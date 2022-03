Beliebte Babynamen 2022: Diese Namen-Trends erwarten uns dieses Jahr

Beliebte Mädchennamen 2022

Beliebte Jungennamen 2022

Wer auf große Überraschungen bei den neuen Namenstrends 2022 hofft, wird enttäuscht werden. 2021 ergatterten Emilia und Matteo Platz 1 der Namenslisten. Hier wird sich im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht viel tun. Das erwartet Knud Bielefeld, Vornamensexperte und Diplom-Wirtschaftsinformatiker, in einer Prognose für die beliebtesten Babynamen 2022. Wir haben die Top 10-Babynamen für Mädchen und Jungen zusammengetragen. Es gibt aber auch verbotene Vornamen in Deutschland - so darfst du dein Kind nicht nennen.

Beliebte Babynamen: Mädchennamen 2022

Diese Mädchennamen sind im Jahr 2022 angesagt:

Emilia Mia Hannah Sophia Emma Ella Clara Lina Ida Lea

Beliebte Babynamen: Jungennamen 2022

Für Jungen sieht die Rangliste so aus:

Matteo Noah Finn Elias Emil Leon Henry Theo Luca Luis

Eine offizielle Auswertung für Babynamen gibt es allerdings nicht. So lassen sich je nach Befragung unterschiedliche Ergebnisse ausmachen, gewisse Trendnamen scheinen aber immer mit dabei zu sein.

