, Ilinois, aufgeführt wurde.

Fazit

Es mag schwer sein, sich diese Objektsexualität vorzustellen. Bisher ist sie mehr oder weniger eine Randerscheinung im breiten Spektrum der Sexualität. Doch wie der Fall Erika Eiffel zeigt, wird sie immer mehr wahrgenommen und erfreut sich immer stärkerer Beliebtheit.