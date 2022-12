Es heißt wieder „Are you the one?“, denn die erfolgreiche Realitiy-Show mit dem ausgeklügelten Dating Prinzip geht in die 4. Staffel. Die Moderatorin Sophia Thomalla, Tochter der berühmten Schauspielerin Simone Thomalla, begleitet wieder 10 Frauen und 10 Männer dabei, ihr Perfect Match zu finden. Hierbei stellt die attraktive Brünette mit der scharfen Zunge die Kandidaten und Kandidatinnen immer wieder vor Herausforderungen. Nur wenn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Ende alle ihr Perfect Match gefunden haben, erhalten sie als Gruppe das Preisgeld von 200.000 Euro!

Und so läuft die Show ab:

Wer die Show noch nicht kennt, sollte sich erst einmal über das dahinterstehende Prinzip informieren. Ansonsten fragen Sie sich schnell, was das ganze eigentlich soll.

Zuvor findet eine Analyse durch Experten und Expertinnen statt

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden nicht zufällig zusammengewürfelt. Durch die Analyse von Experten und Expertinnen wurden 20 der zahlreichen Bewerber und Bewerberinnen ausgewählt, unter denen sich 10 Perfect Matches finden. Das heißt, jede Teilnehmerin findet unter den Teilnehmern den Mann, der laut Expertise für sie perfekt ist und vice versa. Die Anwärter und Anwärterinnen für die Realityshow müssen bei ihrer Bewerbung einen ausführlichen Fragebogen ausfüllen. Darin beantworten sie Fragen zu ihrer Persönlichkeit, ihren Zukunftsvorstellungen, Plänen, ihrem Lebensstil und vieles mehr. Zudem geben sie an, welche Anforderungen sie an ihren Partner oder ihre Partnerin stellen. Anhand dieser Informationen sortieren die Experten und Expertinnen je eine Frau zu einem Mann.

Die Singles suchen nach ihrem Perfect Match

Der Clue ist aber, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen selbst herausfinden müssen, wer ihr Perfect Match ist. Dazu haben sie drei Wochen Zeit. Währenddessen leben die 20 Singles gemeinsam in einer Villa. Hier verbringen sie die Zeit ohne Anschluss zur Außenwelt und feiern zügellose Partys. 10-mal gibt es die Chance für zwei Paare, ein Date zu gewinnen. Hierfür müssen sie in einem der schlüpfrigen Spiele – beispielsweise „Wer ist die beste Küsserin?“ - gewinnen. Während des Dates können sich dann Paare, die meinen, ein Perfect Match sein nochmal außerhalb der Villa ungestört kennenlernen. Während die beiden Paare auf ihrem Date sind, können die restlichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen eines der beides Couples wählen. Das gewählte Paar hat dann die Chance, in die Matchbox zu gehen.

Matchbox und Matchingnight zeigen, ob die Singles richtig liegen

Die einzige Möglichkeit für ein Paar herauszufinden, ob sie ein Perfect Match sind oder nicht, ist die Match-Box. Die Match-Box zeigt an, ob die beiden ein “Match“ oder „No Match“ sind. Falls sie mit ihrer Vermutung richtig lagen und von den Experten und Expertinnen als „Match“ beurteilt wurden, ist der Abend ihr letzter und sie verbringen die Nacht gemeinsam in der Honeymoon-Suite. Für die Gruppe bedeutet das ein gefundenes Match und somit eine Annäherung an den Sieg. In jeder der 10 Folgen gibt es eine Matching Night. Hierbei wählen die Männer und Frauen abwechselnd die Person, von der sie meinen, dass sie ihr Perfect Match sein könnte. Am Ende sitzen 10 Paare nebeneinander. Für jedes Paar, das ein Match ist, geht ein Licht an. In der letzten Matching Night müssen alle 10 Lichter angehen, damit die Gruppe das Geld gewinnt. Denn jedes Licht steht für ein gefundenes Perfect Match.

So wird es extra tricky

Neben dem perfekten Partner wollen die Reality-Stars natürlich auch das Preisgeld von 200 000 Euro mit nach Hause nehmen! Das wird den Singles nicht leicht gemacht. Um noch mehr Verwirrung zu stiften, haben sich die Produzenten einiges überlegt!

Es kommt ein Nachrücker oder eine Nachrückerin. Das heißt, eine Person hat gleich zwei Perfect Matches, unklar ist natürlich, wer doppelt kompatibel ist. Außerdem bedeutet das, dass bei der Matching-Night am Ende eine Person allein dasteht. Als wäre das nicht genug, geht der Single, der am Ende übrig bleibt, wenn alle 10 Lichter erleuchten auch noch geldtechnisch leer aus.

