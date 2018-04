Sport, Spaß und Erholung

Es gibt an einem heißen Sommertag wohl nichts Schöneres, als sich in einem der zahlreichen Freibäder in der Region etwas abzukühlen. Wer für den sommerlichen Ausflug ins Schwimmbad noch die passende Bademode sucht, wird in den Fachgeschäften sicher fündig.



Aquaria Coburg

An heißen Sommertagen gibt es keinen schöneren Ort unter Coburgs Himmel als das Aquaria-Freibad mit seinem 19 000 Quadratmeter großen Freigelände, auf dem es sich herrlich entspannen lässt. Kinder finden ausreichend Möglichkeiten im Wasser zu planschen, zu schwimmen oder gemeinsam zu spielen. Aber auch Sportler, Erholungssuchende und Wasserfreunde sind hier richtig. Grillen, relaxen, baden und spielen - im Aquaria-Freibad geht das alles.

Für Familien und Wasserratten wird geboten: Planschbecken "Seepferdchen" , Kinderwellenbecken, Wellenbecken, Sprungturm mit 1-, 3-, 5-, 7- und 10-Meter-Brett, Vier-Felder-Trampolin, Spielwiese mit Beachvolleyball, Basketball, Fußball. Für die kleine Auszeit vom Alltag finden Sie im Aquaria Liegewiese und Grillplatz. Freizeitsportler tauchen hier ein: Wellenbecken, Sprungturm, Sportbecken.



Freizeitanlage Autenhausen

Idyllisch gelegen, umrandet von einem kleinen Wäldchen am Ortsrand von Autenhausen findet sich das Freizeitbad mit angrenzender Freizeitanlage und Campingplatz. Auf dem Gelände befinden sich außerdem ein Zeltplatz mit Feuerstelle sowie ein Volleyball-Areal. Schwimmer- und Kinderbecken werden beheizt.

Erreichbar ist das Bad während der Öffnungszeiten unter der Telefonnummer 09567/980888.



Erlebnisbad Haßfurt

Wasser, Sonne, Sport und Spaß oder einfach nur einen schönen Tag mit der Familie verbringen: Im Freizeit- und Erlebnisbad in Haßfurt ist all dies möglich. Mit sechs Schwimm- und Freizeitbecken sowie Sauna, Dampfgrotte, Kinderspielplatz und zwei großen Liegewiesen findet hier jeder den Spaß oder die Erholung, die er braucht. Der Spielbereich mit Beach-Volleyball, Badminton und Tischtennis runden das Freizeitvergnügen ab. Eine weitere Attraktion ist die 127 Meter lange Wasserrutsche, welche sich eine der längsten Rutschen Frankens nennen kann.

Mit durchschnittlich 90 000 Besuchern im Jahr darf man das 1988 in Betrieb genommene Freizeit- und Erlebnisbad am "Großen Anger" als die größte Freizeitattraktion der Stadt Haßfurt bezeichnen.



Freibad Sonnefeld

Das Sonnefelder Freibad verfügt neben einem 25-Meter-Becken über eine Riesenrutsche, ein Erlebnisbecken und ein Kinderplanschbecken. Eine große Liegewiese lädt außerdem zum Sonnenbaden ein. Für angenehme Temperaturen sorgen eine Solarheizung und die nächtliche Beckenabdeckung. Geöffnet ist das Freibad Sonnefeld täglich von 10 bis 20 Uhr.

Einlass-Schluss ist um 19.30 Uhr.



Freibad Ebern

Das Freibad Ebern ist ein beheiztes Freibad in Hanglage am Waldesrand mit einem herrlichen Rundblick.

Auf einer Fläche von 35 000 Quadratmetern gibt es für die Besucher ein 50-Meter-Sportbecken, ein Sprungbecken, ein Nichtschwimmerbecken und ein Kinderplanschbecken. Für Abwechslung sorgen Restaurant, Grillplatz, Bocciabahn, Tischtennis, Beachvolleyball und die Spielwiese. Neu in diesem Jahr sind die größeren Liegewiesen und neue Umkleiden.



Freibad Altenstein

Das Freibad in Altenstein bietet durch seine herrliche Hanglage einen reizvollen Fernblick in das Baunachtal. Dank günstiger Eintrittspreise und der gut-bürgerlichen Gastronomie lädt das Schwimmbad insbesondere Familien zum Verweilen und Erholen ein. Inhaber der Haßberg-Card erhalten im Freibad Altenstein 50 Prozent Ermäßigung auf den Eintritt.