20 Jahre A - Z Hochzeitstrend

Beständig auf Qualität statt auf Quantität zu setzen ist das Markenzeichen von A - Z Hochzeitstrend in Bischofsheim. "Das Aussuchen eines Brautkleides ist eine Herzensangelegenheit, das geschieht mit einem Gefühl und nicht mit dem Kopf", sagt Alexandra Zimmer-Kirchner. Sie muss es wissen, denn sie hat das Geschäft vor 20 Jahren in Bastheim gegründet und kennt sich aus mit Abendmoden, Kommunionkleidung, Herrenanzügen und natürlich den Brautkleidern samt Zubehör. Schön reden sei nicht ihre Devise, sagt die 50-Jährige "lieber verkaufe ich ein Kleid weniger und habe dafür eine Braut hundertprozentig glücklich gemacht." Die gute Beratung bleibt im Gedächtnis, Mädchen, die hier einst ein Kommunionkleid bekamen, kauften hier ihr Kleid für den Abschlussball oder ihr Kleid für die Hochzeit und, der gute Service wird natürlich weiter erzählt. "Das sind die schönen Dinge, an denen man sich doch immer wieder gerne erinnert", so Zimmer-Kirchner. 2010 ist sie von Bastheim nach Bischofsheim auf dem Marktplatz gezogen, um ihr Geschäft zu vergrößern. 2019 folgte innerhalb Bischofsheims der Umzug von der Miete in das eigene Geschäft.

"Hier habe ich einen kleinen, feinen und individuellen Laden, mit dem ich mit Herz und Seele verkaufen kann", beschreibt sie die neuen Räume. Romantisch geht es zu zwischen den feinen Stoffen, den Roben, dem Tüll, den Spitzen und Perlen und Accessoires wie Strumpfbändern, Schmuck oder Schuhen. Das Angebot bietet für jeden das Passende, denn unterschiedliche Modelle zählen zum Sortiment. "Leichtigkeit ist 2020 im Trend" erzählt die Fachfrau, die mit Branchen rund um das Hochzeitsfest zusammenarbeitet, darunter befinden sich Friseure, Floristen, und auch Juweliere.

Der richtige Zeitpunkt gute Kleidung hier einzukaufen ist eigentlich immer, lohnt sich aber jetzt ganz besonders, denn zum Geburtstag locken jede Menge Preisnachlässe. "Wir führen im Sortiment Kleider von 300 bis 1300 Euro abzüglich 20 Prozent Jubiläumsrabatt", erklärt Alexandra Zimmer-Kirchner ihr Geburtstagsgeschenk an die Kunden. Alle Hochzeitskleider, Abendmode sowie Kommunionbekleidung gehen mit 20 Prozent Rabatt über die Ladentheke, ebenso wie Zubehör für Braut und Kommunion. Das Restsortiment an Herrenanzügen wird um 50 Prozent reduziert. A-Z Hochzeitstrend, Kissinger Straße 16, 97653 Bischofsheim, Tel.: 09772/9322550, info@a-z-hochzeitstrend.de

Anja Vorndran