Alles für den Schulstart

Der Schulanfang ist nicht nur für die Kinder ein spannendes Ereignis, auch für die Eltern bricht damit ein neues Kapitel im Familienleben an. Auf einmal werden die Kleinen ganz groß und viele Kinder freuen sich lange darauf. Für viele Eltern bedeutet das allerdings auch Stress. Von der Anmeldung über die Schulausstattung bis hin zur Einschulungsfeier: An alles muss gedacht werden. Am besten wird es einer der schönsten Tage im Leben des Kindes, darf aber auch nicht zu viel kosten. Und deswegen heißt es planen, planen, planen.

Eine kleine Übersicht zu allen Erledigungen und Anschaffungen zum Schulanfang sowie hilfreiche Tipps sind in einer Pressemitteilung von Sparwelt.de zu lesen.

Was muss ich beim Schulranzen beachten?

Der Schulranzen ist eine heikle Angelegenheit: Er muss dem Kind gefallen, mit aktuellen und beliebten Motiven übersäht, sowie ergonomisch gut gebaut sein. Was zu beachten ist: Guter Sitz und an Körper angepasste Form (mit den Schultern abschließen), höher als breiter, gepolsterte/r Träger und Rückenbereich, verstellbare Rückensysteme, Becken-, Brust- und Hüftgurte, geringes Gewicht, Reflektoren und wasserabweisendes Material. Neben den körperschonenden Eigenschaften sind die Reflektoren wichtig: Diese garantieren eine höhere Sicherheit auf dem Schulweg. Zusätzlich sorgen leuchtende Farben für mehr Sichtbarkeit.

Welche Schulmaterialien kommen in den Schulranzen?

Sind die Kinder erfolgreich angemeldet, erhalten die Eltern meistens eine Liste mit den benötigten Materialien zum weiteren planen, damit diese bis zum Schulanfang besorgt werden. Wer beruhigt schlafen und Stress vermeiden möchte, beginnt frühzeitig mit den Besorgungen von Füller, Stiften, Blöcken und Co. Und das Abarbeiten der Liste kann eine große Herausforderung sein: Nicht nur, dass die Liste sehr lang ist, so ist die Auswahl von allen einzelnen Produkten schier unendlich. Und schließlich rückt der Schulstart mit jedem Tag auch ein bisschen näher.

Vor allem Stiften sind in unzähligen Varianten vorhanden: Filzstifte, Buntstifte, Bleistifte in diversen Härten, Tintenkiller und viele mehr. Alle Stifte kommen dann sortiert in die Federmappe. Dazu kommen Anspitzer, Radiergummi, Lineal, Schere und Kleber.

Das alles macht erst Sinn, wenn was zum Schreiben da ist. Also kommen noch Blöcke und Hefter dazu sowie ein Hausaufgabenheft. Nach dem Schulstart und wenn alle Bücher da sind, werden die Umschläge gekauft, außer die Bücherliste wird vorher ausgehändigt.

Einige Unterrichtsfächer wie der Sportunterricht oder Kunst erfordern weitere Materialien, wie Pinsel und Mischpalette sowie Sportzeug und einen Sportbeutel. Bei Sportzeug ist auf die Angaben der Schule zu achten: Bestens ausgestattet ist das frische Schulkind für die Sporthalle mit hellen Schuhsohlen, für Sport draußen ist auf eine gröbere Sohle für mehr Halt zu achten.

Kinderzimmer ausstatten

Bei der Schreibtischwahl empfiehlt es sich, ein höhenverstellbares Modell mit einer großen Arbeitsfläche zu wählen, damit alle Materialien und Lernhefte Platzfinden. Eine neigbare Tischplatte ist wünschenswert. Beim Stuhl wiederum sind verstellbare Rückenlehne, Sitzhöhe und Armlehnen Pflicht.