Das heißt, eine Person hat gleich zwei Perfect Matches, unklar ist natürlich, wer doppelt kompatibel ist. Außerdem bedeutet das, dass bei der Matching-Night am Ende eine Person allein dasteht. Als wäre das nicht genug, geht der Single, der am Ende übrig bleibt, wenn alle 10 Lichter erleuchten auch noch geldtechnisch leer aus. Match-Box-Entscheidungen können von einzelnen verkauft werden. Während das Paar, das die Gruppe in die Match-Box gewählt hat in ebendieser auf das erlösende Urteil wartet, bietet Sophia Thomalla den Übrigen regelmäßig ein unmoralisches Angebot an: Die Match-Box-Entscheidung zu verkaufen. Eine Person wird von Sophia gefragt und diese muss dann entscheiden, ob das Paar erfährt, ob sie ein Match sind oder ob der Gewinn um die bestimmte Summe angehoben wird. Das sorgt natürlich für Drama ohne Ende!

Während das Paar, das die Gruppe in die Match-Box gewählt hat in ebendieser auf das erlösende Urteil wartet, bietet Sophia Thomalla den Übrigen regelmäßig ein unmoralisches Angebot an: Die Match-Box-Entscheidung zu verkaufen. Eine Person wird von Sophia gefragt und diese muss dann entscheiden, ob das Paar erfährt, ob sie ein Match sind oder ob der Gewinn um die bestimmte Summe angehoben wird. Das sorgt natürlich für Drama ohne Ende! Hier fließt Alkohol ohne Ende! Die Singles sind also durchgehend am Feiern und haben dadurch wenig Zeit, sich tatsächlich kennenzulernen. Außerdem verstärkt Alkohol die Emotionen und die Impulsivität und sorgt für ordentlich Stimmung in der Villa. Unüberlegte Aktionen im Rausch haben hier schon Kleinkriege angezettelt!

Die Singles sind also durchgehend am Feiern und haben dadurch wenig Zeit, sich tatsächlich kennenzulernen. Außerdem verstärkt Alkohol die Emotionen und die Impulsivität und sorgt für ordentlich Stimmung in der Villa. Unüberlegte Aktionen im Rausch haben hier schon Kleinkriege angezettelt! Matching-Night ist auch Nacht der Wahrheit. Hier erfahren die Singles nicht nur, wie weit sie bei ihrer Suche nach den 10 Matches sind, sondern es werden auch so einige Geheimnisse gelüftet. Denn es wird in der Villa – wie auch im echten Leben - nicht selten fremdgeknutscht, gelästert oder gelogen. Problem ist nur, dass alles aufgenommen wird, was den einen oder die andere dann bei der Matching Night bloßstellt.

Erfolgversprechendes Prinzip mit Trash-TV Umsetzung

Die Idee hinter der Reality-TV Show „Are you the one?“ ist ausgeklügelt und erfolgversprechend:

20 Singles bereit, die große Liebe zu finden, haben drei Wochen lang - abgeschottet vom Rest der Gesellschaft - die Möglichkeit, ihr Perfect Match zu finden. Das Kennenlernen wird nicht dem Zufall überlassen, denn Expertinnen und Experten bestimmen zuvor, wer ein Match bildet. Jedoch wird auch nichts erzwungen. Es entsteht eine natürliche Situation, in der zunächst jeder jede kennenlernen kann. Am Ende erfahren alle Paare, ob sie sich tatsächlich in die Person verliebt haben, die laut Expertise für sie bestimmt war oder ob die Liebe doch nicht mit psychologischen Parametern arbeitet.

Die Zuschauer und Zuschauerinnen brauchen Drama!

Dieses Experiment ist zwar interessant, aber offensichtlich nicht unterhaltsam genug, um für den Sender RTL lukrativ zu sein. Die Zuschauer und Zuschauerinnen wollen Drama und Intrigen sehen! Um aus dem psychologischen Experiment nun eine entertainende Trash-TV Show zu machen, wird den Singles auf der Suche nach ihrem Perfect Match so einiges in den Weg gestellt, um sie öffentlich auf die Palme zu bringen. Auch der Anreiz mit dem Geld und die vulgären Spiele nehmen dem Experiment die Seriosität. Alles in allem lässt sich aber sagen, dass die Show ein einzigartiges Prinzip umsetzt, unterhaltsam ist und schon einige Paare zusammengebracht und Realitystars berühmt gemacht hat.