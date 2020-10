Bestattungskultur im Wandel

Früher: Pfarrer, Erdgrab, Grabstein. Heute: Ebenso - oder eben ganz anders. Bestattet wird immer weniger mit Sarg auf dem Friedhof, sondern immer mehr mit Asche im Kolumbarium, im Friedwald oder auf See. Abschied genommen wird wahlweise mit oder ohne Redner. Mit Gedanken, Gedichten oder Gesang. Mit satter Erinnerungsmusik aus der Konserve oder mit gar nichts. Der buchstäblich erdrutschmäßige Wandel rund ums Sterben, Bestatten und Trauern wird oft als Abkehr von Traditionen moniert. Weil aber jeder anders trauert und jeder anders leidet, birgt die neue Vielfalt sogar neue Optionen für Trost und Halt.

Früher Monokultur

Sterben in Deutschland zu vergangenen Zeiten: Viele Jahrhunderte ist der Tod viel näher dran am Leben. Weil in Großfamilien gewohnt wird, Krankenhäuser primär für Kranke da sind und Heime für Alte zwar schon vor 500 Jahren erfunden wurden, aber nur Wohlhabenden zugänglich sind, ist der Abschied jahrhundertelang eng, rau und intensiv. Viele Aufgaben rund ums Sterben und Bestatten sind meist Sache der Wohngemeinschaft: Besonders auf dem Land wird der Sterbende von der Familie und hauptsächlich vom Pfarrer in den Tod und ins Grab begleitet. Familienmitglieder waschen den Toten und ziehen ihn an, ein Schreiner liefert den Sarg und der Tote bleibt bis zur Bestattung aufgebahrt im Haus. Nur größere Städte stellen Leichenfrauen, sorgen für Abholung und schicken Totengräber zum Grab schaufeln. Amtliche Formalitäten sind aber auch da Familienangelegenheit. Das Beerdigungsinstitut als ganzheitlicher Anbieter für alle Anforderungen rund um den Tod ist laut Historikern eine Erfindung der Wirtschaftswunderjahre. Und ein Wechselspiel zwischen neuen Bedürfnissen und neuen Möglichkeiten. Das Institut als Kombi aus praktischer Organisator und sensibler Bewältiger funktioniert bis heute - und wächst mit neuen Auf ga ben.

Heute Vielfalt

Im 21. Jahrhundert ist das Leben komplexer, mobiler und maximal unübersichtlich. Gestorben wird in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder auf der Straße. Und: oft ganz allein. Weil aber viele Menschen keinen Trost aus alten Riten ziehen können, wird beim Bestattungsformat als auch beim Trauern und bei der Erinnerungs-Pflege nach anderen Varianten gesucht. Bedingung bleibt das Gesetz: Als Bestattungspflicht versteht man die klare Anordnung, nach dem Tod einer Person dafür zu sorgen, dass eine ordnungsgemäße Bestattung innerhalb gesetzlicher Fristen passiert - sie folgt außerdem der Totenfürsorgepflicht und beinhaltet Friedhofszwang. Als spürbarer Drang zu größerer Freiheit boomt die Feuerbestattung, weil sie mehr Flexibilität bietet. Weil das Bestattungsthema gesetzlich Ländersache ist, dürfen seit Januar 2015 immerhin Bremer Bürger Asche im eigenen Garten verstreuen. Und in Nordrhein-Westfalen in Ausnahmefällen die Totenasche ohne Urne auch außerhalb eines Friedhofs beisetzen. Auch mit Seebestattungen in der Nord- und Ostsee kann die Friedhofspflicht umgangen werden. Asche zuhause, Asche im Fluss oder Asche vom Berg verstreut: Ist in Deutschland zwar immer häufiger ersehnt, aber nicht gestattet. Für besonders individuelle Wünsche kooperieren deswegen viele deutsche Bestatter mit ausländischen Anbietern.

Trends von morgen

Es gibt neben der Tendenz zum Verbrennen den Trend zu pflegefreien Gemeinschaftsgrabanlagen oder freien natürlichen Orten. Und dazu viele Feier- und Abschiedsvarianten, die wahlweise über Beerdigungsinstitute organisiert oder selbst gestaltet werden können. Auch die Digitalisierung bei der Trauer zeigt sich als tröstlicher Trend rund um den Tod und seine Bewältigung. Trauerportale mit der Möglichkeit, virtuelle Kerzen anzuzünden, Gedanken festzuhalten oder selbst gestaltete Gedenkseiten sind neue Möglichkeiten der Unterstützung für Trauernde und Weiterlebende: Das Verlagern in eine virtuelle Welt schafft neue Räume für Erinnerung. Auch das Thema QR-Grabsteine liefert Trost-Potenzial und eine Neudefinition von Würde. Schließlich bieten die scannbaren Codes auf Grabsteinen ein sinnvolles Duett aus Tradition und Innovation: Der Verweis auf die Lebensgeschichte des Verstorbenen im virtuellen Raum befindet sich immerhin an einem konkreten Ort der Trauer.

Wichtig: Geldfrage

Teils notgedrungen, teils bewusst: Menschen geben heute weniger Geld für eine Bestattung aus - was wiederum nichts mit fehlender Würde oder Wertschätzung zu tun hat. Weil Trauer immer mehr aus den Konventionen ausbricht, wird das Unkonventionelle zur Konvention. Wichtigste Frage zur Orientierung heute: Passen Bestattung, Trauerfeier und Nachsorge zum Leben des Verstorbenen und zum Leben der Hinterbliebenen? Der Zweck heiligt beim Trauern definitiv die Mittel. Weil Leid nicht messbar, sondern unermesslich ist, hilft die Suche nach eigenen Heilmitteln - und nach eigenen Maßstäben.