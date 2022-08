Fremdverliebt: Was tun, wenn Gefühle für jemand anders da sind? 

Wir sprechen von fremdverliebt, wenn wir emotional Interesse an einer anderen Person haben, diese anziehend und spannend findet, obwohl wir uns bereits in einer Beziehung befinden. Das ganz zu einem gewaltigen Chaos führen im ersten Moment bricht die Welt über uns zusammen. Wir helfen Ihnen in solchen Situationen richtig zu handeln.

5 Gründe, warum wir uns fremdverlieben

Grundsätzlich kann es immer passieren, dass sich einer der beiden Beziehungspartner neu verliebt. Allerdings ist die Chance deutlich geringer, wenn die aktuelle Beziehung für beide gut läuft. Mögliche Ursachen für das Fremdverlieben, haben wir hier:

Ernüchterung – Nach ein paar Jahren Beziehung tritt häufig Ernüchterung ein, da die anfänglichen Gefühle über die Zeit abflachen und sich mehr und mehr der Alltag einschleicht. Eine neue Person wirkt dann schnell aufregend und spannend, anders als der triste Alltagstrott.

Aufmerksamkeit – Wir vergessen schnell, unserem Partner oder unserer Partnerin regelmäßig zu verdeutlichen, was wir an ihnen lieben. Jeder von uns braucht ab und an Bestätigung und sollte vor allem vom Beziehungspartner ausreichend Aufmerksamkeit bekommen. Bekommt man diese von jemand anderem anstelle des Partners, endet das schnell in einem Gefühlschaos.

Unerfüllte Erwartungen – Der Traum von der perfekten Familie und dem Haus am See ist in Wahrheit nicht ganz so malerisch aufgegangen. Schnell macht sich Unzufriedenheit breit und wir wollen mehr vom Leben. Ein neuer Partner oder Partnerin erscheint dann oft als eine plausible Lösung.

Lückenfüller – Haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass Ihnen irgendetwas in Ihrer Beziehung fehlt? Dann kann es passieren, dass Sie glauben, eine andere Person könne die Lücke schließen.

Es gibt keinen Grund - Leider gibt es kein Universalrezept für das Leben und schon gar nicht für die Liebe. So kann es passieren, dass Sie sich in eine andere Person verknallen, obwohl Sie eine glückliche Beziehung führen. Es kommt durchaus vor, dass wir zwei Personen gleichzeitig lieben.

Habe ich mich fremdverliebt? – Machen Sie den Selbsttest!

Sie fühlen sich irgendwie zum neuen Arbeitskollegen hingezogen? Das Lächeln der Bäckerin verzaubert Sie jeden Morgen? Nicht immer muss es Liebe sein. Erkennen Sie sich jedoch in vielen dieser Punkte wieder, könnte es sein, dass Sie sich fremdverliebt haben.

Sie erzählen der Person alles aus Ihrem Leben Sie sprechen ständig über die Person und erwähnen Sie beiläufig in Gesprächen Sie versuchen so viel Zeit wie möglich mit der Person zu verbringen Sie verteidigen die Person vor Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner Sie interessieren sich für die Dinge, die die Person ausmachen (Musik, Filme, Hobbys und Co.) Es ist Ihnen wichtig, was die Person über Sie denkt Die Person beeinflusst Ihre Stimmung Sie vermissen die Person, wenn Sie sie länger nicht sehen Sie werfen sich in Schale für die Person Sie vergleichen Ihre Partnerin oder Ihren Partner mit der anderen Person

Fremdverliebt – und jetzt? 4 Tipps, die helfen können

Es ist keine Schande, wenn Sie sich fremdverlieben. Allerdings ist es in solchen Situationen wichtig, entsprechend zu handeln. Dabei ist es hilfreich, wenn Sie und Ihre Partner oder Partnerin trotzdem als Team agieren. Wie Sie sich richtig verhalten, erfahren Sie hier:

Gedanken über die Zukunft – Einfach betrachtet gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder Sie entscheiden sich für die andere Person und geben Ihr altes Leben auf oder Sie bleiben bei Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin und versuchen, den neuen Schwarm schnell wieder zu vergessen. Sie sollten sich viele Gedanken machen, was ein neuer Partner für Sie in der Gegenwart, aber auch in Zukunft bedeuten würde. Sind Sie aktuell glücklich in Ihrer Beziehung?

Das Gespräch suchen – Auch wenn die Gefühle kurzweilig sind und wieder verfliegen, ist es grundsätzlich ratsam mit dem Partner oder der Partnerin über die neuen Gefühle zu sprechen. Werden die Karten nicht offen auf den Tisch gelegt, gibt es auch keine Chance an der Beziehung zu arbeiten und auf unerfüllte Bedürfnisse einzugehen.

Den Problemen auf den Grund gehen – Enttäuschungen, unerfüllte Erwartungen oder Verletzungen bleiben häufig ungeklärt und schaffen Distanz in unseren Beziehungen. Jetzt ist es an der Zeit, diese Themen anzupacken und aus der Welt zu schaffen. So kann die Beziehung wieder gestärkt und möglicherweise gerettet werden.

Zeit nehmen – Nehmen Sie sich ausreichend Zeit und das ganz für sich. In solchen Situationen kreisen die Gedanken ständig und können eine echte Belastung darstellen. Doch gerade jetzt, ist ein kühler Kopf wichtig. Schalten Sie mal ab, entfliehen Sie dem Alltag und kommen zu sich selbst. Währenddessen wird es oft klar, was man im Leben wirklich will.

Fremdverlieben gleich Beziehungsende?

Haben Sie sich in eine andere Person außerhalb der Beziehung verguckt, muss das nicht zwangsläufig das Ende der Partnerschaft bedeuten. Wichtig ist jedoch, dass Sie sich klar und eindeutig entscheiden. Entscheiden Sie sich für Ihr altes Leben, ist es hilfreich gemeinsam an Problemen in der Beziehung zu arbeiten. Sitzt der Schock über den Gefühlen zur anderen Person tief, kann auch eine gemeinsame Therapie helfen. In jedem Fall sollten Sie vorerst den Kontakt zur anderen Person meiden.

Sind die Gefühle jedoch zu stark, sollten Sie dazu stehen. Niemand muss sich für seine Gefühle schämen. Sie sollten jedoch ehrlich und fair zu Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin sein. Versuchen Sie zusammen über zu klärende Dinge zu sprechen und nicht im Streit auseinander zu gehen.

Fazit: Fremdverlieben kann sich jeder

Niemand ist davor geschützt, sich nicht in eine andere Person außerhalb der Beziehung zu verlieben. Meist liegen jedoch die Gründe in der aktuellen Beziehung. Unerfüllte Erwartungen, Enttäuschungen und Alltagtrott können die Ursache für solche Situationen sein. In jedem Fall sollten Sie Ihre Gefühle nicht leugnen, sondern dazu stehen.