Fahrradschlösser im Test bei Stiftung Warentest: Nur 5 sind "gut"

Stiftung Warentest stellt Fahrradschlösser auf die Probe

Jährlich verschwinden unzählige Fahrräder auf deutschen Straßen, manchmal sogar aus Kellern und Hinterhöfen. Im Jahr 2018 wurden laut polizeilicher Kriminalstatistik 292.000 Fahrraddiebstähle zur Anzeige gebracht. Es ist jedoch von einer weitaus höheren Dunkelziffer auszugehen. Unknackbare und gleichzeitig mobile Fahrradschlösser gibt es leider nicht. Sie können nur versuchen es den Kriminellen so schwer wie möglich zu machen. Dafür ist ein gutes Schloss unabdingbar. Stiftung Warentest überprüfte 20 Bügel-, Ketten- und Faltschlösser. Unter den Modellen finden sich namhafte Hersteller wie Trelock, Axa, Decathlon oder Abus. Preislich bewegen sich die getesteten Schlösser zwischen 35 Euro und 128 Euro.

So werden die Fahrradschlösser getestet

Die Stiftung Warentest bemühte sich die Fahrradschlösser unter möglichst realen Bedingungen zu testen. Neben dem für Fahrraddiebe typischen Werkzeugen achteten sie auch auf eine realistische Zeiteinschätzung beim Knacken der Schlösser. Wegen einer geringen Widerstandsfähigkeit wurden Panzerkabelschlösser nicht in die Bewertung einbezogen. Die Korrosionsbeständigkeit und die Schadstoffbelastung des angewendeten Materials wurde im Labor geprüft.

Das sind die Testergebnisse

Knapp ein viertel der getesteten Fahrradschlösser sind mit einem Zahlencode anstelle eines Schlüssels gesichert. Neben fünf sicheren Schlössern, finden sich leider auch mehrere die leicht zu entschlüsseln oder mit Schad- und Giftstoffen belastet sind. Nur ein günstiges Schloss für grade einmal 36 Euro konnte überzeugen. Die Testsieger setzen sich aus je zwei guten Ketten- und Bügelschlössern und einem Faltschloss zusammen. Dabei kann das Faltschloss mit seinem kompakten Design überzeugen. Die übrigen Testsieger begeistern mit einer hohen Aufbruchssicherheit und einer langen Haltbarkeit. Der Testsieger in der Kategorie Aufbruchssicherheit konnte sich ganze zwei Minuten gegen einen Winkelschleifer behaupten. Abstriche müssen Sie bei diesem Modell bei der Schadstoffbelastung machen.

Achten Sie auf eine gute Versicherung

Zwar kann ein gutes Fahrradschloss den Diebstahl erschweren, knackbar bleibt aber auch das beste Schloss. Deshalb gehört zu einem Fahrrad unbedingt eine gute Fahrradversicherung. Suchen Sie sich eine auf Sie abgestimmte Hausratsversicherung, die im Falle eines Fahrraddiebstahls auch die Kosten für ein neues Fahrrad trägt.





