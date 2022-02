Kosenamen - Ideen und Tipps für den perfekten Kosenamen

Der perfekte Kosename bedarf Überlegung. Schließlich soll der Name den Partner oder die Partnerin – wie der Name schon sagt – verbal liebkosen. Das heißt, er muss beiden gefallen und vom Herzen kommen. Kosenamen, wie Schatz oder Hase sind mittlerweile zum Standard geworden und häufig unpersönlich. Wie findet man den Richtigen?

Wie findet man den perfekten Kosenamen?

Bei der Wahl des perfekten Kosenamens kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Die einzige Voraussetzung: Der Partner oder die Partnerin sollte mit dem Namen einverstanden sein, sonst kippt die Stimmung. Man will mit dem Namen Freude schenken und am besten macht man das, indem man auf Spezifisches zurückgreift. Beispielsweise Charakterzüge oder Aussehen seines Freunds oder seiner Freundin. Wenn man sein Gegenüber anschaut, was kommt einen in den Sinn? Auch auf gemeinsame Erlebnisse oder lustige Situationen kann man sich beziehen. Beim ersten Date hat man zusammen den Sternenhimmel beobachtet? Wie wäre es mit Sternschnuppe? Hat der Partner oder die Partnerin lockige Haare? Dann wäre vielleicht Löckchen ein guter Name. Auch nur die Verniedlichung des Vornamens kann schon der passende Kosename sein. Die Möglichkeiten sind endlos.

Süße Kosenamen

Für diejenigen, die noch Inspiration brauchen, haben wir zur Orientierung 10 der süßesten Namen zusammengestellt. Hier kann man ruhig etwas kitschig sein:

Liebling

Schnuffi

Baby

Herzchen

Süße/Süßer

Mein Stern

Blume

Kleeblatt

Sonnenschein

Engel

Lustige Kosenamen

Für manche Menschen sind die süßen Optionen zu kitschig, sie wollen lieber einen lustigen Kosenamen. Der Name kann dann auf peinlichen gemeinsamen Ereignissen basieren oder durch einen Wettbewerb, wer den ausgefallensten Spitznamen finden kann, entstanden sein. Möglicherweise wurde der Name nur rein sarkastisch verwendet und blieb mit der Zeit einfach hängen. Hier sind 10 Ideen für lustige und ausgefallene Kosenamen:

Zwerg

Schlafmützchen

Honigkuchenpferd

Teufelchen

Brummel

Sahnehäubchen

Nudel

Schnurzipurzi

Knuddelchen

Butterherzchen

Fazit: Kosenamen – Der persönliche Touch ist wichtig

Wenn der Name keine Bedeutung für die Beziehung hat, dann ist er wahrscheinlich nicht der Richtige. Kein “Schatz” oder “Mausi” übertrifft einen Kosenamen, der von Herzen kommt. So ist gewährleistet, dass man seinem Partner oder seiner Partnerin immer eine Freude machen kann, wenn man ihn verwendet.