Tonies ist laut Hersteller die weltweit größte interaktive Audio-Plattform für Kinder

Die Erfolgsgeschichte begann vor 10 Jahren in Deutschland - so beliebt sind die Boxen und Figuren

7 handverlesene Tipps für Tonies

Tonies stehen in Kürze für spielerisches Hörerlebnis und Bildung ohne Bildschirm. Sie werden mit viel Liebe kinderfreundlich gestaltet, sind einfach zu bedienen und überall auf dem Vormarsch.

Tonies: Die Erfolgsgeschichte

Die globale Erfolgsstory von tonies begann 2013 - und zwar in Deutschland, genauer gesagt in Düsseldorf. Damals gründeten Patrick Fassbender und Marcus Stahl das Unternehmen: Die ersten Käufer ließen nicht lange auf sich warten und so wurden die ersten Tonieboxen 2016 verkauft. Rund 400 Beschäftigte arbeiten für tonies, der Hauptsitz der Kompanie befindet sich in Düsseldorf. Weitere Büros befinden sich in Schwäbisch-Gmünd, Hamburg, Berlin, London, Paris und Santa Cruz.

Seit der Gründung ging es mit den Tonies steil aufwärts und laut den Herstellern wurden 5.000.000 Tonieboxen seit der Gründung weltweit verkauft. Aktivierte Tonieboxen befinden sich in nahezu 100 Ländern und im Durchschnitt kommt auf eine Toniebox eine Spielzeit von rund 262 Minuten wöchentlich. Das spricht deutliche Bände: Eine einmal gekaufte Toniebox wird also auch gerne und rege genutzt.

Zur Toniebox gehören untrennbar die Tonies. 58.000.000 Tonies wurden bisher verkauft (Stand: Dezember 2022). Mehr als 700 Toniefiguren gibt es für euch zur Auswahl oder theoretisch auch zum Sammeln. Dass Tonies auch lizensiert ist, erklärt sich von selbst. Dabei ist die Toniebox wieder eine andere Geschichte als die Figuren: Für die Figuren braucht es jeweils zwei Lizenzen, die Figuren- wie auch die Audiorechte. Tonies hat Partnerschaften mit einigen großen Namen wie Disney, Paramount, Universal, Dream Works. Und wie genau sieht das Zusammenspiel von Toniebox und Toniefiguren jetzt eigentlich aus?

So funktioniert das Zusammenspiel von Hörfigur und Toniebox

"Auf der Toniebox starten alle Abenteuer: Stell einfach den Tonie auf und lass der Fantasie freien Lauf!", könnt ihr auf der Herstellerseite lesen. Erst einmal braucht ihr eine Toniebox, dann könnt ihr beginnen, verschiedene Tonies zu sammeln. Die Toniebox selbst gilt als "robust, dabei weich gepolstert und kann überall mit hingenommen werden". Dass das Audiosystem der Toniebox ganz ohne Bildschirm auskommt, werden insbesondere viele Eltern zu schätzen wissen. So wird der Fantasie der Kinder keine Grenze gesetzt und die Leidenschaft fürs Hörspiel wird von klein an geweckt.

Jeder Tonie erzählt eine eigene Geschichte: Stellt einfach den Tonie auf die Toniebox und das Audiosystem startet. Für die großen sowie selbst die allerkleinsten Kleinen hat die Funktionsweise von Toniebox und Tonie den großen Vorteil, dass sie ohne umständliches technisches Einstellen ihre Hörabenteuer selber auswählen können: "Wenn du etwas Neues hören willst, stell' einfach einen anderen Tonie auf die Toniebox und das nächste Abenteuer beginnt."

Mit der Audiothek mytonies könnt ihr eure Toniefiguren auch selbst mit immer neuen Geschichten bestücken. Zudem gibt es inzwischen auch Kreativ-Tonies, die ihr selbst bespielen könnt mit euren eigenen Geschichten, Gesängen oder wie immer ihr es eben mögt. Gut zu wissen: Toniefiguren und Tonieboxen sind außer in vielen Webshops auch in beinahe allen klassischen Buchhandlungen erhältlich oder zumindest bestellbar.

7 Tonies, die gut in eure Sammlung passen könnten

Bevor wir euch sieben ausgewählte Toniefiguren vorstellen, wollen wir aber denjenigen, die noch nicht im Besitz einer Toniebox sind, nicht vorenthalten, wie eine solche aussieht. Die Box mit den Ohren besitzt definitiv Wiedererkennungswert und hat mit ihrem schlichten, aber verspielten Design mittlerweile Kultcharakter. Die markanten spitzen Ohren sind dabei kein Designeffekt, sondern für die eigenständige Bedienung der Toniebox gedacht. Gut gelöst ist auch die Tatsache, dass die Toniebox ganz ohne Bildschirm und damit zusätzliche visuelle Reize auskommt. Es geht also wirklich nur um das Hörerlebnis und wie beim klassischen Hörbuch auch kann das Kind nebenbei entspannt spielen oder malen oder basteln oder eben auch einfach ganz konzentriert zuhören.

