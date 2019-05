Das Stadtmarketing Bamberg, die AOK Bamberg und die VR-Bank laden vom 31. Mai bis 02. Juni wieder - bei freiem Eintritt! - zu den AOK Familientagen zum Spielen, Staunen, Erleben und Entdecken nach Bamberg ein.

Mit vielen bunten Spiel- und Mitmachmöglichkeiten für alle Altersklassen verwandelt sich die Bamberger Jahnwiese im Hain an drei Tagen in eine aufregende Familienerlebniswelt. Dabei wird den Besucher/innen rund um die Themen Gesundheit, Ernährung, Bildung, Freizeit und Sport durch vielfältige Info- und Mitmachangeboten, abwechslungsreichen Spiel- und Bewegungselementen, Gesundheitschecks oder Beratungsgesprächen ein interessantes Programm geboten.

Dieses Jahr NEU:

Die Erlebniswelt "Fit & Aktiv" von Viktoria Rebensburg (deutsche Skirennläuferin und Olympiasiegerin im Riesenslalom 2010 sowie Vizeweltmeisterin 2015 und 2019) an allen drei Veranstaltungstagen und der "bambolino-Kinderflohmarkt" am Sonntag, 02. Juni von 11 - 14 Uhr. Die AOK Familientage beginnen am Freitag, 31. Mai um 15 Uhr. Und enden nach dem Eröffnungskonzert gegen 20 Uhr.

Am Samstag, 01. Juni und Sonntag, 02. Juni finden sie in der Zeit von 11 bis 18 Uhr statt.

Parkmöglichkeiten und Anreise mit dem Stadtbus

Da die Parkmöglichkeiten vor Ort stark begrenzt sind, empfiehlt Ihnen das Stadtmarketing Bamberg für eine entspannte Anreise das Fahrrad oder den Stadtbus zu nutzen.

Für eine Anreise mit dem Stadtbus erhalten Sie auf der Homepage www.stadtwerke-bamberg.de unter "Fahrplanauskunft" alle wichtigen Informationen zu den Busverbindungen, Fahrpreis etc.

Wer dennoch mit dem Auto anreist, sollte das Parkhaus vom P&R Heinrichsdamm am Rhein-Main-Donau-Damm nutzen.

Weitere Informationen rund um die AOK Familientage erhalten Sie auf www.mybamberg.de