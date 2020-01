Immer wieder begeben sich Kriminelle und Betrüger auf die Jagd nach Daten und versuchen sich über gefälschte E-Mails und Gewinnspiele die persönlichen Informationen von Kunden zu erschleichen.

Ein solcher Fall von sogenanntem "Phishing" kursiert gerade auf Facebook, wie die Internetplattform mimikama.at berichtet. Eine Fake-Seite der Fast-Food-Kette McDonald's verlost angeblich einen "Jahresvorrat für McDonald's".