Ein Bestseller auf Amazon ist dieses ganz klassische Toniebox Starter-Set:

Und die Hörfiguren? Es gibt sie mittlerweile in Hülle und Fülle. In einigen Buchhandlungen gibt es inzwischen darum auch ein eigenes Regal mit Tonies. Und wer noch am Überlegen ist, wie der perfekte Aufbewahrungsort im Kinderzimmer für Toniebox und -figuren aussehen könnte, kann sich von diesem Regal inspirieren lassen:

Es folgen unsere sieben Hörfiguren-Empfehlungen. Unsere Auswahl erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Nummerierung dient nur der Übersicht und stellt kein Ranking dar.

1. Das Neinhorn und die Schlangeweile

Das Neinhorn von Marc-Uwe Kling ist vielleicht noch nicht ganz so bekannt wie die berühmtesten Disneyfiguren, aber definitiv im Trend und ausgestattet mit einem ganz eigenen Charme. Dass der Wortwitz in den Neinhorn-Geschichten nicht nur die Kinder, sondern auch Erwachsene zum Lachen bringen wird, ist garantiert. Das Neinhorn und die Schlangeweile hat jedenfalls eine Spieldauer von 45 Minuten und wird empfohlen für Kinder ab 4 Jahren. Zuhören lohnt sich bei diesem ganz und gar untypisch energischem, vehementen und abenteuerlustigen Einhorn aus dem Herzwald.

2. Shaun das Schaf

Lachsalven sind auch bei diesem Tonie vorprogrammiert. Shaun, das Schaf ist bestimmt den meisten Familien mit Kindern im Vorschul- oder Schulalter bekannt. Die Abenteuer des witzigen kleinen Schafbocks sind oft gewürzt mit einem feinen, scharfsinnigen Humor. Ein Pluspunkt des Shaun-Tonies ist der Umfang: Neben dem Originalsong sind 4 kurzweilige Geschichten, gelesen von Christoph Maria Herbst enthalten. Die Spielzeit beträgt 70 Minuten. Die Altersempfehlung lautet 6 Jahre.

3. Die kleine Raupe Nimmersatt

Wir kennen sie häufig noch aus unserer eigenen Kindheit: die kleine Raupe Nimmersatt. "Schlaf gut" und drei weitere Gute-Nacht-Geschichten befinden sich auf dem Raupe-Nimmersatt-Hörbuch. Gerade für die Allerkleinsten ist diese Tonie-Figur-Raupe ein wertvoller Tipp als Einschlafhilfe. Und so schlummert die Raupe Nimmersatt nach 44 von sanften Klängen untermalten Minuten selbst tief und fest.

4. Was ist was - Dinosaurier

Damit die großen Wissenschaftler auch nicht leer ausgehen: Dieser handbemalte, robuste T-Rex-Tonie eignet sich nicht nur abseits der Toniebox als Spielfigur, sondern hat auch sehr viel Wissen zu vermitteln. In einer Spielzeit von 70 Minuten hat er ganz viel zu erzählen über Dinosaurier, die gefährlichen wie auch die Pflanzenfresser, die Zeit, in der sie lebten, und wie es zu ihrem Aussterben kam. Auch über ausgestorbene Tiere allgemein weiß er so einiges zu berichten: Wo gab es das allererste Leben und was hat die Evolution mit dem Ganzen zu tun?

5. Paw Patrol Hörfiguren

Sehr beliebt bei Kindern ab 3 Jahren ist nach wie vor die Paw Patrol: Es gibt natürlich alle Hunde, nicht nur Rubble, und auch ihren Trainer Ryder als Hörfiguren. In kleinen Paw Patrol Fans kann hier also schon die Sammelleidenschaft geweckt werden. Da die Tonies so robust sind, eignen sich alle Paw Patrol Hörfiguren auch zum Spielen. Jeder heldenhafte Fellfreund berichtet jeweils circa 55 Minuten von den gemeinsamen Abenteuern.

6. Schildkröte Henrietta aus der Schule der magischen Tiere

Ein tolles Geschenk für alle Schulkinder ist diese Schildkröten-Hörfigur, bekannt als Henrietta aus "Die Schule der magischen Tiere" von Margit Auer. Die magische Schildkröte Henrietta erzählt in circa 82 Minuten unter anderem, wie der schüchterne Benni und sie zu besten Freunden wurden. Die Altersempfehlung lautet 7 Jahre.

7. Disney Hörfiguren Bundle

Und wenn es mal ein größeres Geschenk sein soll, gibt es natürlich immer wieder auch die Möglichkeit, ein ganzes Hörfiguren-"Bundle" zu kaufen - wie hier bei diesen vier Disney-Klassikern. Die vier Tonies beinhalten jeweils die Original-Hörbücher zu den bekannten Walt-Disney-Filmen "König der Löwen", "Arielle, die Meerjungfrau", "Das Dschungelbuch" und "Aladdin". Ein zeitloser Hörgenuss für die ganze Familie.

Mehr Ideen und Empfehlungen rund ums Thema Familie: