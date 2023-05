Günstige Date-Ideen - so verbringst du tolle Verabredungen, ohne viel Geld auszugeben

Was ist beim ersten Treffen wichtig ?

? Gibt es kostenlose Aktivitäten ?

? Welche Alternativen schonen den Geldbeutel?

Was kannst du tun, wenn die äußeren Umstände nicht mitspielen?

Immer häufiger lernen sich Singles über Partnerschaftsbörsen im Internet kennen, da sich viele Menschen nach Zweisamkeit sehnen. Nach dem Austausch mehrerer Nachrichten und Telefonaten möchten sich die beiden Singles persönlich kennenlernen und vereinbaren ein baldiges Treffen. Mit welchen Ideen kannst du einen bleibenden Eindruck hinterlassen und musst dennoch kein Vermögen ausgeben?

Das erste Treffen soll zum Anlass passen

Da du nicht weißt, ob der vermeintliche Partner oder die Ausgewählte deinen Vorstellungen entspricht, solltest du nach Möglichkeiten suchen, um das Treffen interessant und dennoch so günstig wie möglich zu gestalten. Schließlich möchtest du die Persönlichkeit deines Gegenübers kennenlernen und das Prahlen mit finanziellen Argumenten hinterlässt nicht selten einen bitteren Beigeschmack.

Häufig sorgt ein individuell gestaltetes Rendezvous bei beiden Teilnehmenden für ausgelassene Stimmung. Vielleicht kommt ihr euch bei einem Spaziergang schon etwas näher und versucht ein vorsichtiges Händchenhalten. Dagegen bleibt bei einem Abend in einem Restaurant oftmals nur wenig Raum, sich ganz natürlich und unbeschwert zu verhalten.

Je nach Ort und Art des ersten Kontakts fragen sich die Beteiligten, ob es sich jetzt um ein echtes Date oder um ein freundschaftliches Treffen handelt. Häufig ergibt es sich aus der Situation. Bleibt es beim belanglosen Small Talk, möchte deine Verabredung vermutlich keine engere Bindung. Bei Unklarheiten kannst du einfach nachfragen, um Gewissheit zu erhalten, damit du nicht schon nach kurzer Zeit eine herbe Enttäuschung erlebst.

Was kommt beim Schwarm besonders gut an?

Weil für Kino, Konzerte oder Freizeiteinrichtungen oftmals horrende Eintrittsgelder verlangt werden, kannst du ein erstes Date auch ganz ohne oder mit nur geringen Ausgaben organisieren und dennoch riesigen Spaß dabei haben. Schließlich steht das Kennenlernen im Vordergrund.

Bequem reisen mit der Deutschen Bahn - Info & Buchung

Unvergessliche Ideen für das erste Dating sind beispielsweise:

Beachte bei den Vorbereitungen die Witterungsverhältnisse, die für diesen besonderen Tag vorhergesagt werden. Denn ein Ausflug an den See bei schlechtem Wetter kommt bei dem oder der Auserwählten wahrscheinlich nicht sonderlich gut an. Und für eine Ersatzunternehmung fehlen dann oftmals der Mut oder die Vorschläge, um sich spontan umzuorientieren. Viele Menschen wollen bei schlechtem Wetter gerne passende, aber dennoch modische Kleidung tragen. Eine spontane Umplanung kann schlimmstenfalls zu einer schlechten Stimmung und letztendlich zum Platzen der Verabredung führen.

Das nächste Date perfekt vorbereiten

Natürlich erfährst du während der ersten schriftlichen Annäherungen einige Dinge über den anderen Menschen. Hält sich die Person allerdings verschlossen und gibt nur wenig Einzelheiten von sich preis, solltest du von einem Treffen im privaten Umfeld zunächst Abstand nehmen und stattdessen einen Ort wählen, der von vielen Menschen frequentiert wird. Dies kann beispielsweise ein Zusammentreffen im Park oder in der Fußgängerzone sein. Ferner solltest du auf eine Uhrzeit am Vor- oder Nachmittag bestehen, um den eventuellen Gefahren in der Dunkelheit nicht ausgesetzt zu sein.

Ist dir dein Gegenüber auf Anhieb sympathisch und ihr entdeckt zahlreiche Gemeinsamkeiten, die euch begeistern und das Herz höherschlagen lassen, steht einem erneuten Wiedersehen nichts mehr im Weg. Hier kannst du dann durchaus etwas spendabel sein, um bei deiner und deinem Auserwählten nicht als knauserig zu gelten. Zuvor solltest du das kommende Date ebenfalls gut vorbereiten, schließlich soll das weitere Kennenlernen der erste Grundstein für eine glückliche Partnerschaft sein.

Hier solltest du nicht allzu sparsam sein, um keinen knausrigen Eindruck zu hinterlassen. Allerdings sollten die Ausgaben überschaubar sein, damit du deine Haushaltskasse nicht überstrapazierst. Gute Vorschläge für eine unbeschwerte Auszeit sind abwechslungsreich und können sogar mehrere Tage dauern. Dazu zählen beispielsweise ein Theaterbesuch, ein Ausflug mit dem Schiff oder ein Kurzurlaub in einem romantischen Hotel, das durchaus in Franken liegen kann.

Die besten Hotels - Info & Buchung