Beziehungs-Studie: Das macht Männer glücklich - Frauen aber nicht unbedingt

Männer sind vom Glück ihrer Frau abhängig

Frauen leiden, wenn ihr Mann erkrankt

Eine glückliche Beziehung wirkt sich auf die Gesundheit aus

Laut einer US-Studie können Männer sehr einfach glücklich gemacht werden, sind dabei jedoch von ihrer Partnerin abhängig. Wer sich um diese kümmert, kann das eigene Glück aber beeinflussen.

US-Studie: Was macht Männer glücklich?

Die US-Studie von Deborah Carr von der Rutgers University und Vicki Freedman von der University of Michigan hat bewiesen, dass es eigentlich sehr einfach ist, Männer glücklich zu machen. Diese sind nämlich immer dann glücklich, wenn es ihre Partnerin auch ist.

Ein Grund mehr also, sich gut um die eigene Partnerin zu kümmern. Andersrum gilt dieser Effekt jedoch nicht, Frauen sind nicht vom Glück ihres Mannes abhängig.

Was wurde untersucht?

In der Studie wurde untersucht, ob sich Probanden von ihren Partnern wertgeschätzt fühlen, die Gefühle meistens nachvollziehen können und wie oft miteinander gestritten oder sich auf die Nerven gegangen wird. Gleichzeitig sollten die Probanden das eigene Glück bewerten. Anschließend wurde eine Korrelation zwischen dem eigenen Glück und einer glücklichen Beziehung gezogen.

Beide Geschlechter bewerteten dabei das eigene Glück höher, wenn auch die Beziehung als sehr gut angesehen wurde. Dieses Ergebnis war zu erwarten. Überraschender war dagegen, dass Männer glücklicher waren, wenn ihre Partnerin ihr Glück auch als sehr gut beschrieb. Bei Männern besteht also ein Zusammenhang zwischen dem Glück der Partnerin und dem eigenen.

Macht Frauen ebenfalls glücklich, was Männer glücklich macht?

Wenn die Partnerin die Ehe als glücklich beschrieben hat, dann hat auch der Mann diese Beziehung und das eigene Leben als glücklich angesehen. Andersrum galt das jedoch nicht: War der Mann mit der Ehe zufrieden, bedeutet das nicht, dass die Frau automatisch mit ihrem Leben und der Beziehung glücklich ist.

Wenn Frauen also auf die eigenen Bedürfnisse und sich selbst achten und somit glücklicher sind, dann ist das laut den Studienergebnissen ein Garant dafür, dass auch der Mann glücklicher ist. Kümmert sich dieser also um das Glück der Frau, dann macht ihn das auch glücklich. Zudem konnte herausgefunden werden, dass glückliche Paare seltener krank werden und belastende Ereignisse gut verkraftet werden.

Was sind die Gründe für diesen Effekt?

Insgesamt wurden in der Studie rund 400 Paare analysiert, bei denen das Paar im Durchschnitt seit 39 Jahren verheiratet ist. Zudem musste einer der Partner älter als 60 Jahre alt sein, auf jüngere oder frisch vermählte Paare kann die These also nicht unbedingt angewandt werden.

Dass bei Frauen kein Zusammenhang zwischen dem eigenen Glück und dem Glück des Partners besteht, liegt laut den Wissenschaftlern vor allem daran, dass diese eine größere Bürde innerhalb der Beziehung tragen als Männer. Dafür litt das Glück der Frau um einiges, sobald der Mann erkrankte.

Bei Männern hat es dagegen keinen merklichen Einfluss auf das Glück, ob die Frau krank ist. Das liegt daran, dass sich Frauen in der Regel um ihren erkrankten Partner kümmern, während es bei erkrankten Frauen vor allem die Tochter ist.