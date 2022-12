Deutschland 30.11.2022

Benching

Erst Ghosting, jetzt Benching – Das steckt hinter dem fiesem Dating-Trend

Was bedeutet dieser neue Dating-Trend „Benching“? Laut New York Times ist Benching eine Art Nachfolge des Ghostings. In jedem Fall ist Benching eine weitere fiese Dating-Masche, doch was steckt hinter diesem Trend? Wir erklären euch das Phänomen und helfen Betroffenen, damit umzugehen.